Često uzimanje dodataka prehrani može uzrokovati zatajenje jetre, bubrežne kamence, probavne smetnje...

Iako su ljudi nekada lijek za bolesti, ali i snagu za jačanje organizma tražili u prirodi, biljkama koje su ih okruživale, mineralima i drugim prirodnim pripravcima, farmacija je odavno shvatila da na tome može itekako zaraditi; samo je potrebno ljude uvjeriti da su im suplementi koje proizvode nužni za zdraviji život. No, to se otelo kontroli, tako da medicina sada upozorava na štetne posljedice pretjerivanja u uzimanju suplemenata. Naime, studija objavljena u časopisu National Geographic dokazuje da je posljednjih godina naš odnos prema dodacima prehrani prerastao u pravu opsesiju. Sastojci koji su nekoć bili dio tradicionalnih praksi danas se reklamiraju i prodaju u ljekarnama u obliku tableta, kapsula, prašaka, pločica, gumenih bombona i tekućina.

Sve više dokaza upućuje na to da dodaci prehrani mogu nanijeti više štete nego koristi. Tijekom posljednjih 25 godina znanstvenici bilježe znatan porast oštećenja i zatajenja jetre povezanih s uporabom suplemenata. Pacijenti se javljaju liječnicima i s blažim nuspojavama, uključujući promjene raspoloženja, probavne smetnje, umor, bubrežne kamence, gubitak kose i povišeni krvni tlak.

Kako piše National Geographic, u pozadini ovog zabrinjavajućeg trenda nalaze se tri ključna čimbenika: porast suplemenata koji sadrže posebno toksične spojeve, štetne interakcije s lijekovima te fenomen poznat kao "megadoziranje", odnosno uzimanje količina koje znatno premašuju preporučene granice. – Svi traže čarobni lijek i eliksir mladosti, nešto što se lako može popiti u obliku tablete kako bi se usporilo starenje ili spriječila kronična bolest. Čak 84 posto potrošača uvjereno je da su ti proizvodi sigurni i učinkoviti. Međutim, većina od desetaka tisuća suplemenata na tržištu nije testirana na učinkovitost ni sigurnost. To je Divlji zapad, pa kupci moraju biti oprezni – kaže Jo Ann Manson, liječnica, epidemiologinja i endokrinologinja u Brigham and Women's Hospital u Massachusettsu te profesorica na Harvard Medical School u članku u National Geographic.

Nakupljanje bilirubina u krvi uzrokovano oštećenjem jetre može dovesti do žutice, odnosno žućenja kože, sluznica i očiju. Liječnici sve češće susreću pacijente s tim simptomima koji mogu biti povezani s uporabom određenih suplemenata. – Imamo globalnu krizu bolesti povezanih s prehranom – kaže u istom članku Dariush Mozaffarian, kardiolog i dekan Friedman School of Nutrition Science and Policy na Sveučilištu Tufts.

Istraživanja pokazuju da 52 posto ispitanika u SAD-u smatra da su njihovi simptomi "ignorirani, umanjeni ili im se ne vjeruje" kada traže medicinsku pomoć. Tradicionalni zapadni medicinski sustav, dodaje Mozaffarian, ne uspijeva im pomoći, pa se mnogi okreću prirodnoj, "uradi sam" medicini koja često uključuje suplemente.

Kod određenih zdravstvenih stanja, nedostataka i životnih razdoblja ciljano uzimanje dodataka može biti korisno. Trudnice uzimaju folnu kiselinu kako bi spriječile prirođene mane djeteta, a starijim osobama često koristi dodatni vitamin B12. Dokazi upućuju na to da omega-3 masne kiseline mogu poduprijeti zdravlje srca, a probiotici ublažiti simptome sindroma iritabilnog crijeva. Brojna istraživanja podupiru te primjene, no većina ostalih tvrdnji ne opravdava popularnost proizvoda.

– Ne postoje uvjerljivi dokazi da su biljni dodaci potrebni za održavanje općeg zdravlja – kaže Marwan Ghabril, hepatolog i profesor medicine na Indiana University School of Medicine. Uzimanje uobičajenih dodataka prehrani u preporučenim dozama sigurno je za većinu ljudi i ne predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik. No određeni suplementi zahtijevaju dodatni oprez. Kako je industrija dodataka prehrani rasla, tako su rasle i nuspojave. Oko 20 posto slučajeva oštećenja jetre uzrokovanih lijekovima u SAD-u danas je povezano s biljnim i prehrambenim dodacima, a neke analize navode i brojku od 43 posto. U međuvremenu, udio osoba koje su zbog zatajenja uzrokovanog suplementima završile na listi za transplantaciju jetre porastao je s 1 na 7 posto između 1995. i 2020. godine, što znači da se u 25 godina povećao sedam puta. Zabilježeni su slučajevi pacijenata koji su završili na hitnom prijemu sa žutim očima, bolovima u trbuhu i umorom – simptomima zatajenja jetre povezanog s uzimanjem suplemenata, čak i onih koji se reklamiraju kao klinički potvrđeni, piše National Geographic.

S tim su učincima povezani određeni dodaci, uključujući ekstrakt zelenog čaja, koji se često nalazi u preparatima za mršavljenje; pripravke za bodybuilding koji ponekad sadrže anaboličke steroide; te višekomponentne dodatke koji se koriste za rast kose ili mentalno zdravlje. Godine 2024. istraživači su utvrdili da 15 milijuna Amerikanaca uzima spojeve za koje je poznato da mogu biti toksični za jetru: kurkumu, ashwagandhu, cimicifugu, kambodžansku garciniju, zeleni čaj i crvenu rižu s kvascem. Neki od tih sastojaka mogu izazvati upalu jetre ili poremetiti protok žuči. Problem predstavljaju i pogrešno označavanje i onečišćenje proizvoda. U rijetkim slučajevima analize su otkrile prisutnost teških metala poput olova i arsena, sintetskih lijekova, bakterija, kvasaca i gljivica, tvari povezanih s infekcijama i drugim ozbiljnim stanjima, osobito kod starijih osoba i onih oslabljenog imuniteta.

Megadoziranje, odnosno uzimanje količina koje prelaze preporučeni dnevni unos, osobito je rizično kada je riječ o vitaminima topivima u mastima, koji se nakupljaju u tijelu. Visoke doze mogu poremetiti normalne procese u tijelu i izazvati probavne tegobe, glavobolje, lupanje srca ili nesanicu. Žene mogu biti posebno osjetljive na toksične učinke zbog manje tjelesne mase i razlika u metabolizmu i imunosnom sustavu.

Reakcije također ovise o genima i imunitetu pojedinca, objašnjava Ghabril. Ekstrakt zelenog čaja nekome može biti bezopasan, dok nekom drugome može nanijeti ozbiljnu štetu. – Dokazi jasno pokazuju da biljni i prehrambeni dodaci mogu uzrokovati oštećenje jetre jednako kao i lijekovi na recept – kaže Ghabril. Stručnjaci zato savjetuju da prije uzimanja suplemenata razgovarate s liječnikom te podsjećaju da je ključ dugog i zdravog života prehrana temeljena na minimalno prerađenim namirnicama, ponajviše biljnog podrijetla, redovita tjelesna aktivnost, dovoljno sna, nizak stres i smisao u životu. Vitamine je, poručuju stručnjaci, najbolje unositi hranom.