Policija ima važnu poruku za građane: Ovo su preporuke kojih se idućih mjeseci trebate držati
Početkom sezone grijanja, dolazi do povećane opasnosti od požara, eksplozija i trovanja ugljičnim monoksidom (CO), upozorila je policija te dodala kako je riječ o plinu koji je poznat i kao "tihi ubojica" jer je potpuno bez mirisa, boje i okusa pa mu osoba može biti dugo izložena, a da to uopće ne primijeti.
"Kako bi se izbjegli takvi tragični događaji, upozoravamo građane da plinska trošila i trošila na tekuća goriva obavezno moraju servisirati i to ovlašteni stručni serviseri jer će se na taj način povećati sigurnost i racionalizirati potrošnja goriva. Pregled dimnjaka potrebno je obaviti barem jednom godišnje, a pregled obavljaju također ovlaštene i stručne osobe, dok je izvanredni pregled dimnjaka potrebno provesti prilikom svake promjene uređaja za loženje ili svake promjene goriva", navodi PU međimurska te donosi još nekoliko ključnih savjeta i preporuka kako bi sezona grijanja prošla bez tragičnih događaja.
Redovito prozračujte prostorije poput kuhinja, kupaonica, kotlovnica, garaža te sve one gdje koristite razna plinska trošila ili peći za grijanje. Provjerite postoji li ventilacija u prostorima u kojima se upotrebljavaju plinska trošila, koja će spriječiti koncentraciju plina koja zbog eventualnog propuštanja može uzrokovati trovanje korisnika ili stvaranje eksplozivne smjese.
Redovito čistite ventilacijske dovode i odvode zraka na vratima kupaonica ili kotlovnice. Ako koristite plinski bojler, ne zaključavajte kupaonicu kada se idete tuširati kako biste spriječili neželjene posljedice. Obavezno jednom godišnje angažirajte ovlaštenog dimnjačara da vam pregleda dimnjak. Instalaciju bojlera, peći, štednjaka i ostalih trošila prepustite isključivo ovlaštenim stručnjacima.
Zamijenite stara atmosferska plinska trošila za nova, kondenzacijska, koja su sigurnija za uporabu. Redovito servisirajte svoje kućanske aparate koji rade na plin. Nabavite detektor ugljičnog monoksida te angažirajte stručnu osobu koja će ga postaviti na za to primjereno mjesto.
Obavezno pozovite dimnjačara ukoliko dimnjak dobro "ne vuče", ukoliko se u prostoriji glatke površine orošavaju, jer je moguće je da se radi o povratu dimnih plinova, ako se u prostoriji osjećaju neuobičajeni mirisi - takav problem može biti povezan s dimnjakom, ukoliko se dimnjak urušava ili je nešto upalo u njega.
Provjerite ima li vaš dimnjak građevinska oštećenja i je li dimnjak izveden građevinski ispravno. Eventualnu rekonstrukciju dimnjaka ili dogradnju plinskih instalacija prijavite ovlaštenom distributeru plina i vašem dimnjačaru.
Ne palite krute energente u kućištima za gorivo. Prilikom korištenja peći ili kamina vodite računa o sigurnom okruženju od požara (sklonite lakozapaljive stvari). Očišćeni pepeo može izazvati požar i nakon 24 sata pa vrući pepeo nemojte bacati u kontejnere za smeće ili druga odlagališta. U blizini otvora za čišćenje dimnjaka ne smije biti gorivog materijala. Tople peći na ulje nemojte ponovno uključivati dok se potpuno ne ohlade.
Plinska kuhala i druge aparate s otvorenim plamenom ne koristite u prostorima u kojima se skladište, proizvode ili obrađuju zapaljivi i eksplozivni materijali. Plinske boce nemojte držati u blizini izvora topline (peći na kruta goriva, radijatora i slično). Ako se u prostoriji osjeti kiselkasti miris, odmah isključite plin. Električne grijalice i žarulje, koje koristite za zagrijavanje prostora, dovoljno udaljite od zapaljivih materijala. Iz prostora kotlovnice uklonite sav zapaljivi materijal.