Englezi oduševljeni potezom hrvatskog reprezentativca nakon Portugala: 'Ovo se rijetko viđa'

Hrvatski napadač Igor Matanović našao se u središtu pozornosti nakon kontroverzne odluke VAR-a koja je presudila da Hrvatska ostane bez kasnog izjednačenja protiv Portugala (1:2) u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva 2026.

Engleski mediji ističu njegovu reakciju nakon utakmice, u kojoj je otvoreno priznao da je moguće da je ostvario minimalan kontakt s loptom u akciji koja je prethodila poništenom pogotku. "Iskreno, mislim da sam osjetio lagani dodir kosom", rekao je Matanović, dodajući kako ni sam nije bio potpuno siguran u situaciju te da je tijekom razgovora s sucem dobio objašnjenje da je tehnologija u lopti potvrdila kontakt.

Riječ je o situaciji u kojoj je, nakon ubačaja s lijeve strane, lopta prošla kroz kazneni prostor, a u nastavku akcije Joško Gvardiol zabio je pogodak za 2:2. Ipak, nakon duže VAR provjere, pogodak je poništen jer je utvrđeno da je Matanović u začetku akcije minimalno dirao loptu, što je promijenilo status zaleđa Marija Pašalića, koji je asistirao Gvardiolu. Da je Matanović nije dirao, gol bi bio priznat.

Croatia's Igor Matanovic (20) reacts after losing to Portugal in a World Cup round of 32 soccer match, in Toronto on Thursday, July 2, 2026. THE CANADIAN PRESS/Chris Young Photo: CHRIS YOUNG/PRESS ASSOCIATION Foto: Chris Young

FIFA je naknadno potvrdila da je odluka donesena uz pomoć senzora ugrađenih u službenu loptu Adidas Trionda, koji bilježe i najmanje kontakte s loptom te ih prikazuju kroz podatke dostupne VAR sustavu. Matanović je nakon utakmice priznao da je teško pronaći riječi nakon ovakvog ispadanja: "Bili smo jako dobri u drugom poluvremenu i zaslužili smo više. Teško je sve prihvatiti, pogotovo nakon ovakvih situacija", poručio je hrvatski napadač.

Na njegovu iskrenost osvrnuli su se i engleski mediji, koji su istaknuli da je rijetkost u modernom nogometu da igrači nakon sporne VAR odluke bez zadrške priznaju potencijalni kontakt koji je odlučio ishod akcije. Što o tome, primjerice, piše popularni SportBible, pročitajte ovdje. S druge strane, izbornik Zlatko Dalić bio je znatno oštriji prema sudačkom kriteriju, iako je potvrdio da nema namjeru tražiti alibije za poraz. "Suđenje je bilo vrlo loše. Nije bilo dosljednosti u prekršajima na našu štetu. Ipak, čestitam Portugalu", rekao je Dalić, dodajući kako smatra da je Hrvatska u drugom dijelu utakmice bila bolja momčad.