Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 25
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
25.02.2026. u 08:20

Sada Politico javlja da je u podrumu zgrade Vijeća EU uređena posebna soba – "bunker", kažu – za održavanje najosjetljivijih rasprava 27 veleposlanika koji sjede u Coreperu

Tihi uspon EU-ova diplomatskog bunkera – naslov je newslettera Brussels Playbook, utjecajnog e-mail proizvoda portala Politico.eu, od prošlog petka. Ali ne, ovo nije još jedno puko prepisivanje nečeg objavljenog na portalu Politico.eu. Toga u hrvatskom medijskom prostoru ima i previše. Ovo je tekst o ovoj kolumni i njezinu nazivu. I o tome kako se svijet promijenio u ovih 13 godina. I svijet, i Europska unija, i Hrvatska.

Kad sam, početkom ožujka 2013., urednicima davao prijedlog za ime ove kolumne, formulacija "U bruxelleskom bunkeru" bila je pomalo neobična, riječ bunker možda nekima čudna jer bilo je to vrijeme kad su mnogi još uvijek mislili da živimo u eri "kraja povijesti". Hrvatska je ulazila u Europsku uniju, uspješno zaokruživala svoj put od proglašenja neovisnosti, obrane od agresije, oslobađanja okupiranog teritorija, preko demokratske tranzicije do pune integracije u NATO, EU i zapadni demokratski svijet, kojemu smo oduvijek osjećali da pripadamo više nego balkanskim divljinama. U to vrijeme moglo se argumentirano postaviti pitanje: kakav bunker, kakvi bakrači?

Ključne riječi
Donald Trump NATO bunker Europska unija Bruxelles

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!