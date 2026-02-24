Naši Portali
NOVA PRIJETNJA

Stigla nova prijetnja iz Rusije: 'Kakav gubitak za naše borce. Pa, mogu ući bez viza ako žele'

Deputy Chairman of the Russian Security Council Medvedev marks Defender of the Fatherland Day in Moscow
Foto: YEKATERINA SHTUKINA/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
24.02.2026.
u 21:13

Medvedev je od početka ruske invazije Ukrajine, koja je počela na današnji dan prije četiri godine, više puta prijetio europskim zemljama

Kaja Kallas, visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, kazala je u ponedjeljak kako se radi na tome da potencijalno stotine tisuća bivših ruskih vojnika ne uđu u schengenski prostor. Ubrzo nakon toga, stigao joj je žestok odgovor Dmitrija Medvedeva, zamjenika predsjednika Sigurnosnog vijeća Rusije. Medvedev je, inače, poznat po prijetećim i provokativnim porukama prema Europi i zapadnim zemljama, a u istom je tonu bila i njegova posljednja. 

"Kaja, plava štakorica, rekla je da radi na tome da stotine tisuća bivših ruskih vojnika nikada ne uđu u Schengen. Kakav gubitak za naše borce. Pa, mogu ući bez viza ako žele. Kao 1812. ili 1945.", istaknuo je Medvedev. 

On se osvrnuo na ovu izjavu visoke predstavnice: "Danas smo sankcionirali još ljudi zbog masovnih kršenja ljudskih prava u Rusiji. Također sam odlučila ograničiti maksimalnu veličinu ruske misije u Europskoj uniji na 40 ljudi. Nećemo tolerirati zlouporabu diplomatske moći. Zajedno s Komisijom radimo na tome da potencijalno stotine tisuća bivših ruskih vojnika ne uđu u schengenski prostor. Ne želimo da ratni zločinci i saboteri šetaju našim ulicama."

Medvedev je od početka ruske invazije Ukrajine, koja je počela na današnji dan prije četiri godine, više puta prijetio europskim zemljama invazijom pa i nuklearnim djelovanjem. Također, višekratno je zapadne zemlje optuživao da guraju svijet u globalni rat
FOTO Ovakvu patnju Europa nije doživjela desetljećima. Nismo vjerovali da je to moguće
Deputy Chairman of the Russian Security Council Medvedev marks Defender of the Fatherland Day in Moscow
1/401

Komentara 18

Pogledaj Sve
PR
prajdali100
20:55 24.02.2026.

Nedaju mi poslati komentar.Tvrdim da ovoga nije bilo ni u Titino doba.

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
20:41 24.02.2026.

Ne želimo da ratni zločinci i saboteri šetaju našim ulicama. Tako je neka šetaju ilegalni migranti.

DA
DavorBillege
21:17 24.02.2026.

A naš dragi nato uoooopće ni po čemu nije niti se ponaša prijeteće, jel tak 😏😏

