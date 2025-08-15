Naši Portali
UŽIVO Trump zapljeskao Putinu na pisti pa ga srdačno pozdravio. Povijesni susret mogao bi potrajati 6-7 sati
Cijeli svijet prati Putinov let: Upravo stiže na povijesni susret s Trumpom
Tajna Aljaske: "Najruskija" američka savezna država
Trump i Putin kroje novi svjetski poredak: Povijesni susret na Aljasci bez stare Europe
FLIGHT RADAR OTKRIO

Cijeli svijet pratio let na kojem je bio Putin? Stigao je na povijesni susret s Trumpom

Putinov let
Foto: Večernji list/screenshot
1/3
VL
Autor
Večernji list
15.08.2025.
u 19:51

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da bi povijesni susret dvojice lidera mogao trajati čak šest do sedam sati.

Očekuje se da će Putin stići na Aljasku oko 11 sati po lokalnom vremenu. Povijesni sastanak dvojice lidera mogao bi trajati i do šest do sedam sati. Let ruskog zrakoplova za koji se vjeruje da je na njemu predsjednik Rusije Vladimir Putin približava se Aljasci, gdje Putina čeka sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Ovaj je let trenutačno najpraćeniji na svijetu, čak 450.000 ljudi prati taj let uživo. Putin je prije nekoliko sati krenuo prema Aljasci na povijesni summit s Trumpom. Sastanak dvojice lidera izaziva ogromno zanimanje diljem svijeta.

Očekuje se da će na Aljasku stići oko 11 sati po lokalnom vremenu, što bi bilo 21 sat po srednjoeuropskom vremenu.
Prema podacima sa stranice Flight Radar, ovo je trenutno najpraćeniji let na svijetu. Trump je sletio na Aljasku malo iza 20.20 sati i osobno će dočekati Putina. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da bi povijesni susret dvojice lidera mogao trajati čak šest do sedam sati.

Rusku delegaciju čine: Vladimir Putin, predsjednik Rusije; Sergej Lavrov, ministar vanjskih poslova; Andrej Belousov, ministar obrane; Anton Siluanov, ministar financija; Kiril Dmitrijev, direktor Fonda za izravna ulaganja; Jurij Ušakov, pomoćnik predsjednika. Američku delegaciju čine: Donald Trump, predsjednik SAD-a; Marco Rubio, državni tajnik; Howard Lutnik, ministar trgovine; Scott Besent, ministar financija; John Ratcliffe, direktor CIA-e. 

summit Aljaska Trump Putin

Komentara 3

Pogledaj Sve
PL
planjak
21:32 15.08.2025.

portparol ? pišite hrvatskim jezikom

NI
nikola13782
20:05 15.08.2025.

Dabogda opo

5S
5simo
20:48 15.08.2025.

Gotov je, smaknut će ga mr.Trump.

