Alarm za sve znakove! Kreće razdoblje kaosa, povratka bivših i životnih šansi koje ne smijete propustiti
Srijeda donosi sudar energija. Dok nas Vodenjak gura prema inovacijama i profesionalnom proboju, Mjesec u Biku služi kao kozmička kočnica, tražeći strpljenje i praktičnost. Ishitrene odluke vode u probleme, stoga svaki korak, od karijere do ljubavi, mora biti promišljen kako bi se ciljevi ostvarili na stabilnim temeljima. Glavni izazov je početak retrogradnog hoda Merkura u Ribama, koji do 20. ožujka donosi kaos u komunikaciji, tehnologiji i planovima. No, ovo je i šansa da usporite, preispitate odluke i iscijelite stare rane. Očekujte povratak ljudi iz prošlosti – stiže prilika za konačno razrješenje starih nesuglasica i zatvaranje otvorenih poglavlja.
Ovan: Vaš društveni utjecaj je na vrhuncu, no retrogradni Merkur vas poziva da usporite i posvetite se unutarnjem svijetu. Očekujte neobične snove i intuitivne bljeskove iz prošlosti. U ljubavi budite iskreni, a za zdravlje si priuštite svjestan odmor.
Bik: S Mjesecom u vašem znaku, vaše samopouzdanje je na vrhuncu, idealno za karijerne proboje. Ipak, retrogradni Merkur vraća stare prijatelje i tjera vas da preispitate neka dugoročna prijateljstva. Financijska stabilnost je tu, ali zahtijeva pažljive odluke.
Blizanci: Vaš vladar Merkur kreće retrogradno u polju karijere, donoseći moguće nesporazume s autoritetima, ali i povratak starih poslovnih ponuda. Ovo je vrijeme da u tišini razradite velike ideje prije akcije. Ljubav cvjeta kroz duboke, reflektivne razgovore.
Rak: Dan donosi prilike na financijskom planu, a podrška saveznika je ključna. Retrogradni Merkur može odgoditi putovanja, ali je idealan za završavanje starih projekata ili istraživanja. Ljubavne veze se produbljuju kroz empatiju i povjerenje.
Lav: U fokusu su vodstvo i javno priznanje. Retrogradni Merkur traži da revidirate zajedničke financije, riješite stare dugove i suočite se s potisnutim emocijama. Iako naporno, ovo je period emocionalnog čišćenja koji vas priprema za budućnost.
Djevica: Vaša praktičnost je danas ključna za uspjeh. Budući da vaš vladar Merkur ide retrogradno u polju partnerstva, pripremite se na susrete s bivšim partnerima. Iskoristite priliku da raščistite stare sukobe i postavite odnose na zdravije temelje.
Vaga: Očekuju vas kreativni proboji, no retrogradni Merkur unosi zbrku u vašu dnevnu rutinu i radno okruženje, donoseći manje greške i kašnjenja. Ovo je savršena prilika da završite započete poslove i preispitate je li vam raspored uravnotežen.
Škorpion: Naglasak je na stabilnim partnerstvima i obiteljskom skladu. Retrogradni Merkur u vašoj kući romantike vraća stare ljubavi u život, bilo fizički, online ili u snovima. Ponovno oživljavanje starih spojeva ili kreativnih projekata može biti izuzetno ispunjavajuće.
Strijelac: Disciplina i fokus donose uspjeh. Retrogradni Merkur djeluje na vaše polje doma i obitelji, donoseći moguće posjete rodbine i priliku da riješite stare obiteljske nesuglasice te završite započete kućne projekte.
Jarac: Vaša financijska oštroumnost dolazi do izražaja. Ipak, budite oprezni u komunikaciji i prometu jer retrogradni Merkur donosi kašnjenja i nesporazume. Usporite i fokusirajte se na završavanje starih poslova umjesto započinjanja novih.
Vodenjak: Fokus je na osobnoj transformaciji. Retrogradni Merkur aktivira vaše polje financija, stoga budite oprezni s novcem – provjeravajte račune i izbjegavajte velike kupovine. Ovo je vrijeme za reviziju proračuna i jačanje osjećaja vlastite vrijednosti.
Ribe: S Merkurom koji kreće retrogradno u vašem znaku, ovo je iznimno snažan period za vas. Iako ste podložni greškama i nesporazumima, vaša intuicija je izoštrena. Ljudi iz prošlosti se vraćaju, a vi dobivate priliku preispitati sebe i iscijeliti stare rane.