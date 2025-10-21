Naši Portali
TRAGIČNA NOĆ

Buknuo veliki požar u kući na području Bribira, vatrogasci pronašli tijelo

Maša Ilotić Šuvalić
21.10.2025.
u 09:47

Kako je izvijestila policija, tijekom današnjeg dana proveden je očevid kojim je utvrđeno da je do požara došlo uslijed prijenosa topline s peći na tkaninu nakon čega se vatra proširila na unutrašnjost objekta.

Noćas oko ponoći buknuo je požar stambenog objekta na području Bribira. Na mjesto buktinje odmah su izašli vatrogasci JVP Crikvenica i DVD Bribir. Prilikom gašenja u kući je pronađeno beživotno tijelo nepoznate osobe.   

Kako je izvijestila policija, tijekom današnjeg dana proveden je očevid kojim je utvrđeno da je do požara došlo uslijed prijenosa topline s peći na tkaninu nakon čega se vatra proširila na unutrašnjost objekta. Tijelo nepoznate osobe prevezeno je za Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci radi obdukcije.
Ključne riječi
požar bribir vatrogsci

