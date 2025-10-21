Buknuo veliki požar u kući na području Bribira, vatrogasci pronašli tijelo

Noćas oko ponoći buknuo je požar stambenog objekta na području Bribira. Na mjesto buktinje odmah su izašli vatrogasci JVP Crikvenica i DVD Bribir. Prilikom gašenja u kući je pronađeno beživotno tijelo nepoznate osobe.

Kako je izvijestila policija, tijekom današnjeg dana proveden je očevid kojim je utvrđeno da je do požara došlo uslijed prijenosa topline s peći na tkaninu nakon čega se vatra proširila na unutrašnjost objekta. Tijelo nepoznate osobe prevezeno je za Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci radi obdukcije.