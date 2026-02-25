Tihi uspon EU-ova diplomatskog bunkera – naslov je newslettera Brussels Playbook, utjecajnog e-mail proizvoda portala Politico.eu, od prošlog petka. Ali ne, ovo nije još jedno puko prepisivanje nečeg objavljenog na portalu Politico.eu. Toga u hrvatskom medijskom prostoru ima i previše. Ovo je tekst o ovoj kolumni i njezinu nazivu. I o tome kako se svijet promijenio u ovih 13 godina. I svijet, i Europska unija, i Hrvatska.
Kad sam, početkom ožujka 2013., urednicima davao prijedlog za ime ove kolumne, formulacija "U bruxelleskom bunkeru" bila je pomalo neobična, riječ bunker možda nekima čudna jer bilo je to vrijeme kad su mnogi još uvijek mislili da živimo u eri "kraja povijesti". Hrvatska je ulazila u Europsku uniju, uspješno zaokruživala svoj put od proglašenja neovisnosti, obrane od agresije, oslobađanja okupiranog teritorija, preko demokratske tranzicije do pune integracije u NATO, EU i zapadni demokratski svijet, kojemu smo oduvijek osjećali da pripadamo više nego balkanskim divljinama. U to vrijeme moglo se argumentirano postaviti pitanje: kakav bunker, kakvi bakrači?
Sada Politico javlja da je u podrumu zgrade Vijeća EU uređena posebna soba – "bunker", kažu – za održavanje najosjetljivijih rasprava 27 veleposlanika koji sjede u Coreperu
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Oglasio se i Bulj: 'Plaća li organizator koncerta Aleksandre Prijović i Lepe Brene rad KBC-a Zagreb?'
Ukrajinski zapovjednik priznao: 'Čak i najbolje oklopnjake danas ne možemo koristiti, ovo oružje nadmašuje sve'
Ne stišavaju se reakcije nakon izjave glumice u emisiji 'Nedjeljom u 2': 'To su opasni ljudi'
Širi se najpoznatije groblje u Hrvatskoj? Plan je više od 5000 novih mjesta
Želite prijaviti greške?
Od ruske tampon-zone do europskog bedema: Ukrajina za Putina trajno izgubljena
Dok kritizira Plenkovića, Kosor nema smisla propitivati o političkom licemjerju
Hrvatska je Austro-Ugarskoj dala 401 generala i admirala
Opsadno stanje zbog infekcije RSV virusom u pedijatrijskim ambulantama: Traži se novo skupo cjepivo
Još iz kategorije
Od ruske tampon-zone do europskog bedema: Ukrajina za Putina trajno izgubljena
Ukrajinsko članstvo povećalo bi konkurentnost EU i na energetskom, poljoprivrednom i industrijskom planu, kao i u području rijetkih metala
Putinova strateška greška i katastrofalan ‘četverogodišnji blitzkrieg’
Ne dogode li se neki tektonski poremećaji, čini se da će obje zemlje na kraju morati pristati na teške kompromise
Dok kritizira Plenkovića, Kosor nema smisla propitivati o političkom licemjerju
Čelnik antifašista Franjo Habulin očito je ponukan "ustaškim terorom"; koji je kulminirao Dabrinim sramotnim pjevom, zaključio da smo Hrvatsku doveli do "light NDH"
Na društvenim mrežama trebalo bi, jednako kao i djecu, kontrolirati i starije u BiH
Iz godine u godinu situacija se pogoršava jer je sve više prostora za one koji žele širiti laži i mržnju, uglavnom se skrivajući iza lažnih identiteta i imena.
Može li Hrvatska definirati odnos prema partizanskom pokretu, komunističkom režimu i NDH, bez relativizacija i 'dvostrukih konotacija'
Inicijativa za zakonsku zabranu simbola komunizma, nacizma i fašizma iz dnevno-političkog sukoba prerasla je u širu raspravu o odnosu države prema partizanskom pokretu, komunističkom režimu nakon 1945. i NDH
Pavelić je bio izdajnik i zaslužuje poklonike koji će ga izdati minutu nakon što su u njegovu čast pjevali i klicali
Za to sam da svi bez straha govore i pjevaju što hoće, pa i Josip Dabro, da vidimo tko smo, što smo i na čemu smo
Spužva Bob ili prvi put manager?
Biti novi menadžer znači neko vrijeme osjećati se kao spužva. To je dio procesa. Ali dobra vijest je sljedeća: ne morate upijati baš sve.
Enis Bešlagić i svi oni kojima je te večeri u Wuppertalu pauk odnio auto
U ciničnom svijetu, i među patološkim škrcima, u svijetu onih koji trguju ljudskom mukom i zarađuju na narodnim sentimentima, lako će se ustvrditi kako je to samo dobar Enisov marketing, samo dobro samoreklamerstvo, jer da će mu se tih nekoliko uplata od 400 eura dobro isplatiti kroz legendu koja će se zatim raširiti
I dalje smo zakopani u rovovima Drugoga svjetskog rata
Naravno, ovima iz DP-a ne pada na pamet rušiti vlast. Jasno je i zašto, jer ih nakon toga više nema nigdje. DP nakon novih izbora gotovo da neće ni postojati, jednim dijelom zato što ih je uništio HDZ, a drugim dijelom zato što im njihovi nekadašnji birači ne mogu oprostiti što su ih izdali i ušli u koaliciju s HDZ-om
Dosta je – vrijeme je za prekid ideološkog rata i za dijalog HDZ-a i SDP-a
Svaka tvrdnja o bujanju fašizma i institucionalnom kaosu snažno odjekuje u međunarodnim krugovima. Oni koji se natječu u tome tko će jače ocrniti vlastitu državu zapravo daju besplatno streljivo svima onima koji Hrvatskoj nikad nisu željeli dobro