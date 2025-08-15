VIDEO Putin stiže u SAD: Vozi se u blindiranoj limuzini, snimljen njegov ogromni konvoj

Ruski predsjednik Vladimir Putin snimljen je kako putuje u blindiranoj limuzini, uz ogroman konvoj koji prolazi kroz zatvorene ceste, uoči svog dugoočekivanog summita s Donaldom Trumpom na Aljaski. Snimke pokazuju dugi niz crnih vozila koja jure cestom, okružena policijskim automobilima i praćena vozilom koje izgleda kao ambulantna kola.

Jake mjere sigurnosti dolaze u trenutku kada se Putin priprema sjesti s Trumpom, prvi put licem u lice od 2018. godine. Razgovori, smješteni u kontekst tekućeg rata u Ukrajini, očekivano će se usredotočiti na pronalaženje puta prema prekidu vatre. Svaka riječ i gesta bit će pomno praćeni od strane europskih čelnika i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

"Ako bude loš sastanak, završit će vrlo brzo, a ako bude dobar sastanak, završit ćemo s mirom u prilično bliskoj budućnosti", rekao je Trump koji je summitu dao jednu od četiri šanse za neuspjeh. Trump je obećao konzultirati se s europskim čelnicima i Zelenskim, rekavši da bi konačni dogovor došao na trilateralnom sastanku, ističe Daily Mail.

Prije povratka u Bijelu kuću, Trump se hvalio svojim odnosom s Putinom, krivio prethodnika Joea Bidena za rat i obećao donijeti mir u roku od 24 sata. No, unatoč ponovljenim pozivima Putinu i sastanku u Bijeloj kući 28. veljače na kojem je Trump javno kritizirao Zelenskog, ruski čelnik nije pokazao znakove kompromisa. Trump je priznao svoju frustraciju s Putinom i upozorio na "vrlo ozbiljne posljedice" ako ne prihvati prekid vatre.

Razgovor bi trebao početi u 21 sat u zračnoj bazi Elmendorf. Kremlj je rekao da očekuje da će se Putin i Trump sastati nasamo s prevoditeljima prije radnog ručka s pomoćnicima. Očekuje se da niti jedan od čelnika neće izaći iz baze u najveći grad Aljaske, Anchorage, gdje su prosvjednici postavili znakove solidarnosti s Ukrajinom.

Summit dolazi usred eskalacije vojnih aktivnosti u istočnoj Ukrajini, posebice u regiji Donjeck, gdje su ruske snage pokrenule brzu ofenzivu. Zelenski je odlučno odbio bilo kakav sporazum koji uključuje predaju dodatnog teritorija, pozivajući se na ustavna i sigurnosna pitanja. Predsjednik Trump je naznačio da bi potencijalni mirovni dogovor mogao uključivati prilagodbe teritorija, sugerirajući "neku razmjenu". Međutim, ukrajinski dužnosnici izrazili su zabrinutost da bi takvi prijedlozi mogli ugroziti suverenitet Ukrajine. Summit se smatra ključnim trenutkom u tekućem sukobu, s potencijalom da ili otvori put prekidu vatre ili produbi podjele.