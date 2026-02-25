Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 25
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP U PLETERNICI

Može li kulturna baština biti odgovor na digitalnu ovisnost i krizu identiteta?

storyeditor/2026-02-24/PXL_210226_147016307.jpg
Foto: Ivica Galović/PIXSELL
1/8
Autor
Vedran Balen
25.02.2026.
u 08:18

Iz Pleternice poručili: Bez korijena nema ni znanja, baština kao spas za mlade

Djeca danas "ne mogu sjediti, ne mogu pisati, ne mogu čitati, ne mogu zapamtiti". Ta je rečenica zazvučala kao alarm na znanstveno-stručnom skupu Kulturna baština kao prilika za odgoj i obrazovanje, održanom u Pleternici. Nije to bila usputna opaska, nego upozorenje, koje je iznio doc. dr. sc. Ranko Rajović, govoreći o generacijama koje sve više tonu u virtualni svijet.. – Svi vidimo da su nam djeca sve slabija iz generacije u generaciju. Učitelji to prijavljuju već deset godina. Djeca ne mogu sjediti, ne mogu pisati, ne mogu čitati, ne mogu naučiti, ne mogu zapamtiti. Moramo objasniti zašto je to tako i kako im pomoći. Oni sve više prelaze u taj virtualni svijet i tamo ostaju zarobljeni. To je kao droga – upozorio je Rajović, dodajući da djeci moramo ponuditi alternativu: učenje kroz igru, iskustvo i stvarnost.

Upravo tu alternativu sudionici skupa vide u kulturnoj baštini – u živom susretu s jezikom, tradicijom, prostorom i identitetom. Skup je organizirao Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, Zavodom za znanstveni i umjetnički rad u Požegi, potom Požeško-slavonska županija, Pleternica s partnerima, a simbolično je povezan s obilježavanjem Međunarodnog dana materinskoga jezika, 21. veljače.

Okupio je oko 130 učitelja i odgojitelja, 35 doktoranada te profesore fakulteta – više od 150 aktivnih sudionika koji su putem izlaganja, radionica, panel-rasprava i okruglog stola otvorili pitanje može li baština biti temelj budućnosti. Izv. prof. dr. sc. Katarina Aladrović Slovaček, profesorica na Učiteljskom fakultetu i voditeljica doktorskog studija, istaknula je kako je ideja o održavanju skupa u Pleternici proizašla iz želje da se teorija spoji s praksom. – Budući da imamo Dan doktoranada na našem fakultetu, a ovo je moj rodni kraj, odlučila sam predložiti da ovdje organiziramo studijsko putovanje i konferenciju da bismo vidjeli kako kulturnu baštinu afirmirati u procesu odgoja i obrazovanja te čime se bave naši studenti i doktorandi u svojim istraživanjima – rekla je.

U središtu rasprava bila je kulturna baština kao interdisciplinarni alat: od jezika i književnosti, preko povijesti i umjetnosti, do građanskog odgoja. Primjeri dobre prakse pokazali su kako lokalna baština – bilo da je riječ o tradicijskim govorima, nematerijalnoj baštini ili kulturnom krajoliku – može postati snažno didaktičko sredstvo.

Kulturna baština u suvremenoj nastavi ne podrazumijeva samo prenošenje podataka o prošlosti, nego postaje metoda učenja. Ona prirodno povezuje više predmeta – povijest, hrvatski jezik, likovnu kulturu, geografiju pa i građanski odgoj. Učenici putem analize lokalnih govora razvijaju jezičnu svijest, istraživanjem povijesnih lokaliteta uče kritički tumačiti izvore, a uz tradicijsku umjetnost razvijaju estetsku osjetljivost i kreativnost. Posebno se naglašava iskustveno i terensko učenje – radionice u muzejima, posjeti arheološkim lokalitetima, razgovori sa starijim članovima zajednice kao "živim svjedocima" tradicije. Takvi oblici rada jačaju motivaciju i dugoročno pamćenje jer djeca uče iz doživljaja, a ne samo iz udžbenika.

Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić naglasila je kako Grad već godinama ulaže u očuvanje i prezentaciju vlastite baštine. – Mi smo, nakon što smo stavili svoje nematerijalno kulturno dobro u fizički oblik, svoj bećarac, i dali mu prostor, itekako svjesni da daljnjeg razvoja nema bez umrežavanja sa strukom i razvoja dodatnih sadržaja – poručila je Marija Šarić, dodajući kako je danas "sve teže i odgajati i obrazovati djecu, ali i biti roditelj".

O važnosti kulturnog osvješćivanja govorila je i izv. prof. dr. sc., mr. art. Tamara Jurkić Sviben, prodekanica za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju Učiteljskog fakulteta. – Kulturno osvješćivanje u cijeloj obrazovnoj vertikali, od vrtića do fakulteta, izuzetno je važno za očuvanje identiteta. Kultura i kulturna baština ono su što mi imamo i po čemu se prepoznajemo. Ako mi kao djelatnici u obrazovnom sustavu to ne osvješćujemo sa studentima, ne možemo očekivati da će ta baština postati temelj naše budućnosti – upozorila je.

Posebno je istaknula da su upravo doktorandi "naša znanstvena budućnost" – generacija koja će na temelju istraživanja dokazivati zašto su teme hrvatskog identiteta i kulturne baštine ključne za razvoj društva. Na skupu je govorila i dekanica Fakulteta za odgoj i obrazovanje u Osijeku prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar, i to o zaštićenim govorima kao temelju jezičnog identiteta zajednice, podsjetivši kako je materinski jezik prva i najdublja spona pojedinca s kulturom. Poruka iz Pleternice bila je jasna: baština nije muzejski eksponat, nego živi alat. Ona može biti odgovor na digitalnu pasivnost, most između generacija i snažan pedagoški instrument koji djecu.
FOTO Pogledajte kako napreduje veliki projekt u Dalmaciji: Poznato kada će se probiti tunel Kozjak
storyeditor/2026-02-24/PXL_210226_147016307.jpg
1/34
Ključne riječi
Marija Šarić kulturna baština znanstveno stručni skup pleternica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!