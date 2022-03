Milanović o pripravnosti hrvatske vojske: Ovo znači da je samo jedan stražar više, nema ugroze za Hrvatsku

Predsjednik Republike Zoran Milanović danas sudjeljuje na obilježavanju 31. godišnjice početka Domovinskog rata 1./2. ožujka 1991. kod Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu.

Svečanost se održava u Pakracu na Trgu bana Josipa Jelačića, nakon koje Milanović daje izjave za medije.

- Bio sam u kontaktu sa Stožerom, ići ću vidjeti uskoro. Ruska strana pušta ono što želi, a ova druga strana ustvari ništa ne zna. Bio sam u kontaktu jednom s našom veleposlanicom koja je na putu u Lviv. Nemam taj direktan kontakt, to rade moji suradnici. Plenković nije trebao reći da je vojska u pripravnosti. Vojska je u normalnim uvjetima i nema nikakve ugroze za Hrvatsku, radi se o jednom stražaru više. Bio sam pozvan da potpišem zajedničku izjavu predsjednika da se Ukrajini da status kandidata. Bio sam to spreman potpisati ukoliko se u taj status podignu BiH i Kosovo. Lagano im je sad došlo da bi mogli priznati Kosovo - kazao je.

- Vijeće za nacionalnu sigurnost se nije sazvalo, ono se saziva kada za to ima razloga. Nema pripravnosti vojske u onom opasnom smislu - kazao je.

Poslao je i poruku Miloradu Dodiku.

- Bilo bi dobro da se vrati u intitucije BiH, nazvat ću ga ovih dana. Bilo bi bolje za njegov narod. Kad radiš s nekim koga poznaješ, onda je problem koliko toliko rješiv. Kad nekoga ne znaš, onda se problem multiplicira. Dodika mi znamo, nitko ga neće svrgnuti. Pa nisam ja Dodikov tata, želim rješenje u BiH, a ne stalno huštanje. Zapadna diplomacija nije napravila ništa. Beograd mora odlučiti gdje pripadaju - EU ili Rusija iz sentimentalnih razloga, ali nije praktična. Republika Srpska ne može izvući iz BiH, zemlja se nigdje ne pomiče - kazao je.

- Ne znam koji su planovi Rusije. Većina ruskih vojnika su profesionalni ili poluprofesionalni. Volio bih da je Ukrajina pružila pravi vojni otpor, ali to se nije dogodilo. Cijenim hrabrost, ali vojnički to nije bilo dobro organizirano - dodao je.

Kaže da ne vidi smisao u tome da kontaktira Zelenskog.

- Kada je velika nevolja, mali stoje pod stolom. Sankcije neće djelovati - dodao je te kazao da treba biti zabrinut zbog nuklearne opasnosti.

- Uvijek treba biti zabrinut. Nazvat ću Dodika i zamoliti ga da to ne govori, no to su ljudi koji imaju podršku. Ovo je u svojoj srži sukob SAD-a i Rusije. Ovaj sukob je za SAD velika fusnota. Da je Europa imala veću ulogu, do ovoga ne bi došlo.

Podržao je sanaciju Sberbanke.

- Ovo je jedan stres-test, cijeli sustav je tako dizajniran. Bilo je i drugih banaka, a štediše su dobile svoj novac - kazao je.

