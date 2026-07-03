Tragičan odlazak domaće glumice: Imala je samo 41 godinu, a iza nje je ostala maloljetna kći

Prerano preminula hrvatska glumica Maja Petrin, koju najbolje pamtimo iz serije 'Zabranjena ljubav', preminula je prije 12 godina, a da je živa, danas bi proslavila 54. rođendan.
Prerano preminula hrvatska glumica Maja Petrin, koju najbolje pamtimo iz serije 'Zabranjena ljubav', preminula je prije 12 godina, a da je živa, danas bi proslavila 54. rođendan.
Foto: Davor Puklavec/24sata
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Vijest o njezinoj iznenadnoj smrti potresla je Hrvatsku 4. ožujka 2014. godine. Maja je preminula od srčanog udara u dobi od samo 41 godine.
Vijest o njezinoj iznenadnoj smrti potresla je Hrvatsku 4. ožujka 2014. godine. Maja je preminula od srčanog udara u dobi od samo 41 godine.
Foto: Jurica Galoic/24sata
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Do smrti je bila u stalnom angažmanu u Zagrebačkom kazalištu lutaka, glumila je i u Histrionima, Teatru u gostima, Kerempuhu, Teatru &TD, HNK-u, Komediji, a televizijska publika zavoljela ju je kao Zoru Rački u prvoj hrvatskoj sapunici 'Villa Maria', zatim i kao Dunju u 'Zabranjenoj ljubavi'.
Do smrti je bila u stalnom angažmanu u Zagrebačkom kazalištu lutaka, glumila je i u Histrionima, Teatru u gostima, Kerempuhu, Teatru &TD, HNK-u, Komediji, a televizijska publika zavoljela ju je kao Zoru Rački u prvoj hrvatskoj sapunici 'Villa Maria', zatim i kao Dunju u 'Zabranjenoj ljubavi'.
Foto: Marko Lukunic/Vecernji list
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Pet godina prije smrti, glumica je u 37. godini doživjela teški srčani udar, nakon čega je bila hospitalizirana na kardiološkom odjelu KB-a Sestara milosrdnica.
Pet godina prije smrti, glumica je u 37. godini doživjela teški srčani udar, nakon čega je bila hospitalizirana na kardiološkom odjelu KB-a Sestara milosrdnica.
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Naime, probudili su je teški bolovi u prsima, a život joj je tada spasila majka Marija koja je pozvala Hitnu pomoć.
Naime, probudili su je teški bolovi u prsima, a život joj je tada spasila majka Marija koja je pozvala Hitnu pomoć.
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Tada je za Večernji list izjavila kako se, unatoč klišejima, 15. listopada doista osjećala kao ponovno rođena. Istaknula je kako je tog dana i njihova kujica Pika proslavila drugi rođendan, dok je njezina kći Petra rođena 7. listopada.
Tada je za Večernji list izjavila kako se, unatoč klišejima, 15. listopada doista osjećala kao ponovno rođena. Istaknula je kako je tog dana i njihova kujica Pika proslavila drugi rođendan, dok je njezina kći Petra rođena 7. listopada.
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Našalila se kako je od horoskopske Račice postala Vaga te najavila da će ubuduće sve tri u listopadu zajedno slaviti rođendane.
Našalila se kako je od horoskopske Račice postala Vaga te najavila da će ubuduće sve tri u listopadu zajedno slaviti rođendane.
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Glumica je nakon toga promijenila životne navike, a premda su novi nalazi bili optimistični, drugi srčani udar bio je, nažalost, koban.
Glumica je nakon toga promijenila životne navike, a premda su novi nalazi bili optimistični, drugi srčani udar bio je, nažalost, koban.
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Maja je iza sebe ostavila tada 17-godišnju kćer Petru koju je dobila s kolegom Alenom Šalinovićem.
Maja je iza sebe ostavila tada 17-godišnju kćer Petru koju je dobila s kolegom Alenom Šalinovićem.
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Foto: Marijan Delija/24 sata
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