Zelenski prozvao susjednu zemlju zbog pomaganja Rusiji: 'Točno zna što se događa na njezinom teritoriju'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prozvao je Minsk te naveo kako više ne može poricati odgovornost s obzirom na to da je Rusija rasporedila repetitore dronova Shahed u Bjelorusiju kako bi pomogli u koordinaciji napada na Ukrajinu. "Sada Bjelorusija točno zna što se događa na njezinom teritoriju. Više nije moguće govoriti da su ‘rakete lansirane, da su tu već dugo i da mi to ne kontroliramo’", istaknuo je Zelenski te naveo kako repetitori predstavljaju novu tehnologiju koja se koristi za preciziranje udara dronova usmjerenih na ukrajinske civile i energetsku infrastrukturu, prenosi Kyiv Independent.

"Repetitori modernih dronova Shahed nova su tehnologija koja se pojavila na teritoriju Bjelorusije i pomaže u udarima na naš narod i energetske objekte“, rekao je Zelenski, dodavši da je Ukrajina poduzela mjere za uklanjanje nekoliko njih. "Učinili smo sve što smo mogli kako bismo osigurali da tri ili četiri više nisu tamo.“

Zelenski je naglasio da ruski dronovi lete kroz bjeloruski zračni prostor te dobivaju tehničku podršku s njezinog teritorija, tvrdeći da sada odgovornost izravno leži na bjeloruskom vođi Aleksandru Lukašenku. Uz to, upozorio je Bjeloruse da moraju shvatiti rizike dubljeg uključivanja u rat. Također, kazao je kako Rusija u Bjelorusiji sljedeće može pripremiti lokacije za raspoređivanje raketnih sustava Orešnik.

Gledajući izvan rata, Zelenski je rekao da se nada da bi se odnosi između Kijeva i Minska na kraju mogli normalizirati pod demokratskim promjenama. "Najbolje bi bilo da Ukrajina i Bjelorusija budu članice Europske unije", rekao je te dodao: "Jako bih volio da rat završi i da se nešto promijeni u odnosima između naših zemalja. Na kraju krajeva, bjeloruski narod nije započeo rat protiv Ukrajine.“