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UTVRDA PUNTA CHRISTO

Urušio se krov vojnog bunkera ispod poznate utvrde, šestero mladih stranaca ozlijeđeno

Otvorenje obnovljene austro-ugarske utvrde Punta Christo u Stinjanu
Foto: sasa miljevic
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VL
Autor
Večernji.hr
03.07.2026.
u 22:21

Policija provodi postupak kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće

Šestero mladih stranih državljana ozlijeđeno je u četvrtak poslijepodne u Štinjanu, na području ispod utvrde Punta Christo, nakon što je popustila konstrukcija krova jednog od bunkera. Nesreća se dogodila oko 14 sati. Prema prvim informacijama, skupina mladih u dvadesetim godinama nalazila se na objektu kada se dio krova urušio. Nekoliko osoba palo je u unutrašnjost bunkera s visine od približno dva metra, prenosi Regional Express.

Ravnatelj Opće bolnice Pula, dr. Andrej Angelini, potvrdio je da je u nesreći ozlijeđeno šest osoba. Četvero mladih zaprimljeno je u pulsku bolnicu, pri čemu su dvije osobe nakon liječničke obrade puštene, dok su dvije zadržane na promatranju. Na teren su brzo upućene ekipe hitne medicinske pomoći, a policija provodi postupak kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

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Ključne riječi
Punta Christo Istra bunker

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