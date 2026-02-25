Šef najveće američke banke strahuje od nove krize: 'Vidim da neki rade glupe stvari'

Izvršni direktor JPMorgan Chasea Jamie Dimon ponovno je podigao razinu zabrinutosti na financijskim tržištima upozorivši da bi aktualni uvjeti mogli završiti slomom nalik onome koji je prethodio globalnoj financijskoj krizi 2008. godine. Iako ne tvrdi da je kriza neizbježna niti predviđa točan okidač, priznaje da osjeća ozbiljnu nelagodu zbog smjera u kojem se tržište kreće.

"Ne znam koji će splet događaja to uzrokovati. Moja je tjeskoba zbog toga jako velika. Ne smiruje me činjenica da su cijene imovine visoke. Zapravo, mislim da to povećava rizik", rekao je Dimon obraćajući se investitorima. Njegove riječi dolaze u trenutku kada su cijene dionica, nekretnina i druge imovine na povišenim razinama, a optimizam na tržištu ponovno prevladava. Upravo takvo ozračje, prema Dimonovu mišljenju, može biti opasno jer potiče pretjerano samopouzdanje i preuzimanje rizika. Podsjetio je na razdoblje od 2005. do 2007. godine, neposredno prije globalne financijske krize, kada su uvjeti na tržištu izgledali gotovo idilično, piše CNN .

"Nažalost, vidjeli smo to 2005., 2006. i 2007. gotovo istu stvar. Plima je podizala sve brodove. Svi su zarađivali mnogo novca. Ljudi su se zaduživali do krajnjih granica. Nebo je bilo granica", rekao je. Prema njegovim riječima, današnje tržište pokazuje slične obrasce ponašanja. "I mislim da danas rastuća plima podiže sve brodove. Ljudi se pomalo uvjeravaju da su ove visoke cijene imovine i veliki obujmovi održivi i da nećemo imati nikakvih problema. Ne znam koliko će dugo svima biti dobro. Vidim neke koji rade glupe stvari", dodao je.

ARHIVSKA FOTOGRAFIJA Muškarac ulazi u sjedište JP Morgana u Canary Wharfu u Londonu Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Iako nije imenovao konkretne institucije ili sektore na koje se odnosi, dao je do znanja da smatra kako pojedini sudionici tržišta preuzimaju nepotrebne i pretjerane rizike. Istodobno je investitore pokušao umiriti naglasivši da je JPMorgan kao najveća američka banka zadržala discipliniran i oprezan pristup te da se strogo pridržava vlastitih pravila upravljanja rizicima. Dimon se osvrnuo i na aktualne rasprave o utjecaju umjetne inteligencije na softverski sektor. Dio investitora izražava zabrinutost da bi brzi razvoj novih tehnologija mogao poremetiti poslovne modele i destabilizirati industriju koja se donedavno smatrala sigurnom i stabilnom.

"U kreditnom ciklusu uvijek postoji neko iznenađenje", rekao je, podsjećajući kako su se i industrije poput novina, komunalnih poduzeća i telefonskih kompanija nekoć smatrale gotovo neupitno stabilnima sve dok se nisu suočile s ozbiljnim problemima. "Ovaj put to bi mogao biti softver, zbog umjetne inteligencije. Ispod površine pomiču se tektonske ploče koje dovode industriju u pitanje", upozorio je. Već u listopadu Dimon je upozorio na slabosti na tržištu privatnih kredita. Njegova zabrinutost dodatno je porasla nakon što su zajmodavac auto kredita Tricolor i proizvođač autodijelova First Brands podnijeli zahtjeve za stečaj uslijed optužbi za financijske nepravilnosti. U tom je kontekstu JPMorgan otpisao 170 milijuna dolara vrijednosti kredita odobrenog Tricoloru, što je dodatno pojačalo percepciju rizika u segmentu privatnog kreditiranja.

"Moji radari se podižu kad se takve stvari dogode. Kad vidite jednog žohara, vjerojatno ih ima još", zaključio je Dimon. Njegova poruka investitorima nije bila panična, ali je bila jasna. Trenutačna euforija na tržištima ne jamči dugoročnu stabilnost. Povijest pokazuje da razdoblja snažnog rasta i općeg optimizma često skrivaju strukturne slabosti koje postaju vidljive tek kada dođe do prvog ozbiljnog poremećaja. Dimon ne tvrdi da zna kada će se to dogoditi, ali upozorava da su uvjeti zreliji za iznenađenje nego što mnogi žele priznati.