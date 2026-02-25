Zelenski nakon sastanka s Plenkovićem poslao posebnu poruku Hrvatskoj, pogledajte što je napisao

Premijer Andrej Plenković jučer je u povodu četvrte godišnjice početka rata u Ukrajini posjetio Kijev. Plenković se nakon sastanka Koalicije voljnih sastao s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i predsjednicom Vlade Julijom Sviridenko te je primio najviše ukrajinsko državno odlikovanje – orden kneza Jaroslava Mudrog I. reda za značajan osobni doprinos jačanju međudržavne suradnje, očuvanju državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine te za dobrotvorne aktivnosti.

– Tijekom sastanka s premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem razgovarali smo o energetskoj suradnji i sigurnosti. Hrvatska već isporučuje opremu za potrebe ukrajinskih energetskih tvrtki, a cijenimo njezinu spremnost da nastavi pomagati u obnovi ukrajinske energetike. Razgovarali smo i o koracima potrebnim za stjecanje članstva u EU, kao i o zajedničkim akcijama svih europskih partnera. Također sam obavijestio premijera o trostranim sastancima u Ženevi i pripremama za sljedeće pregovore. Zahvaljujem Andreju na ovom posjetu i na tome što je Hrvatska svih ovih godina bila uz Ukrajince i pomagala. Hvala na sudjelovanju u programu PURL i pripremi novog obrambenog paketa – objavio je Zelenski nakon sastanka s Plenkovićem.