Stigla nova prijetnja iz Rusije: 'Kakav gubitak za naše borce. Pa, mogu ući bez viza ako žele'

Kaja Kallas, visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, kazala je u ponedjeljak kako se radi na tome da potencijalno stotine tisuća bivših ruskih vojnika ne uđu u schengenski prostor. Ubrzo nakon toga, stigao joj je žestok odgovor Dmitrija Medvedeva, zamjenika predsjednika Sigurnosnog vijeća Rusije. Medvedev je, inače, poznat po prijetećim i provokativnim porukama prema Europi i zapadnim zemljama, a u istom je tonu bila i njegova posljednja.

"Kaja, plava štakorica, rekla je da radi na tome da stotine tisuća bivših ruskih vojnika nikada ne uđu u Schengen. Kakav gubitak za naše borce. Pa, mogu ući bez viza ako žele. Kao 1812. ili 1945.", istaknuo je Medvedev.

On se osvrnuo na ovu izjavu visoke predstavnice: "Danas smo sankcionirali još ljudi zbog masovnih kršenja ljudskih prava u Rusiji. Također sam odlučila ograničiti maksimalnu veličinu ruske misije u Europskoj uniji na 40 ljudi. Nećemo tolerirati zlouporabu diplomatske moći. Zajedno s Komisijom radimo na tome da potencijalno stotine tisuća bivših ruskih vojnika ne uđu u schengenski prostor. Ne želimo da ratni zločinci i saboteri šetaju našim ulicama."

Medvedev je od početka ruske invazije Ukrajine, koja je počela na današnji dan prije četiri godine, više puta prijetio europskim zemljama invazijom pa i nuklearnim djelovanjem. Također, višekratno je zapadne zemlje optuživao da guraju svijet u globalni rat.