Načelnik Jelenja optužen da je onemogućio naplatu potraživanja od 28.397 eura

Robert Marčelja, aktualni načelnik Općine Jelenje, koji je na izborima 2025. bio kandidat kolacije PGS-SDP, te je već u prvom krugu s 58,66 posto glasova osvojio svoj treći mandat, optužen je za zloporabu položaja i krivotvorenje isprave, a optužnicu je protiv njega podigao USKOK. Prema optužnici, Marčelju se tereti da je od 5. studenoga 2020. do 14. travnja 2022. u Jelenju i Rijeci, kao načelnik Općine Jelenje poduzeo radnje kojima je jednoj osobi onemogućio naplatu potraživanja od komunalnog društva čiji je osnivač Općina Jelenje. Radilo se o potraživanju od 28. 397 eura s pripadajućim zateznim kamatama čija naplata je ostvarena na temelju pravomoćne i ovršne presude Trgovačkog suda u Rijeci.

Marčelju se tereti da je 20. travnja 2020. prije no što je osoba koja je tražila naplatu potraživanja, inicirao i ishodio od Općinskog vijeća Općine Jelenje donošenje odluke o osnivanju novog komunalnog društva. Članovima Općinskog vijeća je predočio kako je osnivanje novog komunalnog društva potrebno radi neometanog pružanja komunalnih usluga. Na temelju te odluke Općinskog vijeća, Marčelja se tereti da je poduzeo radnje koje su dovele do osnivanja drugog komunalnog društva, nakon čega je kao zastupnik osnivača novog komunalnog društva Općine Jelenje na Trgovačkom sudu u Rijeci u izvanparničnom postupku podnio izjavu u kojoj je naveo da ne postoje nepodmireni dugovi. Tu je izjavu prethodno potpisao i ovjerio službenim pečatom, a svoj je potpis dao ovjeriti kod javnog bilježnika, iako je znao da prvo komunalno društvo ima nepodmirenu obvezu.

Nakon što je osnovano drugo komunalno društvo, Marčelja se tereti da je od 18. svibnja do 1. prosinca 2021. bio jedini član uprave odnosno direktor, te da je od Općinskog vijeća Općine ishodio izmjenu Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Jelenje. Odnosno povjerio je obavljanje komunalnih djelatnosti društvu koje je osnovano, iako je te djelatnosti do tada obavljala druga komunalna tvrtka. USKOK ga tereti i da je potom imovinu i poslovanje prvog komunalnog društva prenio na drugo komunalno društvo. Nakon zaključenog stečajnog postupka, 15. lipnja 2022. prvo komunalno društvo brisano je iz sudskog registra. USKOK navodi da je tim postupcima Marčelja koristio dvostruku ulogu načelnika i člana uprave novog komunalnog društva kako bi onemogućio naplatu potraživanja od 28.397 eura.