Što se krije u crnoj torbi koju Putinovi ljudi ne ispuštaju iz ruku

Večeras će se na Aljaski dogoditi povijesni susret američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina dok rat u Ukrajini još uvelike traje. Ovaj susret s velikim zanimanjem iščekuje cijeli svijet, a posebno narod Ukrajine. Summit će se odviti u američkoj vojnoj bazi na Aljaski uz veliko osiguranje. Trump je otkrio da Putin stiže i s velikom delegacijom poslovnih ljudi, no također je istaknuo da "neće biti biznisa, dok se ne dogodi mir". Jasno, Putin će također imati i svoje osobno osiguranje, a uživat će i najveću moguću sigurnost koju ću pružati američka vojska, najmoćnija vojna sila na svijetu. Oba predsjednika u svojoj će blizini imati i posebne torbe koje im daju moć autorizacije korištenja moćnog oružja. No, sudeći prema nekim ranijim posjetima Putina stranim državama moguće je da će tu biti još nekih posebnih uloga i raznih drugih "torbi".

Tjelohranitelji Vladimira Putina navodno skupljaju njegov izmet dok je u inozemstvu kako bi ga vratili u Rusiju, stoji u jednom izvješću. Bizarna tvrdnja prvi je put objavljena u francuskom tjedniku Paris Match, a iza nje stoje dvojica iskusnih istraživačkih novinara. Navodno su pripadnici posebne jedinice Federalne zaštitne službe zaduženi za prikupljanje njegovih tjelesnih izlučevina u specijalne pakete koji se potom stavljaju u posebnu torbu za povratak u Rusiju. Taj je odjel zadužen za zaštitu visokih državnih dužnosnika, uključujući i predsjednika, pisao je prije nekoliko godina britanski The Independent.

Prema novinarima Régisu Genteu, autoru dviju knjiga o Rusiji, i Mihailu Rubinu, koji o Rusiji izvještava više od desetljeća, primjeri takvog prikupljanja izmeta zabilježeni su tijekom Putinova posjeta Francuskoj 29. svibnja 2017. te tijekom njegova putovanja u Saudijsku Arabiju u listopadu 2019. Navodno se ta praksa provodi kako bi se spriječile strane sile da prikupljaju informacije o zdravstvenom stanju ruskog čelnika. Bivša novinarka BBC-ja Farida Rustamova kao da je potvrdila izvješće, napisavši na Twitteru da zna za sličan incident u Beču te da je Putin ranije koristio „posebnu privatnu kupaonicu“ i „kemijski WC“. Pozvala se na neimenovani izvor koji tvrdi da predsjednik tu praksu provodi od početka svojeg mandata.

Kada je 2019. ruski predsjednik Vladimir Putin putovao u službeni posjeti Srbiji, kamere su tada snimile i jedan zanimljiv detalj. Naime, u Putinovoj brojnoj sigurnosnoj pratnji isticao se posebno jedan tjelohranitelj. On je čvrsto držao jednu crnu torbu i u stopu pratio Putina. Kako su tada pisali srbijanski mediji, radi se o posebnoj torbi - unutra se nalaze kontrole za nuklearno naoružanje Rusije.

Poznate su scene iz američkih filmova u kojima se američki predsjednici ne odvajaju od naizgled poslovne torbe u kojoj se kriju kontrole za nuklearno oružje. No, za razliku od američke torbe koju zovu "Football", ruska verzija ima svoje ime - "Čeget". Ime je ta torba dobila po jednom planinskom vrhu na Kavkazu koji bi u prijevodu značio - "crn".

Čeget u svakom trenutku omogućuje ruskom predsjedniku da bude u komunikaciji s ruskim vrhovnim zapovjedništvom nuklearnih snaga. Pisalo se kako je jednom Boris Jelcinj čak i upotrijebio torbu i upalio Čeget 1995. zbog lansirane rakete u Norveškoj. Srećom tada se radilo samo o meteorološkoj raketi pa nije došlo do reakcije...

Sastanak Trumpa i Putina na strateškoj lokaciji iz hladnog rata

Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin sastaju se u petak u vojnoj bazi na Aljasci koja je bila strateški važna u vrijeme hladnog rata. Povijest baze Elmendorf-Richardson u blizini Anchoragea, najvećeg grada savezne države Aljaske, započela je 1940. godine. Prvotno je imala ključnu ulogu u američkim vojnim operacijama protiv Japana u Drugom svjetskom ratu, ali je vrhunac aktivnosti doživjela nakon 1945. porastom napetosti između Sovjetskog Saveza i Sjedinjenih Država

Do 1957. otprilike je 200 borbenih zrakoplova stacionirano u Elmendorfu i još jednoj bazi na Aljasci dok je u regiji instalirano više radarskih sustava. U narednim desetljećima se vojna prisutnost na Aljasci postupno smanjivala, dijelom zbog preraspoređivanja vojnih resursa prema ratu u Vijetnamu. Ipak, baza je zadržala velik strateški značaj, a naročito usred sve većeg zanimanja za Arktik.

Golema baza ima preko 800 zgrada, dvije piste i oko 6000 vojnih djelatnika, prema internetskoj stranici pacifičkog zapovjedništva ratnog zrakoplovstva (PACAF). Povrh očite logističke prednosti za organiziranje sastanka ruskog i američkog predsjednika na takvoj zatvorenoj i krajnje sigurnoj lokaciji, izbor vojne baze je simboličan, prema George Beebeu, bivšem specijalistu CIA-e za Rusiju i stručnjaku američkog think-tanka Quincy Institute for Responsible Statecraft.

"Ovime Donald Trump pokazuje da ovo nije hladni rat. Ne ponavljamo one hladnoratovske samite koji su se održavali u neutralnim zemljama, u Austriji, Švicarskoj i Finskoj. Ulazimo u novu eru", tvrdi stručnjak. No, ostaje činjenica da je američki predsjednik, hotimice ili ne, u srijedu prizvao u pamet sovjetsko razdoblje. Iznerviran kritičnim komentarima o samitu u medijima, na svojoj društvenoj mreži Truth Social je napisao: "Čak i kad bih zaradio Moskvu i Lenjingrad u dogovoru s Rusijom, lažljivi mediji bi rekli da sam loše prošao".