FOTO Kilometarske kolone na granici, vozači čekaju satima: Prekinut promet za teretna vozila

Hrvatski autoklub (HAK) izvijestio je da je zbog tehničkih poteškoća u Srbiji obustavljen promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Batina u oba smjera. Srpska Uprava granične policije objavila je jutros u 7:15 da su na više prijelaza diljem zemlje formirane višekilometarske kolone, pri čemu su najveće gužve na granicama s Hrvatskom i Mađarskom.

Foto: HAK

Najkritičnije je stanje na Horgošu prema Mađarskoj, gdje kamioni na izlazak iz Srbije čekaju oko šest sati. Iz Sektora za granicu Policijske uprave osječko-baranjske za Dnevnik.hr pojasnili su da je uzrok zastoja kvar informacijskog sustava u Srbiji.