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tužne vijesti

Preminuo je renomirani filmski redatelj Zrinko Ogresta

Davor Puklavec/Pixsell
VL
Autor
vecernji.hr
03.07.2026.
u 21:48

U 68. godini preminuo je jedan od najnagrađivanijih i međunarodno najpriznatijih hrvatskih redatelja i scenarista. Njegovi filmovi, od 'Krhotina' do 'Plavog cvijeta', ostavili su neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji

U 68. godini života preminuo je Zrinko Ogresta, filmski redatelj, scenarist i profesor, autor čiji je opus definirao moderni hrvatski film. Njegov odlazak dolazi nedugo nakon što mu je struka dodijelila Nagradu "Vladimir Nazor" za životno djelo 2024. godine te naslov professora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu 2025. godine.

Na filmsku scenu ulazi 1991. godine debitantskim filmom "Krhotine - kronika jednog nestajanja". Usred ratnog vihora, ova drama o raspadu jedne obitelji i države premijeru je doživjela u Europi, gdje je nominirana za Europsku filmsku nagradu. Filmom "Isprani" (1995.), koji je smjelo oslikao poratnu zbilju, osvojio je prestižnu svjetsku nagradu Prix Italia.

Vrata najelitnijih festivala širom mu je otvorila "Crvena prašina" (1999.), prvi hrvatski film u službenom programu Venecije od osamostaljenja. Potom je film "Tu" (2003.), snažna društveno-kritička drama, trijumfirao u Puli i osvojio Posebnu nagradu žirija "Kristalni globus" na festivalu u Karlovym Varyma, što je bio golem međunarodni uspjeh.

Paralelno s redateljskom karijerom, od 1990. je gradio i onu akademsku na Akademiji dramske umjetnosti, gdje je kao cijenjeni profesor odgojio brojne mlade autore. Njegov autorski rad nastavio se razvijati, snimio je dramu "Iza stakla" (2008.), formalni eksperiment "Projekcije" (2013.), te "S one strane" (2016.), triler koji mu je donio priznanje na Berlinaleu i apsolutnu pobjedu u Puli. Njegov posljednji film bio je "Plavi cvijet" (2021.), kojim je po četvrti put osvojio pulski festival.

Ključne riječi
hrvatski film film zrinko ogresta

Komentara 4

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Avatar Busy littIe bee
Busy littIe bee
22:02 03.07.2026.

Rijetki neljevičar u toj branši. Rip

Avatar BRISELKO
BRISELKO
22:11 03.07.2026.

Iskreno mi je žao. Ne mogu vjerovati da je umro. Nismo se osobno poznavali, no prije nekoliko mjeseci sam ga vidio u gradu i nije izgledao loše niti kao netko tko bi uskoro mogao otići...

SI
Sivooki
22:51 03.07.2026.

Počivaj u miru, samozatajni čovječe!

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