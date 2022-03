Kotromanović: Mariupolj ne smije pasti iz dva razloga! Nuklearni rat? Putin zaboravlja ključnu stvar

Ustudiju Večernjeg lista u srijedu je gostovao Ante Kotromanović, bivši ministar obrane RH s velikim operativnim iskustvom iz Domovinskog rata.

U svojstvu vojnog analitičara Večernjeg lista analizirao je najnovije informacije iz Ukrajine gdje sedmi dan traje ruska invazija.



Rusija je počela osjetno snažnije granatirati ukrajinske gradove ne mareći više samo za vojne ciljeve zbog čega stradava i mnogo civila. Kakva je situacija na bojišnici?

Ruska vojska značajno je napredovala posljednja dva dana, pojačali su napade iz zraka i s kopna. Neki ukrajinski manji gradovi na jugu već su pali, a Rusi su penetrirali oko 100 kilometara u dubinu Ukrajine iz regije Donbas. Sada je krenuo drugi dio ruske invazije. Vladimir Putin u Ukrajinu je poslao dodatne oklopno mehanizirane snage s ciljem osvajanja niza malih gradova i sloma morala ukrajinske vojske. To bi mu omogućilo bolju pregovaračku poziciju.

Rusi su nadomak osvajanja grada Hersona, strateški iznimno važnoga grada?

Herson ima gotovo 300.000 stanovnika. Bio bi to najveći ukrajinski grad koji je pao u ruske ruke. Značajna je i njegova strateška uloga. Mogao bi poslužiti kao ključna baza ruske vojske u prodoru prema unutrašnjosti i prema zapadu, obalom do velikog lučkog grada Odese. Herson je veliko ukrajinsko industrijsko središte i važna crnomorska luka. Ukrajinci će pružati sve veći otpor, a Rusi će gomilati ljudstvo i oružje. Sada slijede najkrvavije bitke s teškim oružjem - oklopnjacima, borbenim avionima i topništvom. Više neće biti riječi o pažljivom biranju vojnih ciljeva nego o krvoproliću i neselektivnom udaranju svih ciljeva za koje Rusi procjene da predstavlja ukrajinski otpor. To može biti bolnica, škola, kazalište, stambena zgrada...

Na velikom je udaru trenutno i Mariupolj, jedini neosvojeni grad između Krima i Donbasa. Što bi njegov pad značio?

To bi bila apsolutna katastrofa za Ukrajinu. Rusi bi osvajanjem Mariupolja uspjeli povezati Krim kojeg drže još od aneksije s regijom Donbas gdje vlast drže proruski separatisti. Na taj način bi jedna trećine Ukrajine praktično završila pod direktnom ruskom kontrolom. Tada bi Ukrajinci išli na sve ili ništa, a Rusi bi pojačavali intenzitet borbi. To bi bio nezapamćeni sukob.

Rusi su, očekivano, nakon prilično uspješno ukrajinskog otpora pojačali napade. Kako gledate na tu situaciju, ima li sada Ukrajina ikakve šanse obraniti se?

Rusi su nemilosrdni, pokazali su to više puta kroz povijest. Oni ne biraju sredstva i budite sigurni da će upotrijebiti sve što im je na raspolaganju da ostvare svoj cilj i izvrše naredbu Vladimira Putina da se slomi ukrajinski otpor i potpuno uništi ukrajinska vojska. Mislim da bi Zapad zbog toga trebao biti itekako zabrinut.

Kako bi se EU, SAD i NATO trebali onda postaviti? Trebaju li značajnije reagirati?

Zapad je debelo zakasnio. Tjednima su obavještavali Ukrajinu da će izbiti rat ali nisu ih adekvatno naoružavali. Sadašnje najave o pomoći u smislu naoružavanja i humanitarnoj pomoći su dobrodošle, ali pitanje je kada će sve te isporuke stići u Ukrajinu. Bojim se da ne bude kasno. Filozofija jest trenutno da je ovo "biti ili ne biti" i za Rusiju i za Ukrajinu. Znamo svi što to znači.

Prema posljednjim informacijama granatirane su i neke urbane sredine na krajnjem zapadu Ukrajine, svega nekoliko desetaka kilometara od granice s Poljskom. Je li to pokušaj ruske vojske da spriječi pokušaj dostave oružja sa zapada?

Tako je, Rusi će uništavati sve za što procjene da je pomoć Zapada. Idućih nekoliko dana je ključno. Zapad treba pronaći način za ubaciti oružje u Ukrajinu i disperzirati ga do krajnjih korisnika. To je ključno i ovisit će o obrani Ukrajine.

Veliki ruski konvoj krenuo je prema Kijevu? Tek sada vidi se koliko Ukrajini nedostaje snažna vojna avijacija...

Ukrajinci imaju stotinjak vojnih avion među kojima prednjače MIG-ovi, ali to je nedostatno da bi se moglo suprotstaviti Rusiji koja je daleko, ali daleko nadmoćnija vojna sila. Rusi imaju i bolje protuzračno oružje poput raketa S400 koje su savršeno precizne i prema mnogim vojnim analitičarima najbolje u toj kategoriji.

Kazali ste da će Rusija bez zadrške pojačati napade. Koje oružje će koristiti? Naravno, tu ne mislimo na nuklearno naoružanje kojim je Putin već zaprijetio.

Ne vjerujem da će Rusi koristiti nuklearno oružje! Rekao bih da su to psihološke prijetnje, ali treba biti oprezan. Nitko nije vjerovao niti da će izbiti ovakav rat. Čini se da Putin nije svjestan da i SAD ima neuklearno oružje i ako bi krenuo u tom smjeru da bi Moskva bila granatirana odmah. Nema dileme da će Rusi sada koristiti najmodernije oružje koje im stoji na raspolaganju. Od avijacije, protuzračne obrane, topništva, teških oklopnjaka, sofisticiranih raketa... No, zanima me kakve će biti pravne sankcije. Sjetite se samo što je nama Haag radio zbog onoga što su nazivali "prekomjerno granatiranje".

Sud u Haagu već je kazao da pomno prati zbivanja u Ukrajini i da je nesumnjivo da se radi o ratnom zločinu.

Ja ne vjerujem u taj scenarij. Prvo, Rusija pravno ne priznaje taj sud. Mislite li stvarno da je moguće da će Rusija taj sud prvo priznati, a zatim svojevoljno izručiti sudu svoje časnike i generale? Ne postoji takva mogućnost.

Postoji li šansa da se ruska vojska pobuni protiv Putina?

U ovom trenutku sigurno nema. Putin je višedesetljetni gospodar života i smrti u Rusiju. Svaka politička oporba koja mu je zasmetala on ju je protjerao, likvidirao ili zatvorio.

Kako komentirate potez Turske koja je zatvorila tjesnace Bospor i Dardaneli i time spriječila ruski ulazak u Crno more?

Turci su shvatili dobro da je ovo rat, a ne "specijalna operacija". Igraju mudro i promišljeno. Međutim kod tog zatvaranja tjesnaca ostaje pitanje hoće li u Crno more moći ući mornarica NATO-a. Jer ako je tjesnac zatvoren onda je zatvoren.