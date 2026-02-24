Naši Portali
POSLIJE KARIJERE

Nećete nikad pogoditi što danas radi kultni Mirza Džomba: 'Zarada nije onakva kao što ljudi misle'

Zagreb: Bivši rukometaši Igor Vori i Mirza Džomba na utakmici Hrvatska - Češka
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
24.02.2026.
u 11:39

Igrao je za Hrvatsku do 1997. do 2007. godine, osvojio svjetsko i olimpijsko zlato, svjetsko srebro, bio dvaput zlatni na mediteranskim igrama, u bariju 1997. i Tunisu 2001. godine

Legendarni i nezaboravni Mirza Džomba spada u generaciju naših najuspješnijih rukometaša. Igrao je za Hrvatsku do 1997. do 2007. godine, osvojio svjetsko i olimpijsko zlato, svjetsko srebro, bio dvaput zlatni na mediteranskim igrama, u bariju 1997. i Tunisu 2001. godine.

Nakon blistave karijere u Zagrebu, Veszpremu te Ciudad Realu odlučio se baciti u građevinarstvo. Trenutno se nalazi u velikim projektima, grade pet kuća, točnije vile s bazenima u Istri i počeli su u Kraljevici - Oštro s izgradnjom 12 apartmana 30 metara uz more. 

- Ja sam već duže vrijeme u investiranju u stanogradnju po sjevernom Jadranu i Istri. Paralelno sam počeo već 2005. kad sam bio na vrhuncu karijere. Tada sam pomalo počeo ulagati. Uvijek je to bilo s nekakvim partnerima, a sad trenutno ulažemo u Istru, u jedan projekt blizu mora. Isključivo i samo za sad Mirza Džomba se bavi građevinom - ispričao je Džomba. 

- Gledajte, ulaganja su ogromna. Otprilike jedan projekt, od kupovine zemljišta do realizacije, do vlasničkih listova, traje tri godine. Zaradi se, naravno, svi za nešto radimo. Nije to kao što ljudi misle, ali funkcionira se. Ako se dobro posložiš, priprema je ključna u tom poslu, ako se ti osnovni parametri zadrže unutar tih nekakvih okvira, onda se lijepo može živjeti od toga. Međutim, završni materijali jako mogu dignuti cijenu, kao i neke nepredviđene stvari. U građevini uvijek treba biti jako oprezan - rekao je za Net.hr

Inače, s prijateljem iz igračkih dana, Senjaninom Maglajlijom, krenuo je u gradnju apartmana, prvo na otoku Krku, u mjestu Šilo. A potom su gradili u Zadru, Rijeci...

- Evo, baš sam gradim nekoliko vila s bazenom u unutrašnjosti Istre, a imam i jedno gradilište u Kostreni, tamo gdje trenutačno živim. Mnogi su mislili kako ću kad se oženim i osnujem obitelj ostati u Zagrebu, no odlučio sam se za nešto mirniji život na moru. I nikad to ne bih mijenjao. Živio sam i trenirao u puno gradova, ali Kostrenu ne bih nikad mijenjao - otkrio je svojedobno za Večernji list

Bomba iz Italije: Luka Modrić pred senzacionalnim transferom poslije svjetskog prvenstva!
Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija Jadran Istra rukomet Mirza Džomba

Još iz kategorije

Zadar: Poznati sportaši na Danima Krešimira Ćosića
BIVŠI IZBORNIK

Slavni Hrvat kojem je pozlilo za rođendan od kluba dobio bizaran 'poklon', ostali smo bez riječi

Nekadašnji izbornik hrvatske rukometne reprezentacije te trofejni kapetan kauboja, Slavko Goluža prevezen je u bolnicu nakon što mu je pozlilo na utakmici njegovog kluba RK Bjelovara. Kako piše portal Bjelovar Live, Goluža je početkom drugog poluvremena utakmice Bjelovara i druge momčadi Nexea osjetio bol u prsima pa je u pratnji igrača i pomoćnog trenera otišao u svlačionicu

