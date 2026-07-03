Preminuo je renomirani filmski redatelj Zrinko Ogresta

U 68. godini života preminuo je Zrinko Ogresta, filmski redatelj, scenarist i profesor, autor čiji je opus definirao moderni hrvatski film. Njegov odlazak dolazi nedugo nakon što mu je struka dodijelila Nagradu "Vladimir Nazor" za životno djelo 2024. godine te naslov professora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu 2025. godine.

Na filmsku scenu ulazi 1991. godine debitantskim filmom "Krhotine - kronika jednog nestajanja". Usred ratnog vihora, ova drama o raspadu jedne obitelji i države premijeru je doživjela u Europi, gdje je nominirana za Europsku filmsku nagradu. Filmom "Isprani" (1995.), koji je smjelo oslikao poratnu zbilju, osvojio je prestižnu svjetsku nagradu Prix Italia.

Vrata najelitnijih festivala širom mu je otvorila "Crvena prašina" (1999.), prvi hrvatski film u službenom programu Venecije od osamostaljenja. Potom je film "Tu" (2003.), snažna društveno-kritička drama, trijumfirao u Puli i osvojio Posebnu nagradu žirija "Kristalni globus" na festivalu u Karlovym Varyma, što je bio golem međunarodni uspjeh.

Paralelno s redateljskom karijerom, od 1990. je gradio i onu akademsku na Akademiji dramske umjetnosti, gdje je kao cijenjeni profesor odgojio brojne mlade autore. Njegov autorski rad nastavio se razvijati, snimio je dramu "Iza stakla" (2008.), formalni eksperiment "Projekcije" (2013.), te "S one strane" (2016.), triler koji mu je donio priznanje na Berlinaleu i apsolutnu pobjedu u Puli. Njegov posljednji film bio je "Plavi cvijet" (2021.), kojim je po četvrti put osvojio pulski festival.