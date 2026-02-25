Od napadaja nervoze do gubitka topline: Ovih šest promjena osobnosti može biti rani znak demencije

Demencija je opći pojam za skupinu simptoma koji utječu na pamćenje, razmišljanje, prosudbu i svakodnevno funkcioniranje. Iako najčešće pogađa starije osobe, njezini rani znakovi mogu se pojaviti i u srednjoj dobi. Simptomi uključuju poteškoće s pamćenjem nedavnih događaja, gubitak orijentacije u prostoru i vremenu, promjene u osobnosti ili ponašanju te poteškoće u obavljanju svakodnevnih zadataka. Prepoznavanje ranih znakova ključ je za pravovremenu dijagnozu i pružanje adekvatne podrške osobama koje žive s ovom bolesti.

Trpljenje od napadaja nervoze ili problema s koncentracijom u srednjim godinama života mogli bi biti rani znak upozorenja na demenciju, tvrde stručnjaci. Britanski znanstvenici koji su pratili više od pet tisuća odraslih osoba starijih od 55 godina više od dva desetljeća otkrili su da ljudi koji pokazuju skupine specifičnih simptoma depresije imaju znatno veću vjerojatnost da će kasnije u životu razviti to stanje. Oni koji su bili izloženi najvećem riziku imali su pet ili više od šest znakova upozorenja, uključujući pogoršanje tjeskobe, poteškoće s koncentracijom, nemogućnost suočavanja s problemima, manjak topline ili ljubavi prema drugima i gubitak samopouzdanja. Još jedan alarm bilo je nezadovoljstvo načinom na koji se obavljaju svakodnevni zadaci, piše Daily Mail.

Istraživači su rekli da bi otkrića, objavljena u časopisu "The Lancet Psychiatry", mogla liječnicima dati način da uoče ljude kojima prijeti demencija godinama prije nego što dođe do gubitka pamćenja i zbunjenosti. Iako za to stanje nema lijeka, stručnjaci su objasnili da bi identificiranje onih koji su u opasnosti što je ranije moguće moglo omogućiti liječnicima da potaknu promjene načina života koje mogu usporiti napredovanje.

Odavno je poznato da je depresija česta pojava kod ljudi s demencijom, ali istraživači su rekli da je ovo jedno od prvih istraživanja koje je pratilo specifične simptome mentalnog zdravlja tijekom desetljeća da bi se vidjelo u kakvoj su vezi s bolešću kasnije u životu. Dr. Philipp Frank, znanstveni suradnik na području mentalnog zdravlja starijih ljudi na Sveučilišnom koledžu u Londonu i glavni autor studije. rekao je da rezultati ukazuju na to da je rizik od demencije povezan s određenim simptomima depresije, a ne s depresijom u cjelini.

"Naša otkrića pokazuju da je rizik od demencije povezan s nekoliko simptoma depresije, a ne s depresijom u cjelini. Ovaj pristup na razini simptoma daje nam puno jasniju sliku o tome tko bi mogao biti ranjiviji desetljećima prije nego što se razvije demencija. Čini se da svakodnevni simptomi s kojima se mnogi ljudi susreću u srednjim godinama nose važne informacije o dugoročnom zdravlju mozga", rekao je.

Dodao je da bi obraćanje pozornosti na te obrasce moglo otvoriti nove mogućnosti za ranu prevenciju demencije. "Važno je napomenuti da neće svi koji imaju depresiju razviti demenciju, a ljudi s demencijom neće nužno razviti depresiju", zaključio je dr. Richard Oakley, pomoćnik direktora za istraživanje i inovacije u Društvu za Alzheimerovu bolest.