DOGODIO SE INCIDENT

VIDEO Sjedili su u tišini, no zastupnica ovo nije mogla prešutjeti: Zbog jedne stvari počela je vikati na Trumpa

U.S. President Donald Trump delivers the State of the Union address at the U.S. Capitol in Washington D.C.
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
1/8
Autor
Dora Taslak
25.02.2026.
u 07:43

Nakon ispada demokratske zastupnice, Donald Trump je uzvratio i optužio demokrate za varanje na izborima

Američki predsjednik Donald Trump govorio je na zajedničkoj sjednici Kongresa, postavivši rekord za najdulji govor o stanju nacije ikada, u trajanju od gotovo 1 sat i 50 minuta. Tijekom prvog sata Trumpova govora, demokrati su uglavnom sjedili u tišini, no incident se ipak dogodio nakon što je američki čelnik krenuo napadati migrante. Demokratske zastupnice Ilhan Omar i Rashida Tlaib vikale su na Trumpa, protiveći se njegovoj karakterizaciji somalijske zajednice u Minnesoti kao "pirata“ i optužujući ga da je svojom represijom omogućio smrt američkih građana, navodi CNN.

Razmjena je dosegla vrhunac nakon što je Trump rekao demokratima da bi se "trebali sramiti“ jer su odbili ustati i pljeskati na njegovu izjavu da je primarna dužnost vlade "štititi američke građane, a ne ilegalne imigrante“. "Vi ste ubili Amerikance“, više puta je vikala Omar, somalijsko-američka zastupnica koja predstavlja okrug u Minnesoti, prije nego što je pokazala na njega i dodala: "Vi biste se trebali sramiti.“

Ispad je potaknuo Trumpa da uzvrati. Naime, optužio je demokrate za varanje na izborima. "Varali su, a njihova politika je toliko loša da se jedino mogu izabrati varanjem“, rekao je, izazvavši još jedan val negodovanja demokratskih zastupnika. "Ti ljudi su ludi. Govorim vam, ludi su.“

Ministar prometa Sean Duffy nazvao je prekide zastupnica nevjerojatno ometajućima. "Čak i ako se ne slažete s [Trumpom], trebali biste ga dovoljno poštovati da ga saslušate“, rekao je Duffy za CNN. Demokratski čelnici su, uoči govora, višekratno upozoravali svoje članove da ne reagiraju na Trumpovu retoriku i da sebe ne čine središtem pažnje, strahujući od ponavljanja prošlogodišnjeg scenarija kada su neki demokrati koristili natpise ili druge rekvizite za prosvjed protiv predsjednika. Umjesto toga, deseci demokrata odlučili su potpuno preskočiti govor.
Orešković prozvala za 'ustašizaciju Hrvatske', Mlinarić Ćipe: Vi ste narikača i lažljivica!

Ključne riječi
SAD Donald Trump Ilhan Omar

Komentara 3

Pogledaj Sve
PV
prcko.vita
08:01 25.02.2026.

Zašto je izgovaranje istine incident? Pa ja sam to govorila čim je oranguttače opet zasjeo na vlast. Dovoljno je pogledati da je tada vrijednost najjače valute svijeta Američkog dolara bila 1,02 naspram eura, danas je 1 eur = 1,20 dolara. Ne treba imati doktorat da bi se shvatilo koliko štete je tip nanio dakle ubio vlastiti narod.

Avatar Navrdeda
Navrdeda
08:06 25.02.2026.

Nešto ti decimale nisu jača strana dolar nikad nije bio 1,02 za € .

ZU
Zuko
08:22 25.02.2026.

Ako je to ova na slici trebala bi shvatiti da je Amerika slobodno društvo i da pravila zaostalih režima se koje prisiljavaju žene da nose burke ili nekakve marame na glavi to je zaostalo

