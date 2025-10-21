Naši Portali
POŽAR LOKALIZIRAN

VIDEO Buknuo požar u MOL-ovoj rafineriji: Čule se eksplozije, objavljena dramatična snimka

Screenshot X
21.10.2025.
Gradonačelnik Százhalombatte, Mihály Vezér, oglasio se o događaju putem Facebooka, naglasivši da u požaru nije bilo ozlijeđenih te da su okolna naselja bila sigurna.

U ponedjeljak navečer, u MOL-ovoj rafineriji nafte u mađarskom gradu Százhalombatti izbio je požar, a prema dojavi lokalnog stanovništva, čula se i snažna eksplozija. Incident se dogodio u pogonu AV3 rafinerije Dunai MOL-a.

Gradonačelnik Százhalombatte, Mihály Vezér, oglasio se o događaju putem Facebooka, naglasivši da u požaru nije bilo ozlijeđenih te da su okolna naselja bila sigurna. "Vatrogasna služba MOL-a odmah je započela intervenciju i u kratkom roku uspjela lokalizirati požar. Radovi na području i dalje su u tijeku. Jak dim nastao tijekom gašenja vidljiv je bio iz više naselja u okolici. Službene i interne istrage provode se radi utvrđivanja uzroka nesreće", stoji u objavi.

Na mjestu incidenta bile su sve hitne službe, uključujući vatrogasce iz Érda, Törökbálinta, Szigetszentmiklósa i Budimpešte, kao i mobilni laboratorij za zaštitu od katastrofa, kemijski kontejner te kontejner s prahom i pjenom. Intervencija je trajala do jutra, a MOL najavljuje da poduzima sve mjere kako bi pogon što prije ponovno bio u funkciji.

ŽA
žabac
10:16 21.10.2025.

Ako su uspjeli minirti njemački plinovod mađarska rafinerija je dječja igra. Zna se tko.

