Država se žalila jer u rješenju ne stoji da je Nama zaštićeno dobro

Došlo je do prekida procesa prodaje zgrade Name u Ilici, ali, po svemu sudeći, samo nakratko. Kako smo dobili pozive građana da se trenutačno u zgradi ne događa praktično ništa nakon što se počelo s preuređenjem, provjerili smo o čemu se radi. Na oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Zagrebu može se pronaći niz dokumenata datiranih ovog mjeseca iz kojih se vidi kako se na proces finalizacije prodaje zgrade kupcu Izbor šesti iz Splita, čiji su vlasnici tamošnje poduzetničke obitelji Banović i Budalić, koji su i vlasnici poznatog lanca Optika Anda, prekinut zbog žalbe države. Naime, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je 17. veljače uložilo žalbu na rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu od 6. veljače u kojoj država kao razlučni vjerovnik razlog žalbe "nalazi u tome što prodaja nije provedena u skladu s Odlukom skupštine vjerovnika od 7. studenoga 2024., budući da je u Zaključku o prodaji, kao i u rješenju o dosudi Sud ispustio dio Odluke koji upućuje na to da se radi o nekretninama pod posebnim mjerama zaštite, a koji dio Odluke glasi: "...s time da nastavak poslovanja i zadržavanje radnika ne utječe na odluke koje su donesene temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara od nadležnih tijela..." Odnosno, iz rješenja Trgovačkog suda ne vidi se da je na zadovoljavajući način istaknuto kako je zgrada zapravo zaštićeno kulturno dobro te da se te mjere moraju poštivati i u nastavku poslovanja, to jest sud je u Rješenju od dosudi ispustio dio Odluke koji glasi: "…s time da nastavak poslovanja i zadržavanje radnika ne utječe na odluke koje su donesene temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara od nadležnih tijela..." Već 20. veljače kupac se preko svojeg opunomoćenika oglasio podneskom u kojem se slaže s konstatacijom da je upoznat sa sadržajem Rješenja Grada Zagreba – Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. No, jučer je Trgovački sud u Zagrebu i dopunio svoje rješenje nakon žalbe ŽDO-a. Na naš upit kupcu zgrade, a to su vlasnici tvrtke Izbor šesti d.o.o, odgovreno nam je kako je 'tijekom samog procesa došlo do potrebe za dodatnim usklađivanjem dokumentacije vezano za status nekretnine kao kulturnog dobra pod posebnim režimom, s čime su kao kupac upoznati i u potpunosti suglasni.

- Riječ je o proceduralnom pitanju koje se rješava u suradnji s nadležnim institucijama i ne predstavlja obustavu prodaje. Očekujemo da će se postupak uskoro formalno dovršiti, uz poštivanje svih zakonskih i ugovornih obveza, kažu uskoro budući vlasnici..

Dodatno je pojasnio njihov pravni zastupnik u procesu prodaje zgrade u Ilici odvjetnik Mladen Parčina.

– Koliko vidimo, žalba je samo formalne naravi, pri čemu država želi da se poštuju mjere zaštite koje su propisali konzervatori, a kupac će poštovati sve mjere koje treba poštovati i to nije nimalo sporno. Iz žalbe se vidi kako se radi samo o formalnosti koja ne bi trebala predstavljati prepreku da se kupnja uredno i dovrši. Poštovat će se urednost plaćanja, prava radnika i zaštita zgrade, za kupca to nije sporno – rekao je odvjetnik Parčina, koji očekuje da se kupnja realizira u najkraćem mogućem vremenu. Iz raspoložive dokumentacije vidljivo je kako rješenje žalbenog procesa teče izuzetno brzo. Ovdje spomenimo kako su trenutačno plaće i davanja za 160 djelatnika Name na teret države, a nakon dovršetka procesa preuzimanja oni prelaze na nove vlasnike.