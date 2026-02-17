Otkriven drevni soj bakterije: Čak 5000 godina bio je skriven ispod slojeva leda

Znanstvenici su otkrili drevni soj bakterije otporan na više vrsta antibiotika. Iako bi to s jedne strane moglo predstavljati prijetnju, otkriće bi moglo pomoći pri poboljšanju lijekova. Novootkriveni soj bio je skriven i netaknut ispod slojeva leda čak 5000 godina, u podzemnoj špilji. On je izvučen nakon što su znanstvenici bušili 25 metara u špilji Scarisoara u Rumunjskoj. Drevni soj nazvan je Psychrobacter SC65A.3.

Bakterija je otporna na deset vrsta suvremenih antibiotika, čak i one širokog spektra koji su namijenjeni za uništavanje mnogih vrsta klica. Ipak, znanstvenici kažu da bi se ta bakterija mogla iskoristiti u borbi protiv rastuće prijetnje otpornosti na antibiotike, pružajući uvid u to kako se otpornost prirodno razvija i širi, navodi The Sun. Svjetska zdravstvena organizacija ranije je upozorila kako je danas jedna od šest bakterijskih infekcija na svijetu otporna na standardne lijekove što ih čini teže lječivima i iskorjenjivima.

Psychrobacter SC65A.3 pripada rodu koji se prilagodio hladnim okruženjima i može izazvati infekcije kod ljudi ili životinja. "Proučavanje mikroba poput Psychrobacter SC65A.3 izvučenih iz ledenih naslaga špilja starih tisućljećima otkriva kako se otpornost na antibiotike prirodno razvila u okolišu, mnogo prije nego što su suvremeni antibiotici uopće postojali", komentirala je autorica studije, dr. Cristina Purcarea.

Kako bi znanstvenici izbjegli kontaminaciju, fragmenti leda izvučeni iz špilje stavljeni su u sterilne vrećice i držani smrznutima tijekom prijevoza do laboratorija. Tamo su istraživači izolirali različite bakterijske sojeve i sekvencirali njihov genom kako bi utvrdili koji geni omogućuju preživljavanje na niskim temperaturama, a koji ih čine otpornima na antibiotike.

"Ako topljenje leda oslobodi te mikrobe, ti geni mogli bi se proširiti na suvremene bakterije, dodatno pogoršavajući globalni izazov otpornosti na antibiotike“, upozorila je dr. Purcarea te dodala: "S druge strane, oni proizvode jedinstvene enzime i antimikrobne spojeve koji bi mogli nadahnuti nove antibiotike, industrijske enzime i druge biotehnološke inovacije. Ove drevne bakterije ključne su za znanost i medicinu, ali pažljivo rukovanje i sigurnosne mjere u laboratoriju neophodni su kako bi se ublažio rizik nekontroliranog širenja."