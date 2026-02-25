Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 67
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAOŠTRIO RETORIKU

Trump diže paniku u Americi, mogu li iranski projektili pogoditi američko tlo?

Autor
Hassan Haidar Diab
25.02.2026.
u 10:30

SAD i Iran nude različita opravdanja za mogući napad na Iran, od demontiranja nuklearnog programa, za koji su tvrdili da je uništen, do uništavanja balističkih projektila

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaoštrio retoriku prema Teheranu tijekom obraćanja Kongresu u Washingtonu, u govoru o stanju nacije, kada je u kontekstu vanjskopolitičkih izazova govorio o Iranu, njegovu nuklearnom programu i balističkim projektilima. Tvrdeći da Iran razvija projektile koji bi uskoro mogli dosegnuti Sjedinjene Američke Države, Trump je podigao ton do razine izravne prijetnje. Takve izjave mnogi analitičari smatraju pretjerivanjem, pa i svojevrsnom fantazijom, jer geografska udaljenost veća od deset tisuća kilometara između Irana i zapadne obale SAD-a, kao i dostupni podaci o iranskom arsenalu, ne podupiru takve tvrdnje.

Ključne riječi
Bliski istok Izrael Donald Trump Iran SAD

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!