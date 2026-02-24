Bivša radnica na kruzeru otkriva: 'Evo što znači ako netko na brodu nosi crni prsten'

Krstarenja su za mnoge sinonim za opuštanje, luksuz i bijeg od svakodnevice. Dok uživate u koktelima pored bazena, raskošnim večerama i pogledu na pučinu, vjerojatno ni ne slutite da se oko vas odvija čitav jedan skriveni svijet komunikacije. I ne, ne radi se o "posebnim" krstarenjima rezerviranim isključivo za određene grupe, već o suptilnim signalima koji se mogu pronaći na najobičnijim, obiteljskim brodovima. Lucy Southerton, 28-godišnjakinja iz Birminghama koja je gotovo desetljeće provela radeći na kruzerima, na svom je YouTube kanalu "Cruising as Crew" odlučila razotkriti neke od tajni koje poznaju samo upućeni. Prema njezinim riječima, putnici skloni svinganju, odnosno razmjeni partnera, razvili su čitav sustav kodova kako bi se međusobno prepoznali, a jedan od najdiskretnijih upravo je crni prsten.

Dok je simbol naopako okrenutog ananasa postao gotovo općepoznat u popularnoj kulturi, često viđen na majicama, torbama ili čak kao naljepnica na vratima kabine, crni prsten predstavlja daleko suptilniji znak. Riječ je o "tihom signalu", namijenjenom onima koji točno znaju što traže. Southerton objašnjava da se crni prsten, kada se nosi na desnoj ruci, u svingerskoj zajednici koristi kao diskretan način da se drugima pokaže otvorenost za nova poznanstva i nemonogamne avanture. Poanta je upravo u njegovoj neupadljivosti, za razliku od jarkih tropskih motiva. To je tihi pozdrav, znak prepoznavanja koji kaže: "Ako znaš, znaš".

Ipak, koliko god bilo primamljivo početi analizirati nakit svakog putnika na palubi, Southerton upozorava da je potreban velik oprez. Lako je upasti u zamku prebrzog zaključivanja, jer mnogi ljudi crni prsten nose jednostavno zato što im se sviđa kao modni dodatak. "Možete li zamisliti da priđete nekome i sugestivno kažete: 'Hej, vidim taj crni prsten na tvojoj desnoj ruci', a oni vam samo odgovore: 'Da, to je samo crni prsten'?" ističe Lucy, naglašavajući potencijalnu neugodnost takve situacije. Uostalom, kako sama kaže, nikada ne možete biti potpuno sigurni je li riječ o signalu ili samo o omiljenom komadu nakita.

Situacija postaje još složenija kada se u obzir uzme da položaj prstena može drastično promijeniti njegovo značenje. Naime, crni prsten koji se nosi na srednjem prstu desne ruke zapravo je općeprihvaćeni simbol aseksualnosti, poznat kao "Ace ring". Pogrešno tumačenje ovog znaka moglo bi dovesti do iznimno neugodnog razgovora i uvrijediti osobu kojoj ste prišli. Stoga, zlatno pravilo na moru glasi: ne pretpostavljajte i ne pitajte, osim ako niste apsolutno sigurni u kontekst. Kontekst je, u ovom svijetu skrivenih poruka, doista sve.

Od ananasa do jednoroga: Rječnik tajnih simbola

Lucy je u jednom od svojih videa podijelila i anegdotu koja joj je otvorila oči za ovaj skriveni svijet. Dok je radila u brodskom spa centru, na masažu je došao jedan par. Nakon tretmana, primijetila je da oboje nose decentne, srebrne ogrlice s privjeskom naopako okrenutog ananasa. "Pohvalila sam njihov nakit i upitala ih što im ananas predstavlja u vezi", prisjeća se. Par je prasnuo u smijeh i otvoreno joj objasnio: "Mi smo svingeri, a ovo je način na koji se prepoznajemo". Taj susret bio je početak njezinog učenja o terminologiji koja se koristi unutar zajednice. Objasnili su joj da je "jednorog" (unicorn) slobodna žena koja se želi pridružiti paru, dok je "nosorog" (rhino) slobodan muškarac koji traži isto. "Sirena" (mermaid) je udana žena koja samostalno traži drugi par, a izraz "duga" (rainbow) označava da osoba ne diskriminira po spolu.

Jesu li takve aktivnosti dopuštene na brodu?

Kratak odgovor je da, ali uz stroga ograničenja. Brodarske kompanije ne zabranjuju svingerima da rezerviraju putovanja, no to ne znači da se brod može tretirati kao plutajuća igraonica. Svaki oblik javnog seksa, golotinje ili ponašanja koje se može smatrati nepristojnim strogo je zabranjen i kažnjiv. To znači da nema intimnosti na balkonima, sunčalištima ili u drugim javnim prostorima. Pravila se mijenjaju jedino na privatnim, čarter krstarenjima koja su organizirana specifično za "lifestyle" putnike. Na takvim putovanjima organizator postavlja vlastita, često mnogo opuštenija pravila. Dakle, istina je da su neka krstarenja puno "začinjenija" od drugih, no ako niste na jednom od njih, sve aktivnosti moraju ostati unutar vaše kabine. Kultura krstarenja puna je internih šala i tajnih kodova, a upravo je to dio njezine čari. Sljedeći put kada na brodu ugledate nekoga s crnim prstenom ili majicom s ananasom, možda je to samo modni odabir. A možda i nije.