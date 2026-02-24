El Mencho pao zbog ljubavnice? Jedna rečenica bila je kobna za najtraženijeg šefa narkokartela

Vođa jednog od najmoćnijih meksičkih narkokartela, Nemesio Oseguera Cervantes, poznatiji kao “El Mencho”, ubijen je u velikoj sigurnosnoj operaciji meksičkih snaga, što je izazvalo val nasilja diljem zemlje. Oseguera je bio osnivač i čelnik Kartela nove generacije Jalisco (CJNG), organizacije koja je posljednjih godina izrasla u jednog od glavnih krijumčara metamfetamina i fentanila prema Sjedinjenim Američkim Državama.

Nakon dugogodišnje potrage, meksičke sigurnosne službe 20. veljače dobile su pouzdanu dojavu o njegovoj lokaciji. Informacije su, prema riječima meksičkog ministra obrane Ricarda Treville Treje, dobivene preko Oseguerine partnerice, piše CNN. Specijalne snage i Nacionalna garda pokrenule su akciju u roku od 24 sata. Operacija je izvedena uglavnom kopnenim putem, uz ograničenu zračnu podršku, kako se ne bi izazvala sumnja.

Kompleks koliba u šumovitom području u blizini mjesta Tapalpa bio je pod opsadom u nedjelju ujutro. Tijekom približavanja, vojska je naišla na snažan otpor kartela. U pucnjavi je ubijeno osam članova kartela, dok su dvojica vojnika ranjena. Prema analizi i provjeri videosnimki koje je objavio CNN, operacija se odvijala u izoliranom području jugozapadno od Tapalpe. Snimke prikazuju oklopna vozila i pripadnike vojske kako napreduju uz brdo prema kompleksu, dok se u pozadini čuju rafali i vidi gusti crni dim.

Oseguera je pokušao pobjeći u obližnju šumu, no specijalne snage su ga pronašle i nakon nove razmjene vatre uhitile njega i dvojicu tjelohranitelja. Sva trojica bili su teško ranjeni. Prema informacijama koje prenosi CNN, tijekom helikopterskog prijevoza prema bolnici u Guadalajari svi su podlegli ozljedama. Zbog straha od odmazde, vlasti su promijenile rutu i tijela preusmjerile prema zračnoj luci u Moreliji, odakle su prebačena u Mexico City.

Vijest o smrti “El Mencha” izazvala je kaos u velikim dijelovima Meksika. Kartelske skupine postavile su zapaljene blokade na cestama i sukobile se s vojskom. Zrakoplovne kompanije privremeno su obustavile letove u pogođenim regijama, a američke vlasti pozvale su svoje državljane na oprez. U nasilju koje je uslijedilo poginulo je 25 pripadnika Nacionalne garde. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum u ponedjeljak je pozvala na smirivanje situacije, naglašavajući da je prioritet očuvanje sigurnosti i stabilnosti u cijeloj zemlji.

Operacija dolazi u osjetljivom političkom trenutku. Predsjednica Sheinbaum suočena je s pojačanim pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa da odlučnije suzbije krijumčarenje droge prema SAD-u. Američke vlasti Oseguera su proglasile globalnim teroristom i nudile nagradu od 15 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja.

Istodobno, Meksiko se priprema za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026., a Guadalajara, grad koji je bio pogođen nasiljem nakon operacije, domaćin je nekoliko utakmica grupne faze. Vlada sada mora pokazati da može zadržati kontrolu i osigurati stabilnost prije dolaska velikog broja turista. Stručnjaci smatraju da je vlada procijenila kako je ovo bila najbolja prilika za uklanjanje jednog od najtraženijih narkobosova. Iako postoji rizik od unutarnjih sukoba unutar kartela ili pokušaja drugih kriminalnih skupina da preuzmu teritorij, analitičari procjenjuju da se ne očekuje kratkoročna potpuna destabilizacija strukture kartela.

Smrt “El Mencha” predstavlja snažan simbolički udarac jednom od najmoćnijih narkokartela u Latinskoj Americi. No ostaje pitanje hoće li to dugoročno smanjiti nasilje ili otvoriti novo poglavlje borbe za prevlast unutar meksičkog podzemlja.