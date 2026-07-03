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GOSPODIN

Englezi oduševljeni potezom hrvatskog reprezentativca nakon Portugala: 'Ovo se rijetko viđa'

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Mateja Papić
03.07.2026.
u 20:48

"Iskreno, mislim da sam osjetio lagani dodir kosom", rekao je Matanović, dodajući kako ni sam nije bio potpuno siguran u situaciju te da je tijekom razgovora s sucem dobio objašnjenje da je tehnologija u lopti potvrdila kontakt.

Hrvatski napadač Igor Matanović našao se u središtu pozornosti nakon kontroverzne odluke VAR-a koja je presudila da Hrvatska ostane bez kasnog izjednačenja protiv Portugala (1:2) u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva 2026.

Engleski mediji ističu njegovu reakciju nakon utakmice, u kojoj je otvoreno priznao da je moguće da je ostvario minimalan kontakt s loptom u akciji koja je prethodila poništenom pogotku. "Iskreno, mislim da sam osjetio lagani dodir kosom", rekao je Matanović, dodajući kako ni sam nije bio potpuno siguran u situaciju te da je tijekom razgovora s sucem dobio objašnjenje da je tehnologija u lopti potvrdila kontakt.

Riječ je o situaciji u kojoj je, nakon ubačaja s lijeve strane, lopta prošla kroz kazneni prostor, a u nastavku akcije Joško Gvardiol zabio je pogodak za 2:2. Ipak, nakon duže VAR provjere, pogodak je poništen jer je utvrđeno da je Matanović u začetku akcije minimalno dirao loptu, što je promijenilo status zaleđa Marija Pašalića, koji je asistirao Gvardiolu. Da je Matanović nije dirao, gol bi bio priznat.

THE CANADIAN PRESS 2026-07-02
Croatia's Igor Matanovic (20) reacts after losing to Portugal in a World Cup round of 32 soccer match, in Toronto on Thursday, July 2, 2026. THE CANADIAN PRESS/Chris Young Photo: CHRIS YOUNG/PRESS ASSOCIATION
Foto: Chris Young

FIFA je naknadno potvrdila da je odluka donesena uz pomoć senzora ugrađenih u službenu loptu Adidas Trionda, koji bilježe i najmanje kontakte s loptom te ih prikazuju kroz podatke dostupne VAR sustavu. Matanović je nakon utakmice priznao da je teško pronaći riječi nakon ovakvog ispadanja: "Bili smo jako dobri u drugom poluvremenu i zaslužili smo više. Teško je sve prihvatiti, pogotovo nakon ovakvih situacija", poručio je hrvatski napadač.

Na njegovu iskrenost osvrnuli su se i engleski mediji, koji su istaknuli da je rijetkost u modernom nogometu da igrači nakon sporne VAR odluke bez zadrške priznaju potencijalni kontakt koji je odlučio ishod akcije. Što o tome, primjerice, piše popularni SportBible, pročitajte ovdje. S druge strane, izbornik Zlatko Dalić bio je znatno oštriji prema sudačkom kriteriju, iako je potvrdio da nema namjeru tražiti alibije za poraz. "Suđenje je bilo vrlo loše. Nije bilo dosljednosti u prekršajima na našu štetu. Ipak, čestitam Portugalu", rekao je Dalić, dodajući kako smatra da je Hrvatska u drugom dijelu utakmice bila bolja momčad.

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SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva
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Ključne riječi
Svjetsko nogometno prvenstvo SP 2026. Igor Matanović

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