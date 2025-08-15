Ruski ministar Lavrov stigao na Aljasku. Mnogi su primijetili natpis na vesti koju je nosio

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da će Moskva predstaviti "jasan, razumljiv stav" američkom predsjedniku Donaldu Trumpu tijekom njegovog summita s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Lavrov je kratko razgovarao s novinarima kada je stigao u hotel u Anchorageu, noseći džemper s natpisom "CCCP" – ćiriličnim slovima za "SSSR", prenosi CNN.

Lavrov je rekao da je puno učinjeno tijekom nedavnog posjeta američkog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa Moskvi te da se Kremlj nada nastavku "korisnog razgovora" na današnjem summitu. "Nikada unaprijed ne pravimo planove. Znamo da imamo argumente, jasan, razumljiv stav. Predstavit ćemo ga", rekao je Lavrov.

Donald Trump i Vladimir Putin održat će razgovore na Aljasci, a nade američkog predsjednika da će zaključiti sporazum o prekidu vatre u Ukrajini su neizvjesne, ali posljednja Putinova ponuda o mogućem nuklearnom sporazumu mogla bi obojici pomoći da spase obraz.

Sastanak ruskih i američkih čelnika u zračnoj bazi iz doba hladnog rata na Aljasci bit će njihov prvi razgovor oči u oči otkako se Trump vratio u Bijelu kuću, a događa se u jeku ukrajinskih i europskih strahova da bi Trump mogao izdati Kijev. Bijela kuća priopćila je da će se sastanak održati u 11 sati po mjesnom vremenu (19:00 po GMT-u).

Trump, koji je jednom rekao da će završiti ruski rat u Ukrajini u roku od 24 sata, izjavio je u četvrtak da se troipolgodišnji sukob pokazao tvrđim orahom nego što je mislio. Rekao je da bi, ako njegovi razgovori s Putinom prođu dobro, dogovaranje sljedećeg trostranog samita s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim - koji nije pozvan na sastanak u petak - bilo još važnije od njegovog susreta s Putinom. Trump inzistira na primirju kako bi ojačao svoj kredibilitet globalnog mirotvorca dostojnog Nobelove nagrade za mir, nešto što je jasno dao do znanja da mu je važno.

Ukrajinu i njezine europske saveznike ohrabrio je njihov razgovor u srijedu u kojem se, kako su rekli, Trump složio da Ukrajina mora biti uključena u sve razgovore o ustupanju teritorija. Zelenski je rekao da je Trump također podržao ideju sigurnosnih jamstava u poslijeratnom rješenju, iako ih američki predsjednik nije javno spomenuo.

Taj je razgovor ublažio njihove strahove od dogovora Trumpa i Putina koji bi Ukrajinu stavio pod pritisak da napravi teritorijalne i druge ustupke. Putinu treba Trump da pomogne Rusiji da se oslobodi stega sve strožih zapadnih sankcija ili barem da ne udari Moskvu s još sankcija, čime je Trump prijetio. Dan prije samita, čelnik Kremlja ponudio je mogućnost nečega drugog što zna da Trump želi - novi sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja koji bi zamijenio posljednji preostali, a koji istječe u veljači sljedeće godine.

