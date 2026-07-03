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AMERIČKI DAN NEOVISNOSTI

Opasan toplinski val poremetio proslave 250. rođendana SAD-a, temperature idu i do 46 stupnjeva

Foto: REUTERS
1/9
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
03.07.2026.
u 22:48

Rekordne temperature dosegle su nakon srednjeg zapada istok SAD-a ranije ovog tjedna, a upozorenja na vrućinu u petak odnosila su se na područja gdje živi više od 185 milijuna ljudi

Opasan toplinski val poremetio je u petak planove za proslavu Dana neovisnosti u većem dijelu središnjeg i istočnog dijela SAD-a, primoravši dužnosnike da otkažu ili odgode parade, koncerte i vatromete povodom obilježavanja 250. obljetnice osnutka nacije. Veliki američki državni sajam u washingtonskom parku National Mall, središnji dio programa predsjednika Donalda Trumpa za obilježavanje 250. rođendana nacije, među događajima je koje je poremetila vrućina. Privremeno je zatvoren u petak poslijepodne zbog temperatura koje su se popele na 38 stupnjeva Celzija. Organizatori su rekli da se očekuje ponovno otvaranje u 17 sati ako to dopuste vremenske prilike, a dodatno su uvedeni šatori za hlađenje i stanice za raspršivanje sitnih kapljica vode.

Rekordne temperature dosegle su nakon srednjeg zapada istok SAD-a ranije ovog tjedna, a upozorenja na vrućinu u petak odnosila su se na područja gdje živi više od 185 milijuna ljudi, priopćila je nacionalna meteorološka služba, dok se mnogi dijelovi zemlje spremaju na maksimume i do 46 stupnjeva Celzijusa. Meteorolozi i vladini dužnosnici upozorili su da bi toplinski val mogao biti smrtonosan, pozivajući Amerikance koji za vikend slave praznik na otvorenom da piju dovoljno vode, potraže hlad i paze na znakove toplinskog udara na okupljanjima i javnim događajima. Do otkazivanja događaja došlo je u najmanje sedam saveznih država. Među njima su velika parada za Dan neovisnosti u Philadelphiji, kao i proslave u parku Takoma u Marylandu i okrugu Loudoun u Virginiji.

Maskirani par se popeo na vrh Empire State Buildinga. Nekoliko minuta kasnije svi su gledali u njih
Ključne riječi
dan neovisnosti godišnjica rođendan SAD toplinski val

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