Hrvatska na vrhu EU-a po skoku cijena stanarina

Hrvatska je u prvom tromjesečju bilježila daleko najsnažniji skok cijena najma stambenog prostora u odnosu na prošlogodišnji prosjek među zemljama EU-a, pokazali su podaci europskog statističkog ureda. U razdoblju od siječnja do ožujka cijene najma stambenog prostora u Hrvatskoj bile su za čak 21,9 posto više od prosjeka u 2025. godini, izračunali su statističari na temelju podataka iz harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena (HICP). Slijedi s velikim odmakom Bugarska gdje su porasle za 6,4 posto. Na trećem je mjestu Grčka s najamninama većim u prvom tromjesečju za pet posto u odnosu na prošlogodišnji prosjek.

Rast cijena najma statističari su izračunali na temelju podataka o "stvarnim plaćanjima za najam stambenog prostora", sastavnici harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena koji se koristi za izračun inflacije u eurozoni i EU. Na razini Unije najamnine su u prvom tromjesečju bile više za 1,8 posto od prosjeka za 2025. godinu, izračunali su statističari. Pad je bilježila samo Slovenija, i to za 0,9 posto. U Finskoj stanarine su se u prva tri ovogodišnja mjeseca zadržale na razini prošlogodišnjeg prosjeka, pokazuju izračuni Eurostata.

Dvoznamenkasta grupa



Prema tim podacima, stanarine su u Hrvatskoj od kolovoza 2025. rasle iz mjeseca u mjesec za tek nešto manje od 40 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Još u lanjskom srpnju bile su veće za samo 2,0 posto nego prije godinu dana. Izračun pokazuje da je u prvom tromjesečju ove godine, prema podacima koje Eurostat navodi, stanarina u Hrvatskoj u prosjeku bila viša za 39,1 posto nego u istom prošlogodišnjem razdoblju. Podaci iz HICP-a pokazuju da je skok stanarina u Hrvatskoj nastavljen i u travnju i u svibnju, uz povećanje "stvarnih plaćanja za najam stambenog prostora" za 39,5 odnosno za 40 posto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec. Snažnije su u svibnju na godišnjoj razini porasle samo stanarine u Rumunjskoj, za 43,6 posto. Dvoznamenkasti rast bilježile su u svibnju još Slovenija i Bugarska, za 11,1 odnosno za 10,2 posto u odnosu na prošlogodišnji svibanj. Na razini eurozone stanarine su u svibnju bile više za 2,7 posto nego u istom prošlogodišnjem mjesecu, a na razini Unije za 3,0, pokazuju podaci iz HICP-a.