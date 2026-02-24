Dok Trump šalje 150 letjelica, Iran dogovara kineske projektile

Iran je, prema informacijama koje prenosi Reuters, nadomak sklapanja sporazuma s Kinom o nabavi protubrodskih krstarećih projektila CM-302, i to u trenutku dok napetosti u Perzijskom zaljevu dosežu novu razinu. Šest izvora upoznatih s tijekom pregovora tvrdi kako su razgovori Teherana i Pekinga započeli prije najmanje dvije godine, no dodatni zamah dobili su nakon jačanja američke mornaričke prisutnosti u regiji.

Riječ je o nadzvučnim projektilima dometa oko 290 kilometara, konstruiranima za let na malim visinama i velikim brzinama kako bi izbjegli pomorske obrambene sustave. Vojni analitičari upozoravaju da bi njihovo eventualno raspoređivanje značilo ozbiljno povećanje iranskih ofenzivnih kapaciteta te predstavljalo izravnu prijetnju američkim snagama u tom području.

U završnici pregovora visoko izaslanstvo iz Teherana, uključujući zamjenika ministra obrane Massouda Oraeija, navodno je boravilo u Pekingu radi zaključenja detalja sporazuma. Posjet nije bio javno objavljen. "Bio bi značajan napredak kada bi Teheran postigao nadzvučnu sposobnost učinkovitu protiv pomorskih ciljeva", rekao je Danny Citrinowicz, bivši izraelski obavještajni časnik, sadašnji analitičar u Institutu za studije nacionalne sigurnosti.

Potencijalna kineska isporuka dolazi u vrijeme pojačanog američkog pritiska. Sjedinjene Države koncentriraju značajne pomorske kapacitete unutar operativnog dometa Irana, uključujući nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln s pripadajućom udarnom skupinom. U regiju je upućen i nosač USS Gerald R. Ford. Dva nosača zajedno mogu prevoziti više od 5000 vojnika i približno 150 zrakoplova.

Prema medijskim navodima, administracija predsjednika Donald Trump razmatra i mogućnost produljenja vojnih operacija u slučaju neuspjeha diplomatskih napora. Mogući transfer sustava CM-302 bio bi među najsofisticiranijim oblicima naoružanja koje je Kina dosad isporučila Iranu te bi ponovno otvorio pitanje međunarodnih sankcija.

Istodobno, zračni prostor između istočne Europe i Bliskog istoka bilježi intenzivno kretanje američkih vojnih zrakoplova. Nakon neuspjeha drugog kruga pregovora o iranskom nuklearnom programu, Washington je pokrenuo jedno od najvećih razmještanja snaga u posljednja dva desetljeća. Prema analizi podataka o letovima i satelitskih snimki koju je objavio The Washington Post, više od 150 američkih zrakoplova premješteno je posljednjih tjedana u europske i bliskoistočne baze.

Opseg tog razmještaja nadmašuje čak i pripreme uoči američkih udara na ciljeve povezane s iranskim nuklearnim programom prošlog lipnja. Trenutačna američka vojna prisutnost u regiji među najvećima je od početka rata u Iraku 2003. godine. Nosač Ford primijećen je uz obalu Krete, dok je Lincoln operativan u omanskim vodama još od veljače. Procjenjuje se da je dolaskom dviju skupina oko trećine aktivne američke flote raspoređeno između istočnog Sredozemlja i Perzijskog zaljeva. Nosače prate razarači opremljeni projektilima Tomahawk, koji su već korišteni u napadima na iranske ciljeve. Na palubama se nalaze deseci zrakoplova, uključujući letjelice za elektroničko ratovanje.

"Ogromna razina okupljene sile omogućuje američkoj vojsci da provede bilo koju opciju koju Bijela kuća odabere: od održive, vrlo kinetičke kampanje do ciljanih udara", rekao je za Washington Post Dana Stroul, bivši zamjenik pomoćnika ministra obrane za Bliski istok, a sada u Washingtonskom institutu.

Više od polovice raspoređenih zrakoplova sletjelo je u europske baze, osobito u istočnu Europu. Prema Gregoryju Brewu iz Eurasia Groupa, takvo pozicioniranje omogućuje razmještaj osoblja i opreme izvan dosega većine iranskih projektila, čime se smanjuje izloženost mogućim napadima.

Podaci o praćenju letova pokazuju da su većinom riječ o transportnim i zrakoplovima za opskrbu gorivom, dok borbeni zrakoplovi često lete s isključenim sustavima za javno praćenje. Ipak, satelitske snimke upućuju na značajnu koncentraciju sredstava u blizini jordanske baze Muwaffaq Salti, gdje je evidentirano više od 60 vojnih letjelica.

Među njima su i F-35 Lightning II, namijenjeni neutraliziranju neprijateljske protuzračne obrane zahvaljujući sposobnostima prikrivenog djelovanja i elektroničkog ratovanja. Fotografije objavljene na internetu potvrđuju i prisutnost F-22 Raptor u britanskoj bazi Lakenheath te F-16 Fighting Falcon na Azorima.

Neovisni istraživač Steffan Watkins analizirao je podatke o letovima te zaključio kako je više od trećine aktivne flote zrakoplova Boeing E-3 Sentry, opremljenih radarima za rano upozoravanje i nadzor velikog dometa u svim vremenskim uvjetima, raspoređeno između Europe i Bliskog istoka. Mark Cancian iz Centra za strateške i međunarodne studije upozorava da bi svaka dugotrajnija zračna kampanja zahtijevala dodatna pojačanja. Pentagon je potvrdio povećanje prisutnosti u regiji, ali je iz sigurnosnih razloga odbio iznijeti operativne detalje.