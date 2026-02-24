Ne stišavaju se reakcije nakon izjave glumice u emisiji 'Nedjeljom u 2': 'To su opasni ljudi'

U nedjelju, 22. veljače, mnogi su se zavalili pred televizore kako bi uživali u emisiji "Nedjeljom u 2" Aleksandra Stankovića, u kojoj je gostovala glumica Nina Violić. Njezin nastup privukao je veliku pažnju. Tijekom razgovora dotaknula se različitih tema, a njezine izjave o ljudskoj osobnosti, obrambenim mehanizmima i načinu na koji se predstavljamo svijetu brzo su postale predmet rasprava među gledateljima i korisnicima društvenih mreža. Najveći odjek izazvala je njezina izjava o "pretjeranoj ljubaznosti", koja je ubrzo pokrenula raspravu na društvenim mrežama. Dok su neki prepoznali njezin iskren stav temeljen na osobnom iskustvu, drugi su reagirali s negodovanjem zbog generalizacije. "Mislim da su ljudi koji su previše ljubazni i žele stvoriti sliku o sebi kao vrlo dobrima opasni", izjavila je Violić. Objasnila je kako vjeruje da postoji velika razlika između onoga što ljudi prikazuju i onoga što se krije ispod površine. "Često je ono što pokazujemo drukčije od onoga što stvarno jesmo, osim ako nismo dosegli zrelost ljudi koji stoje čvrsto na nogama i ne brinu o tome što drugi misle", dodala je. Otvoreno je priznala da je i sama gradila obrambene mehanizme tijekom života. "Bila sam divlja, bila sam bezobrazna, ali to je dio mene. Smatram da je to bila obrana nečega što je bilo izuzetno osjetljivo i sramežljivo", rekla je.

Nina je nastavila govoreći o tome kako je iza te vanjske slike postojala unutarnja krhkost koju nije željela pokazati. "Sigurno je postojala velika krhkost i nježnost koju nisam htjela otkriti jer sam se bojala da će sve to s vremenom nestati", priznala je. Danas, kaže, više je nije sram odlika svoje ranjivosti. "Sada sam osoba koja ne skriva svoju krhkost, nježnost, ni svoju zbunjenost. Ne sramim se svojih nesavršenosti", zaključila je. Međutim, njezina tvrdnja o "pretjerano ljubaznim ljudima" izazvala je mnoge reakcije među gledateljima. Komentari su dolazili u oba smjera. "Glupost! Nisu svi ljudi glumci! Ako sam ljubazna, kulturna, nasmijana, od pomoći, znači li to da sam opasna? To je zaista previše", napisala je jedna korisnica. Druga je dodala: "Ne slažem se s time. Trudim se biti ljubazna, kulturna i pomagati ljudima, ali uvijek unutar normalnih granica."

S druge strane, mnogi su podržali glumicu, ističući: "Istina! Ljudi koji žele biti omiljeni svima često su loši i opasni." Drugi su raspravu proširili na širi društveni kontekst, rekavši: "Čini se da je biti ljubazan i kulturan postalo nešto čudno, gotovo fejk, dok je biti grub i bezobrazan moderno." Bilo je i onih koji su iznijeli osobna iskustva: "Pretjerano ljubazni ljudi obično su neljubazni prema fizičkim radnicima i prosjacima", komentirala je jedna korisnica na Facebooku.