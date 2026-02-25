Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 67
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SUSRET U KIJEVU

Zelenski nakon sastanka s Plenkovićem poslao posebnu poruku Hrvatskoj, pogledajte što je napisao

Plenković i Zelenski
Foto: Volodimir Zelenski/X
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
25.02.2026.
u 10:09

Hrvatska već isporučuje opremu za potrebe ukrajinskih energetskih tvrtki, a cijenimo njezinu spremnost da nastavi pomagati u obnovi ukrajinske energetike, napisao je, između ostaloga, Zelenski

Premijer Andrej Plenković jučer je u povodu četvrte godišnjice početka rata u Ukrajini posjetio Kijev. Plenković se nakon sastanka Koalicije voljnih sastao s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i predsjednicom Vlade Julijom Sviridenko te je primio najviše ukrajinsko državno odlikovanje – orden kneza Jaroslava Mudrog I. reda za značajan osobni doprinos jačanju međudržavne suradnje, očuvanju državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine te za dobrotvorne aktivnosti. 

– Tijekom sastanka s premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem razgovarali smo o energetskoj suradnji i sigurnosti. Hrvatska već isporučuje opremu za potrebe ukrajinskih energetskih tvrtki, a cijenimo njezinu spremnost da nastavi pomagati u obnovi ukrajinske energetike. Razgovarali smo i o koracima potrebnim za stjecanje članstva u EU, kao i o zajedničkim akcijama svih europskih partnera. Također sam obavijestio premijera o trostranim sastancima u Ženevi i pripremama za sljedeće pregovore. Zahvaljujem Andreju na ovom posjetu i na tome što je Hrvatska svih ovih godina bila uz Ukrajince i pomagala. Hvala na sudjelovanju u programu PURL i pripremi novog obrambenog paketa – objavio je Zelenski nakon sastanka s Plenkovićem.
Ključne riječi
rat u Ukrajini Volodimir Zelenski Andrej Plenković

Komentara 10

Pogledaj Sve
BS
Blue Sauron
10:47 25.02.2026.

ruski trolovi s pjenom na ustima...

DE
Dembelli
10:48 25.02.2026.

podrška Ukrajini!

FI
Firange
10:50 25.02.2026.

bravo!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!