Šef Milanovićeva Ureda Miljenić: Loptica je na Plenkoviću, a imamo i odgovor pokuša li Vlada umiroviti generala Kundida!

Predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić gostujući u podcastu Bobu Bob! Večernji TV-a naveo je dva glavna razloga zbog kojeg pripadnici Hrvatske ne bi trebali ići u Pariz - pitanje poštovanja i reciprociteta jer Francuzi nisu došli na hrvatski mimohod u povodu 30. obljetnice Oluje kao i to što na na stranicama francuskog ministarstva obrane jasno piše da se 14. srpnja okuplja "Koalicija voljnih",a Hrvatska vojska, kaže Miljenić, nije dio te koalicije. Zbog toga je, dodaje, jasno da to nije ceremonijalno već političko pitanje. Miljenić kaže da je kriza nastala jer je Vlada znala za predsjednikov negativan stav o čemu postoji pisana komunikacija, ali umjesto razgovora je izašla u javnost s prijetnjama – što je po njemu bila svjesna politička odluka.

Dakle, znali su u tišini. Vi niste znali, javnost nije znala. Postoji pisana komunikacija i oni je imaju, da on nije suglasan. Je li Vlada mogla tada doći i reći hajde Milanoviću, ajmo se čut oko toga, vidjet ćemo? Pa reći, gledaj, imat ćemo problem, hajde da ne idemo ili da razgovaramo. Ne, oni su došli i počeli. Molim vas, koja je to ideja ljudi? Ako ne provede, nema moje povjerenje? Pa gdje mi živimo, u trgovini? Pa vojnik ima Ustav, ima zakon i zapovijedi koje mora slušati. I nemojmo ljude stavljati u drugu situaciju.

Miljenić tvrdi da načelnik Glavnog stožera OSRH Tihomir Kundid nije napravio ništa nezakonito – samo je poslušao zapovijed vrhovnog zapovjednika, što je dužan po Ustavu i zakonu. Svaki vojnik mora izvršiti zapovijed nadređenog, osim ako ona predstavlja kazneno djelo ili kršenje međunarodnog humanitarnog prava. Prijetnje stegovnim postupkom Miljenić smatra neutemeljenima, a misli i da ga se ne može umiroviti. Ono što Vlada radi Miljenić naziva "šikaniranjem i osvetom".



Dakle, vi imate spreman odgovor na to ako se pokrene umirovljenje Kundida u Uredu predsjednika?



Svi naši odgovori su sukladni Ustavu i zakonu. Ja sam siguran da to neće ići i da neće uopće biti potrebe za to, ali naravno da imamo. Ali, siguran sam da neće biti potrebe. Ja ne mogu zamisliti hrvatsku Vladu ni jednu koja bi išla tako daleko da sankcionira čovjeka zato što je poštivao zakon i Ustav i da Hrvatsku vojsku ostavlja bez zapovijedanja. Dakle, načelnik nema zamjenika i u tom slučaju nikog nemate u Hrvatskoj vojsci. Dakle, to bi bilo izazivanje silne krize o kojoj bolje uopće da ne spekuliramo. Jer kažem, bez obzira na mišljenje, siguran sam da ni ova Vlada neće ići u tom smjeru, jer to bi bilo previše čak i za njih.

Što se tiče najave da će predsjednik Republike početi konzumirati svoje ovlasti koje ima temeljem Ustava kada se radi o zastupanju Hrvatske u Europskom vijeću na koje sada odlazi samo premijer, Miljenić kaže da očekuju da Vlada kada dođe tema iz predsjednikove ustavne nadležnosti kontaktira Ured predsjednika i pozove ga na dogovor. Miljenić smatra da bi se oko 90% stvari dogovorili, a o ostalih 10% jednostavno ne bi imali stav. Ne otkriva ipak što će biti odgovor ukoliko ne bude tako na pitanje hoće li predsjednik Republike fizički ići na sastanke odgovara da neće.

Mislim da je loptica apsolutno na Vladi. Dakle, Ustav, kao što ste rekli, izričito kaže, i pozivam svakog da pročita, da Hrvatsku zastupaju i Vlada i predsjednik Republike u Europskom vijeću sukladno svojim ustavnim nadležnostima. Znači, predsjednik nema ustavnu nadležnost za zdravstvo, ali ima za obranu. Da sam ja na mjestu premijera onda bih razmislio je li mi to možda preveliki teret da idem sam i zastupam Hrvatsku u nečemu što nije nije moja ustavna nadležnost. Razumijete, dakle, uzimate preveliki rizik. Dakle, govorite o obrani bez predsjednika Republike. Što ne znači da se to mora izvesti tako da ide jedan i drugi. Može se prije toga sjesti i dogovoriti stavove,a ako se ne može dogovoriti, onda ga nemaš. Ali nisi ovlašten sam govoriti u ime Republike Hrvatske jer Ustav kaže da imaš su zastupnika u tim temama. Znači prvenstveno nacionalna sigurnost, vanjska politika i obrana.

Što se stanja u diplomaciji tiče, Miljenić kaže da su bili vrlo blizu dogovora s Vladom nakon što nije htjela prihvatiti da predsjednik uopće može nekoga predložiti,a kada su tu prepreku maknuli sa strane, pregovori su krenuli naprijed. Predloženo je da se ide korak po korak i da se popune barem upražnjena mjesta, a Ured predsjednika je kaže, predlagao da se osnuje Vijeće za vanjske poslove na koje bi se usuglašavali stavovi te da se diplomacija depolitizira. Sve je, tvrdi zaustavio jedan incident iz njemu nepoznatih razloga,ali optimističan je i misli da bi se mogli dogovoriti čak i u ovim okolnostima.

Razgovor i vraćanje u ustavni okvir. I to je sve. Treba razgovarati i treba vidjeti što piše u Ustavu. Ako Vlada pristaje uopće na ideju da predsjednik može nekog predložiti, mi sutra možemo razgovarati. Ali ne pristati uopće da on nekog može predložiti, a to ne može. To nema razgovora. Ali, mislim da smo mi blizu i ako se neke stvari dozvole da ćemo se dogovoriti. Ali neću dalje. Govorim o ovih sedam sedam otvorenih mjesta, govorim o diplomaciji.



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