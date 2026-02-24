Nećete nikad pogoditi što danas radi kultni Mirza Džomba: 'Zarada nije onakva kao što ljudi misle'

Legendarni i nezaboravni Mirza Džomba spada u generaciju naših najuspješnijih rukometaša. Igrao je za Hrvatsku do 1997. do 2007. godine, osvojio svjetsko i olimpijsko zlato, svjetsko srebro, bio dvaput zlatni na mediteranskim igrama, u bariju 1997. i Tunisu 2001. godine.

Nakon blistave karijere u Zagrebu, Veszpremu te Ciudad Realu odlučio se baciti u građevinarstvo. Trenutno se nalazi u velikim projektima, grade pet kuća, točnije vile s bazenima u Istri i počeli su u Kraljevici - Oštro s izgradnjom 12 apartmana 30 metara uz more.

- Ja sam već duže vrijeme u investiranju u stanogradnju po sjevernom Jadranu i Istri. Paralelno sam počeo već 2005. kad sam bio na vrhuncu karijere. Tada sam pomalo počeo ulagati. Uvijek je to bilo s nekakvim partnerima, a sad trenutno ulažemo u Istru, u jedan projekt blizu mora. Isključivo i samo za sad Mirza Džomba se bavi građevinom - ispričao je Džomba.

- Gledajte, ulaganja su ogromna. Otprilike jedan projekt, od kupovine zemljišta do realizacije, do vlasničkih listova, traje tri godine. Zaradi se, naravno, svi za nešto radimo. Nije to kao što ljudi misle, ali funkcionira se. Ako se dobro posložiš, priprema je ključna u tom poslu, ako se ti osnovni parametri zadrže unutar tih nekakvih okvira, onda se lijepo može živjeti od toga. Međutim, završni materijali jako mogu dignuti cijenu, kao i neke nepredviđene stvari. U građevini uvijek treba biti jako oprezan - rekao je za Net.hr.

Inače, s prijateljem iz igračkih dana, Senjaninom Maglajlijom, krenuo je u gradnju apartmana, prvo na otoku Krku, u mjestu Šilo. A potom su gradili u Zadru, Rijeci...

- Evo, baš sam gradim nekoliko vila s bazenom u unutrašnjosti Istre, a imam i jedno gradilište u Kostreni, tamo gdje trenutačno živim. Mnogi su mislili kako ću kad se oženim i osnujem obitelj ostati u Zagrebu, no odlučio sam se za nešto mirniji život na moru. I nikad to ne bih mijenjao. Živio sam i trenirao u puno gradova, ali Kostrenu ne bih nikad mijenjao - otkrio je svojedobno za Večernji list.