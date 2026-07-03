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CRNI DIM NAD UVALOM

VIDEO Zapalio se brod u uvali Tiha: Vatrogasci objavili dramatičnu snimku s intervencije

DVD Hvar/Facebook
Autor
Lorena Posavec
03.07.2026.
u 18:36

U međuvremenu je, navode hvarski vatrogasci, izbio i požar na otvorenom prostoru kod sela Pitve

Vatrogasci DVD-a Hvar objavili su da su u petak poslijepodne upućeni kao ispomoć na gašenje požara broda u uvali Tiha. Prema njihovoj objavi, intervencija je zabilježena u 17.45 sati, a na gašenje su brodom Lučke kapetanije upućena četiri vatrogasca s pratećom opremom za gašenje. Uz objavu su podijelili i video na kojem se vidi brod zahvaćen plamenom, dok se iznad uvale podiže gusti crni dim. U međuvremenu je, navode hvarski vatrogasci, izbio i požar na otvorenom prostoru kod sela Pitve. 
Ključne riječi
Vatrogasci DVD Hvar požar Brod Hvar

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