Trump diže paniku u Americi, mogu li iranski projektili pogoditi američko tlo?

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaoštrio retoriku prema Teheranu tijekom obraćanja Kongresu u Washingtonu, u govoru o stanju nacije, kada je u kontekstu vanjskopolitičkih izazova govorio o Iranu, njegovu nuklearnom programu i balističkim projektilima. Tvrdeći da Iran razvija projektile koji bi uskoro mogli dosegnuti Sjedinjene Američke Države, Trump je podigao ton do razine izravne prijetnje. Takve izjave mnogi analitičari smatraju pretjerivanjem, pa i svojevrsnom fantazijom, jer geografska udaljenost veća od deset tisuća kilometara između Irana i zapadne obale SAD-a, kao i dostupni podaci o iranskom arsenalu, ne podupiru takve tvrdnje.