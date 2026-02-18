Medicina napreduje u borbi protiv raka, ali i dalje su ključni prevencija, rana dijagnostika i podrška

“Rak ne bira godine, zanimanje ni životni trenutak. Ali danas, više nego ikad prije, imamo znanje, terapije i iskustvo da mu se suprotstavimo”, poruka je koja se posljednjih godina sve češće može čuti iz stručnih krugova, ali i iz osobnih priča oboljelih. Ipak, brojke i dalje upozoravaju: oko 20 milijuna ljudi u svijetu svake godine oboli od neke vrste maligne bolesti, a gotovo polovina ih izgubi bitku za život. U Hrvatskoj se godišnje bilježi oko 13 tisuća smrtnih slučajeva povezanih s rakom.

Prevencija spašava

Prema riječima Darka Katića, predsjednika Lige protiv raka Brodsko-posavske županije, unatoč napretku medicine, stanje ostaje alarmantno.

– Kod muškaraca su najčešći karcinomi grla, probavnog sustava i debelog crijeva, dok su kod žena najzastupljeniji rak dojke i rak vrata maternice. Sve više bilježimo i slučajeve raka kože – upozorava Katić. Istodobno, ističe kako postoje i ohrabrujući podaci.

– Stopa preživljavanja povećala se za gotovo 60 posto, a između 30 i 50 posto smrti od raka moglo bi se spriječiti promjenom životnih navika – zdravijom prehranom, smanjenjem pretilosti, redovitom tjelesnom aktivnošću i, prije svega, prestankom pušenja – kaže Katić.

Prevencija ne smije ostati samo deklarativna poruka, nego mora postati svakodnevna praksa. Ona nije apstraktan pojam – to su redoviti pregledi, odazivanje na nacionalne programe ranog otkrivanja raka dojke, vrata maternice i debelog crijeva, ali i osobna odgovornost prema vlastitom zdravlju. Liga protiv raka kontinuirano nastoji približiti ove poruke građanima javnozdravstvenim akcijama, sportskim i edukativnima događajima te suradnjom s udrugama pacijenata.

– Naš je cilj maknuti stigmu s raka. On mora postati bolest o kojoj se govori otvoreno, bez straha i srama, jer jedino tako možemo povećati šanse za izlječenje – poručuje Katić. Pušenje i dalje ostaje jedan od glavnih čimbenika rizika, osobito kada je riječ o raku pluća. Hrvati su, nažalost, i dalje u vrhu po broju pušača. Pušenje ne samo da povećava rizik od raka pluća, nego dodatno komplicira tijek liječenja i oporavak.

Velik problem leži u izbjegavanju pregleda, osobito kod muškaraca.

– Muškarci se slabo odazivaju na preventivne preglede. Često misle da su zdravi i da im pregled ne treba, a kada napokon dođu, bolest je već uznapredovala. Zato stalno apeliramo – nemojte čekati simptome – poručuje Katić..

Struka naglašava da je rana dijagnostika presudna, osobito kod raka dojke. O suvremenim terapijskim pristupima i dijagnostici na predavanju koje je organizirala Liga protiv raka Brodsko-posavske županije govorile su i internističke onkologinje dr. Martina Mladinović te prim. Anamarija Kovač Peić.

– Današnje terapije sve su preciznije i ciljane su. Liječenje raka dojke više nije isto kao prije deset ili dvadeset godina – prilagođava se svakoj pacijentici pojedinačno, ovisno o tipu tumora i općem zdravstvenom stanju – istaknula je.

Osim samog liječenja, sve se više pozornosti posvećuje kvaliteti života tijekom terapije. Jedna od nuspojava koje pacijentice najteže podnose je gubitak kose izazvan kemoterapijom, o čemu je govorila prim. Anamarija Kovač Peić, internistička onkologinja.

– Alopecija je za mnoge žene emocionalno izuzetno teška. Zbog straha od gubitka kose, dio pacijentica čak razmišlja o odustajanju od kemoterapije ili bira manje učinkovite terapije – upozorava Kovač Peić.

Upravo zato velik iskorak predstavlja primjena tzv. hladne kape, koja može spriječiti ili ublažiti gubitak kose tijekom kemoterapije. Liga protiv raka nedavno je takav uređaj, vrijedan više od 50 tisuća eura, donirala Odjelu za hematologiju i onkologiju slavonskobrodske bolnice.

– Najbolje rezultate daje kod raka dojke i jajnika, ali važno je naglasiti da nije svatko idealan kandidat – objasnila je Kovač Peić.

Koliko kosa znači oboljelima, svjedoče i osobne priče dviju žena koje su javno progovorile o svojoj borbi. Duška, 63-godišnja umirovljenica, prisjetila se trenutka kada je na redovitoj mamografiji otkriven karcinom dojke.

– Točno pamtim datum – 28. studenoga 2018. godine. U pošti sam našla kuvertu Ministarstva zdravstva s pozivom da se hitno javim liječniku. Prvo šok, nevjerica, nada da je riječ o pogrešci. Nije bila – ispričala je. Slijedila je operacija, odstranjivanje obje dojke i kemoterapije.

– Jedno jutro na jastuku sam pronašla pramen svoje mahagonij crvene kose. Ta ranjivost i bol teži su od mučnina i svih drugih nuspojava. Taj emocionalni ožiljak nosim i danas – rekla je Duška, koja je kasnije prošla i zračenja te je i dalje na imunoterapiji.

Stručnjaci naglašavaju kako su upravo ovakva svjedočanstva iznimno važna jer pokazuju da rak nije samo medicinska dijagnoza, nego duboko osobno iskustvo koje zahvaća cijelu obitelj. Internistička onkologinja dr. Martina Mladinović ističe da emocionalna podrška ima velik utjecaj na tijek liječenja.

– Pacijentice koje se osjećaju sigurno, informirano i podržano lakše prolaze kroz terapiju i imaju veću motivaciju za nastavak liječenja. Moderna onkologija sve više uvažava psihološke i socijalne potrebe oboljelih – kaže.

Šok nakon dijagnoze

Slično iskustvo imala je i Matea, danas 38-godišnja majka dvoje djece, koja je dijagnozu dobila u ranim tridesetima.

– Legla sam u krevet s djecom i probudila se s velikom izraslinom. Mislila sam da je bezazleno. A onda je stigao nalaz – karcinom. U glavi mi je bila samo jedna riječ: smrt – prisjetila se. Najviše ju je mučila pomisao na djecu.

– Pitala sam se tko će ih odgajati, tko će im rezati noktiće. To su bili najgori dani. Onda sam shvatila da se moram boriti – rekla je. Kemoterapiju je podnijela dobro, ali gubitak kose bio joj je posebno težak.

– Kosa je identitet, simbol ženstvenosti. Nisam htjela da drugi vide da sam bolesna. Danas sam zdrava, ponosna i zahvalna. Rak može uzeti kosu, ali ne smije uzeti život – poručila je Matea.

Upravo takve priče, ističu stručnjaci, razbijaju stigmu i strah. Kampanja “Ujedinjeni u jedinstvenosti”, koja se provodi od 2025. do 2027., naglašava da iza svake dijagnoze stoji jedinstvena osoba, a ne samo medicinski slučaj. Poruka je jasna: medicina napreduje, ali bez prevencije, ranog otkrivanja i ljudske podrške – borba protiv raka ne može se dobiti.