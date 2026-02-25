Naši Portali
VELIKI ZASTOJ

FOTO Kilometarske kolone na granici, vozači čekaju satima: Prekinut promet za teretna vozila

Foto: HAK
VL
Autor
Večernji.hr
25.02.2026.
u 10:51

Najkritičnije je stanje na Horgošu prema Mađarskoj, gdje kamioni na izlazak iz Srbije čekaju oko šest sati

Hrvatski autoklub (HAK) izvijestio je da je zbog tehničkih poteškoća u Srbiji obustavljen promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Batina u oba smjera. Srpska Uprava granične policije objavila je jutros u 7:15 da su na više prijelaza diljem zemlje formirane višekilometarske kolone, pri čemu su najveće gužve na granicama s Hrvatskom i Mađarskom.

Foto: HAK

Najkritičnije je stanje na Horgošu prema Mađarskoj, gdje kamioni na izlazak iz Srbije čekaju oko šest sati. Iz Sektora za granicu Policijske uprave osječko-baranjske za Dnevnik.hr pojasnili su da je uzrok zastoja kvar informacijskog sustava u Srbiji.

Vodič za kupnju rabljenog auta: kako izbjeći zamke i 'spasiti' više tisuća eura
Ključne riječi
Srbija GP Bajakovo granični prijelaz kolone promet gužva

