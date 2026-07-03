Tragičan odlazak domaće glumice: Imala je samo 41 godinu, a iza nje je ostala maloljetna kći

Do smrti je bila u stalnom angažmanu u Zagrebačkom kazalištu lutaka, glumila je i u Histrionima, Teatru u gostima, Kerempuhu, Teatru &TD, HNK-u, Komediji, a televizijska publika zavoljela ju je kao Zoru Rački u prvoj hrvatskoj sapunici 'Villa Maria', zatim i kao Dunju u 'Zabranjenoj ljubavi'.
Tada je za Večernji list izjavila kako se, unatoč klišejima, 15. listopada doista osjećala kao ponovno rođena. Istaknula je kako je tog dana i njihova kujica Pika proslavila drugi rođendan, dok je njezina kći Petra rođena 7. listopada.