VIDEO Zapalio se brod u uvali Tiha: Vatrogasci objavili dramatičnu snimku s intervencije

Vatrogasci DVD-a Hvar objavili su da su u petak poslijepodne upućeni kao ispomoć na gašenje požara broda u uvali Tiha. Prema njihovoj objavi, intervencija je zabilježena u 17.45 sati, a na gašenje su brodom Lučke kapetanije upućena četiri vatrogasca s pratećom opremom za gašenje. Uz objavu su podijelili i video na kojem se vidi brod zahvaćen plamenom, dok se iznad uvale podiže gusti crni dim. U međuvremenu je, navode hvarski vatrogasci, izbio i požar na otvorenom prostoru kod sela Pitve.