Što se krije u crnoj torbi koju Putinovi ljudi ne ispuštaju iz ruku

Večeras će se na Aljaski dogoditi povijesni susret američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina dok rat u Ukrajini još uvelike traje. Ovaj susret s velikim zanimanjem iščekuje cijeli svijet, a posebno narod Ukrajine. Summit će se odviti u američkoj vojnoj bazi na Aljaski uz veliko osiguranje. Trump je otkrio da Putin stiže i s velikom delegacijom poslovnih ljudi, no također je istaknuo da "neće biti biznisa, dok se ne dogodi mir". Jasno, Putin će također imati i svoje osobno osiguranje, a uživat će i najveću moguću sigurnost koju ću pružati američka vojska, najmoćnija vojna sila na svijetu. Oba predsjednika u svojoj će blizini imati i posebne torbe koje im daju moć autorizacije korištenja moćnog oružja. No, sudeći prema nekim ranijim posjetima Putina stranim državama moguće je da će tu biti još nekih posebnih uloga i raznih drugih "torbi".
Tjelohranitelji Vladimira Putina navodno skupljaju njegov izmet dok je u inozemstvu kako bi ga vratili u Rusiju, stoji u jednom izvješću. Bizarna tvrdnja prvi je put objavljena u francuskom tjedniku Paris Match, a iza nje stoje dvojica iskusnih istraživačkih novinara. Navodno su pripadnici posebne jedinice Federalne zaštitne službe zaduženi za prikupljanje njegovih tjelesnih izlučevina u specijalne pakete koji se potom stavljaju u posebnu torbu za povratak u Rusiju. Taj je odjel zadužen za zaštitu visokih državnih dužnosnika, uključujući i predsjednika, pisao je prije nekoliko godina britanski The Independent.
Prema novinarima Régisu Genteu, autoru dviju knjiga o Rusiji, i Mihailu Rubinu, koji o Rusiji izvještava više od desetljeća, primjeri takvog prikupljanja izmeta zabilježeni su tijekom Putinova posjeta Francuskoj 29. svibnja 2017. te tijekom njegova putovanja u Saudijsku Arabiju u listopadu 2019. Navodno se ta praksa provodi kako bi se spriječile strane sile da prikupljaju informacije o zdravstvenom stanju ruskog čelnika. Bivša novinarka BBC-ja Farida Rustamova kao da je potvrdila izvješće, napisavši na Twitteru da zna za sličan incident u Beču te da je Putin ranije koristio „posebnu privatnu kupaonicu“ i „kemijski WC“. Pozvala se na neimenovani izvor koji tvrdi da predsjednik tu praksu provodi od početka svojeg mandata.
Kada je 2019. ruski predsjednik Vladimir Putin putovao u službeni posjeti Srbiji, kamere su tada snimile i jedan zanimljiv detalj. Naime, u Putinovoj brojnoj sigurnosnoj pratnji isticao se posebno jedan tjelohranitelj. On je čvrsto držao jednu crnu torbu i u stopu pratio Putina. Kako su tada pisali srbijanski mediji, radi se o posebnoj torbi - unutra se nalaze kontrole za nuklearno naoružanje Rusije.
Poznate su scene iz američkih filmova u kojima se američki predsjednici ne odvajaju od naizgled poslovne torbe u kojoj se kriju kontrole za nuklearno oružje. No, za razliku od američke torbe koju zovu "Football", ruska verzija ima svoje ime - "Čeget". Ime je ta torba dobila po jednom planinskom vrhu na Kavkazu koji bi u prijevodu značio - "crn".
Čeget u svakom trenutku omogućuje ruskom predsjedniku da bude u komunikaciji s ruskim vrhovnim zapovjedništvom nuklearnih snaga. Pisalo se kako je jednom Boris Jelcinj čak i upotrijebio torbu i upalio Čeget 1995. zbog lansirane rakete u Norveškoj. Srećom tada se radilo samo o meteorološkoj raketi pa nije došlo do reakcije...
Sastanak Trumpa i Putina na strateškoj lokaciji iz hladnog rata
Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin sastaju se u petak u vojnoj bazi na Aljasci koja je bila strateški važna u vrijeme hladnog rata. Povijest baze Elmendorf-Richardson u blizini Anchoragea, najvećeg grada savezne države Aljaske, započela je 1940. godine. Prvotno je imala ključnu ulogu u američkim vojnim operacijama protiv Japana u Drugom svjetskom ratu, ali je vrhunac aktivnosti doživjela nakon 1945. porastom napetosti između Sovjetskog Saveza i Sjedinjenih Država
Do 1957. otprilike je 200 borbenih zrakoplova stacionirano u Elmendorfu i još jednoj bazi na Aljasci dok je u regiji instalirano više radarskih sustava. U narednim desetljećima se vojna prisutnost na Aljasci postupno smanjivala, dijelom zbog preraspoređivanja vojnih resursa prema ratu u Vijetnamu. Ipak, baza je zadržala velik strateški značaj, a naročito usred sve većeg zanimanja za Arktik.
Golema baza ima preko 800 zgrada, dvije piste i oko 6000 vojnih djelatnika, prema internetskoj stranici pacifičkog zapovjedništva ratnog zrakoplovstva (PACAF). Povrh očite logističke prednosti za organiziranje sastanka ruskog i američkog predsjednika na takvoj zatvorenoj i krajnje sigurnoj lokaciji, izbor vojne baze je simboličan, prema George Beebeu, bivšem specijalistu CIA-e za Rusiju i stručnjaku američkog think-tanka Quincy Institute for Responsible Statecraft.
"Ovime Donald Trump pokazuje da ovo nije hladni rat. Ne ponavljamo one hladnoratovske samite koji su se održavali u neutralnim zemljama, u Austriji, Švicarskoj i Finskoj. Ulazimo u novu eru", tvrdi stručnjak. No, ostaje činjenica da je američki predsjednik, hotimice ili ne, u srijedu prizvao u pamet sovjetsko razdoblje. Iznerviran kritičnim komentarima o samitu u medijima, na svojoj društvenoj mreži Truth Social je napisao: "Čak i kad bih zaradio Moskvu i Lenjingrad u dogovoru s Rusijom, lažljivi mediji bi rekli da sam loše prošao".Sigurnosna jamstva, milijarde dolara... Ovo su ključni zahtjevi Ukrajine
To torba služi za propagandu to ne smije koristit jel bi rusije nestalo, amer sve vidi iz svemira što rus radi. Taj torba služi za propagandu za srbijance da misle da su rusi najači na svijetu u Europi kod nass iii kod amera to ne prolazi. Vidjeli ste onaj pijani medvedev je stalno prijeto bajdenu, jednom je zaprijetio trumpu , tramp odmah poslao 2 nuke podmornice kod njih odmah je zašutio i otrijeznio se.