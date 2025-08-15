Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 46
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
BREAKING
FOTO/VIDEO Lavrov stigao u majici s natpisom, snimljen Putinov konvoj: Sati do povijesnog sastanka
VIDEO Putin stiže u SAD: Vozi se u blindiranoj limuzini, snimljen njegov ogromni konvoj
FOTO Baza na Aljaski ima 800 zgrada i dvije piste, mnogi se pitaju zašto baš tamo? 'Ulazimo u novu eru'
Poslušaj
Prijavi grešku
JAKE MJERE SIGURNOSTI

VIDEO Putin stiže u SAD: Vozi se u blindiranoj limuzini, snimljen njegov ogromni konvoj

A combination picture shows U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin
Foto: Alexander Kazakov/Leah Millis/RE
1/23
VL
Autor
Vecernji.hr
15.08.2025.
u 10:35

Kremlj je rekao da očekuje da će se Putin i Trump sastati nasamo s prevoditeljima prije radnog ručka s pomoćnicima

Ruski predsjednik Vladimir Putin snimljen je kako putuje u blindiranoj limuzini, uz ogroman konvoj koji prolazi kroz zatvorene ceste, uoči svog dugoočekivanog summita s Donaldom Trumpom na Aljaski. Snimke pokazuju dugi niz crnih vozila koja jure cestom, okružena policijskim automobilima i praćena vozilom koje izgleda kao ambulantna kola. 

Jake mjere sigurnosti dolaze u trenutku kada se Putin priprema sjesti s Trumpom, prvi put licem u lice od 2018. godine. Razgovori, smješteni u kontekst tekućeg rata u Ukrajini, očekivano će se usredotočiti na pronalaženje puta prema prekidu vatre. Svaka riječ i gesta bit će pomno praćeni od strane europskih čelnika i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

"Ako bude loš sastanak, završit će vrlo brzo, a ako bude dobar sastanak, završit ćemo s mirom u prilično bliskoj budućnosti", rekao je Trump koji je summitu dao jednu od četiri šanse za neuspjeh. Trump je obećao konzultirati se s europskim čelnicima i Zelenskim, rekavši da bi konačni dogovor došao na trilateralnom sastanku, ističe Daily Mail

Prije povratka u Bijelu kuću, Trump se hvalio svojim odnosom s Putinom, krivio prethodnika Joea Bidena za rat i obećao donijeti mir u roku od 24 sata. No, unatoč ponovljenim pozivima Putinu i sastanku u Bijeloj kući 28. veljače na kojem je Trump javno kritizirao Zelenskog, ruski čelnik nije pokazao znakove kompromisa. Trump je priznao svoju frustraciju s Putinom i upozorio na "vrlo ozbiljne posljedice" ako ne prihvati prekid vatre.

Razgovor bi trebao početi u 21 sat u zračnoj bazi Elmendorf. Kremlj je rekao da očekuje da će se Putin i Trump sastati nasamo s prevoditeljima prije radnog ručka s pomoćnicima. Očekuje se da niti jedan od čelnika neće izaći iz baze u najveći grad Aljaske, Anchorage, gdje su prosvjednici postavili znakove solidarnosti s Ukrajinom.

Summit dolazi usred eskalacije vojnih aktivnosti u istočnoj Ukrajini, posebice u regiji Donjeck, gdje su ruske snage pokrenule brzu ofenzivu. Zelenski je odlučno odbio bilo kakav sporazum koji uključuje predaju dodatnog teritorija, pozivajući se na ustavna i sigurnosna pitanja. Predsjednik Trump je naznačio da bi potencijalni mirovni dogovor mogao uključivati prilagodbe teritorija, sugerirajući "neku razmjenu". Međutim, ukrajinski dužnosnici izrazili su zabrinutost da bi takvi prijedlozi mogli ugroziti suverenitet Ukrajine. Summit se smatra ključnim trenutkom u tekućem sukobu, s potencijalom da ili otvori put prekidu vatre ili produbi podjele.
Skup "Aljaska stoji uz Ukrajinu" u Anchorageu
A combination picture shows U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin
1/13
Ključne riječi
Aljaska Rusija Donald Trump Vladimir Putin

Komentara 2

Pogledaj Sve
NA
NANO
11:51 15.08.2025.

Danas Putin mora biti uhiöen na teritoriju SAD, ako nebude znaäi da nema me+unarodnih prava. Dali ja smijem provaliti u banku poubijati par ljudi i ukrasti par milijuna i da budem za to joü nagra+en, ili bi za mene va#ili neki zakoni. Naravno da to nikada nebi uradio.

UK
ukrajina
11:56 15.08.2025.

Nema se čega bojati jer tamo nema prozora na visokim neboderima a vjerojatno i hranu nosi sa sobom !

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još