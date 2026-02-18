Prvi put pacijentici uklonjena maternica uz pomoć robota Da Vinci

Ivana Čulić iz Čepina prva je pacijentica u Hrvatskoj kojoj je maternica uklonjena uz pomoć Da Vincijevih robotskih 'ruku'. Zahvat je izveden prošlog tjedna u Internacionalnom Medicinskom Centru (IMC) Priora u Čepinu kraj Osijeka, koji se prvi u Hrvatskoj počeo koristiti ovim naprednim robotom u lipnju 2024. i od tada je ondje primijenjen u više od stotinu uspješnih operacija raka prostate i bubrega.

Jajnici sačuvani

Prošlog su tjedna počeli i s prvim ginekološkim zahvatima uz pomoć Da Vincija. Napravili su ih četiri, od kojih je najsloženiji histerektomija – uklanjanje maternice.

– Bilo mi je važno da sve prođe kako treba i da oporavak bude brz jer sam već imala dvije ginekološke laparoskopske operacije nakon kojih sam se oporavljala po mjesec dana, s tim da sam prva dva-tri tjedna gotovo konstantno ležala i neprestano sam osjećala bol. Drugi dan nakon Da Vinci operacije normalno sam hodala i ništa me nije boljelo, na čemu sam zaista zahvalna – svjedoči zadovoljna pacijentica.

Robotskim je rukama upravljao ginekolog dr. Dimitrije Milojković, subspecijalist ginekološke onkologije, pod mentorstvom dr. Balázsa Lintnera, ginekološkog onkologa sa sveučilišta Semmelweis u Budimpešti koji iza sebe ima više od 300 uspješnih robotskih operacija na onkološkim pacijentima.

Druga pacijentica koja se uvjerila u prednosti Da Vincija je Ivana Čulo iz Vukovara. Već je dva puta klasično operirana zbog endometrioze, a rodila je carskim rezom te bi svako sljedeće otvaranje trbušne stijenke nosilo rizike. Prilikom robotske operacije, napravljeno je tek pet rupica promjera osam milimetara.

– Nakon prve i druge operacije oporavak je bio znatno dulji: tek bih četvrti dan počela nadolaziti, korak po korak. Istu večer kada sam operirana Da Vincijem, stala sam na noge, dobro raspoložena i bez bolova – kaže ova 33-godišnja Vukovarka.

Da Vinci će se u ginekologiji koristiti za uklanjanje mioma, maternice, endometrioze, kao i onkološke zahvate. Operacije će izvoditi dr. Milojković, a u budućnosti i dr. Marko Jovanovac.

Osim što je minimalno invazivan, sustav Da Vinci precizniji je od nekih drugih uređaja. Tijekom zahvata kirurg raspolaže s četiri robotske ruke koje u potpunosti oponašaju pokrete ljudske ruke i dodatno ih unapređuju. U usporedbi s laparoskopskim zahvatima, robotske ruke karakterizira nevjerojatna pokretljivost s rasponom kretanja do 540 stupnjeva. Sve to omogućuje izvođenje zahvata na vrlo uskim područjima, s milimetarskom preciznošću, a krvarenje se svodi na minimum, kao i eventualne pogreške. Isto tako, Da Vinci pruža iznimno precizan vizualni 3D prikaz tkiva pa pomaže očuvati puno struktura koje su laparoskopom nevidljive. Tako je uz Da Vinci moguće sačuvati jajnike, a izvaditi samo maternicu, što kod klasične histerektomije nije slučaj, a posebno je važno kod žena u reproduktivnoj dobi. Pacijentici je tako sačuvano hormonsko zdravlje, a i omogućeno joj je da i dalje ima vlastite jajne stanice, dakle mogućnost za stvaranje potomstva.

Kraće u anesteziji

– Da Vinci kirurgu nudi bolju vidljivost i 3D pogled, kamera je naprednija. Četiri univerzalne ruke izlaze iz jednog stupa, a to čini zamjenu instrumenata daleko jednostavnijom i bržom: ostali roboti imaju za svaku ruku posebno postolje pa ako kirurg želi zamijeniti instrument, cijelo postolje mora provesti kroz operacijsku dvoranu; na Da Vinciju, instrumente mijenja praktički iznad pacijenta, u nekoliko sekundi. Dodatna je prednost i velik izbor instrumenata – opisuje dr. Milojković prednosti rada na ovom robotu.

– Odlična vidljivost olakšava liječniku rad u malenim prostorima, omogućuje preciznije i sigurnije izvođenje zahvata, pa je samim time manja mogućnost komplikacija i eventualnih grešaka, a oporavak je brži. Nadalje, kod klasične laparoskopske operacije kirurgu je uvijek lakše raditi jednu stranu, dok je druga kompliciranija, a robot tu razliku anulira, pristup je jednako dobar s obje strane.

U ginekološkim zahvatima velika je prednost manje krvarenje jer se bolje vide krvne žile, zbog 3D vizualizacije i uvećanja do 10 puta. I šivanje je brže i sigurnije za pacijenticu nego kod klasične laparoskopije. Zahvati traju u prosjeku za trećinu kraće, ovisno o njihovoj zahtjevnost, zbog čega pacijentice kraće vrijeme provedu u anesteziji.

– Ljudi ne dolaze po zahvat, nego po povratak normalnosti, povratak tijelu koje ponovno sluša i životu koji ne traži stalne prilagodbe. Tehnologija nam je vrijedna samo ako smanjuje neizvjesnost i skraćuje put oporavka – ističe Tomislav Kalem, ravnatelj Priore.

Robotske ginekološke operacije u Hrvatskoj se tek počinju primjenjivati, no u svijetu su praksa. Dok su u RH 2023. evidentirane 3138 histerektomije te 931 laparoskopske histerektomije – ukupno 4069 zahvata uklanjanja maternice, u Švedskoj bilježe 3923 histerektomije od kojih je 36,2% izvedeno robotski asistiranom laparaskopijom.