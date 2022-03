Biskup Stipić: Ukrajinski vjernici uvjeravali su me da neće biti sukoba, da će prije kod nas u Bosni biti

Imamo podatak da je do sada u Hrvatsku stiglo oko 300 izbjeglica iz Ukrajine, a većina ih se smjestila kod poznanika i rodbine, dok je dio posjedovao i kuće za odmor u Hrvatskoj pa su tu našli utočište od ratnih zbivanja," rekao je u studiju Večernjeg lista Milan Stipić, biskup Križevačke grkokatoličke biskupije koja na području Hrvatske okuplja i jedan dio ukrajinskih vjernika. Intervju je vodila novinarka Petra Balija.

Naime, u Ukrajini je oko 5,5 milijuna grkokatolika, a s tog područja su Ukrajinci još prije 120 godina naselili se i u Hrvatsku gdje postoje povijesne grkokatoličke zajednice na području Slavonije koje spadaju pod Križevačku grkokatoličku eparhiju.

"Znali smo stoga da će izbjeglice doći na naše područje pa smo se pripremali za to. Oni koji za sada dolaze imaju riješenu tu osnovnu skrb, no ako se sukobi intenziviraju i nastave onda ćemo morati učiniti i veće korake jer će biti više izbjeglica“, dodao je biskup Stipić.

Caritas križevačke eparhije otvorio je i poseban žiro račun na kojem se skupljaju sredstva za pomoć ukrajinskim izbjeglicama, a biskup Stipić kazuje kako ta sredstva oni preusmjeravaju dalje prema ukrajinskom Caritasu u Lavovu.

"U tom dijelu Ukrajine je stiglo jako puno izbjeglica sa istoka. Njima šaljemo sredstva koja su tamo puno dragocjenija jer su cijene hrane niže nego kod nas. Tako da i par tisuća eura koje skupimo tamo znači dosta. Prehranu i druge potrepštine još uvijek ne skupljamo, no ako se i kod nas poveća broj izbjeglica krenut ćemo i u tom smjeru", dodaje biskup Stipić koji ističe kako iz kontakta s ukrajinskim vjernicima u Hrvatskoj i Ukrajini vide da su svi šokirani događajima koji se tamo zbivaju.

"Ja sam tjedan dana prije početka rata pričao s njima i oni su me uvjeravali da neće biti sukoba, da će prije kod nas u Bosni toga biti nego kod njih. Nisu očekivali ovakvu eskalaciju nakon što se 2014. odvilo ono u Donbasu i Krimu, mislili su da će se to nekako riješiti. Stoga su oni u jakom stresu, teško im je. A naši Ukrajinci su također u šoku, prate vijesti, svašta se priča, čuju se s rodbinom tamo, a ne mogu ništa učiniti i to je svim jako teško", opisuje biskup Milan Stipić svoje kontakte sa ukrajinskim vjernicima.

"Sukobi su se vrlo brzo intenzivirali i proširili i sada je jedna prekrasna zemlja suočena s nemilosrdnim ratom i razaranjem. Te rusko ukrajinske veze su s aneksijom Krima 2014. popucale i teško će se to popraviti, naročito nakon ovakvog rata. Ukrajinski narod pati, a ovo je više od samog ukrajinsko-ruskog rata. Ovo je nastavak tog tinjajućeg sukoba istoka i zapada, preko ukrajinskih leđa. Strah nas je sviju daljnje eskalacije, ne može se predvidjeti što će se dogoditi, a molimo se za mir...", rekao je Milan Stipić, biskup Križevačke grkokatoličke biskupije.

U Ukrajini, koja broji oko 47 milijuna stanovnika, šest milijuna su katolici, rekao je biskup Stipić. Od njih 5 i pol je grkokatolika, uglavnom na zapadu, uz poljsku granicu. Grkokatolička crkva bila je zabranjena nakon 2. Svjetskog rata te se povukla u ilegalu. Nakon 1990. Je ponovno uspostavljena, a župe koje su djelovale u pravoslavnoj crkvi su se vratile u njeno okrilje.

Donacije za pomoć Ukrajini:

Caritas Križevačke eparhije

IBAN(PBZ): HR70 23400091110101501

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Opis plaćanja: pomoć za Ukrajinu