VIDEO Sjedili su u tišini, no zastupnica ovo nije mogla prešutjeti: Zbog jedne stvari počela je vikati na Trumpa

Američki predsjednik Donald Trump govorio je na zajedničkoj sjednici Kongresa, postavivši rekord za najdulji govor o stanju nacije ikada, u trajanju od gotovo 1 sat i 50 minuta. Tijekom prvog sata Trumpova govora, demokrati su uglavnom sjedili u tišini, no incident se ipak dogodio nakon što je američki čelnik krenuo napadati migrante. Demokratske zastupnice Ilhan Omar i Rashida Tlaib vikale su na Trumpa, protiveći se njegovoj karakterizaciji somalijske zajednice u Minnesoti kao "pirata“ i optužujući ga da je svojom represijom omogućio smrt američkih građana, navodi CNN.

Donald Trump: “You should be ashamed of yourselves.”



Ilhan Omar: “You have killed Americans! You should be ashamed!”



Razmjena je dosegla vrhunac nakon što je Trump rekao demokratima da bi se "trebali sramiti“ jer su odbili ustati i pljeskati na njegovu izjavu da je primarna dužnost vlade "štititi američke građane, a ne ilegalne imigrante“. "Vi ste ubili Amerikance“, više puta je vikala Omar, somalijsko-američka zastupnica koja predstavlja okrug u Minnesoti, prije nego što je pokazala na njega i dodala: "Vi biste se trebali sramiti.“

Ispad je potaknuo Trumpa da uzvrati. Naime, optužio je demokrate za varanje na izborima. "Varali su, a njihova politika je toliko loša da se jedino mogu izabrati varanjem“, rekao je, izazvavši još jedan val negodovanja demokratskih zastupnika. "Ti ljudi su ludi. Govorim vam, ludi su.“

Ministar prometa Sean Duffy nazvao je prekide zastupnica nevjerojatno ometajućima. "Čak i ako se ne slažete s [Trumpom], trebali biste ga dovoljno poštovati da ga saslušate“, rekao je Duffy za CNN. Demokratski čelnici su, uoči govora, višekratno upozoravali svoje članove da ne reagiraju na Trumpovu retoriku i da sebe ne čine središtem pažnje, strahujući od ponavljanja prošlogodišnjeg scenarija kada su neki demokrati koristili natpise ili druge rekvizite za prosvjed protiv predsjednika. Umjesto toga, deseci demokrata odlučili su potpuno preskočiti govor.