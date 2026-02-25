Tihi uspon EU-ova diplomatskog bunkera – naslov je newslettera Brussels Playbook, utjecajnog e-mail proizvoda portala Politico.eu, od prošlog petka. Ali ne, ovo nije još jedno puko prepisivanje nečeg objavljenog na portalu Politico.eu. Toga u hrvatskom medijskom prostoru ima i previše. Ovo je tekst o ovoj kolumni i njezinu nazivu. I o tome kako se svijet promijenio u ovih 13 godina. I svijet, i Europska unija, i Hrvatska.



Kad sam, početkom ožujka 2013., urednicima davao prijedlog za ime ove kolumne, formulacija "U bruxelleskom bunkeru" bila je pomalo neobična, riječ bunker možda nekima čudna jer bilo je to vrijeme kad su mnogi još uvijek mislili da živimo u eri "kraja povijesti". Hrvatska je ulazila u Europsku uniju, uspješno zaokruživala svoj put od proglašenja neovisnosti, obrane od agresije, oslobađanja okupiranog teritorija, preko demokratske tranzicije do pune integracije u NATO, EU i zapadni demokratski svijet, kojemu smo oduvijek osjećali da pripadamo više nego balkanskim divljinama. U to vrijeme moglo se argumentirano postaviti pitanje: kakav bunker, kakvi bakrači?