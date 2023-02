Bio osuđen na 40 godina, sada oslobođen optužbi za trostruko ubojstvo iz 1998.

Od 40 godina, što je maksimalna kazna, na nulu. Tako se u najkraćim crtama može opisati ono što se dogodilo na Županijskom sudu u Velikoj Gorici, koji se bavio trostrukim ubojstvom počinjenim 1998. u Kutini, za što je bio optužen Marko Grgić (60). Nakon što je na raspravi u prosincu lani tužiteljstvo odustalo od kaznenog progona Grgićeva suoptuženika Neđe Ajdarića (70) iz Banja Luke, Grgić je nepravomoćno oslobođen optužbi. Teretio se za ubojstvo supružnika Renata Serdarušića i Ingrid Šipek, vlasnika mjenjačnice, te njihovog zaposlenika Gorana Cvrteka.

Riječ je o višestruko ponovljenom suđenju. Grgić je prvi put bio oslobođen, pa je nakon što je ta presuda ukinuta bio osuđen na maksimalnih 40 godina zatvora, baša kao i Ajdarić. No Ajdarićevu presudu je ukinuo Europski sud za ljudska prava (ESLJP), pa se izborio za obnovu postupka, da bi na kraju tužiteljstvo odustalo od njegovog kaznenog progona. U zatvoru je proveo sedam godina, a sada je i Grgić, kojem je također bila odobrena obnova postupka, nepravomoćno oslobođen optužbi. U trenutku kada je sutkinja Nataša Brleković, predsjednica sudskog vijeća, kazala da se Grgić oslobađa optužbi, članovi obitelji ubijenih, napustili su sudnicu. Ona je potom obrazložila odluku svog vijeća.

- Je li optuženi Grgić počinitelj ili ne, to on sam najbolje zna. Ovo je vijeće prije donošenja ove presude kritički detaljno analiziralo svaki dokaz. Ne postoji zatvoreni krug indicija koji bi, zaokruživanjem, ukazali na optuženog kao počinitelja ovog stravičnog kaznenog djela. Netko je pitao hoće li sudsko vijeće moći spavati nakon ovakve odluke, ali mislim da je vijeću daleko lakše nego počinitelju. Ovo kazneno djelo je bilo dobro organizirano te odrađeno vrlo profesionalno i vrlo bešćutno. Tijekom sudskog postupka ispitano je 14 svjedoka i pročitano ukupno 19 svjedočkih iskaza. Devet svjedoka je u međuvremenu umrlo. Provedeno je ukupno pet vještačenja od daktiloskopskog i balističkog preko sudsko-medicinskog i psihijatrijskog do telekomunikacijskog te su vještaci i svjedoci saslušavani više puta – navela je sutkinja u obrazloženju.

Prema optužnici, Ajdarić, od čijeg je kaznenog progona u prosincu lani tužiteljstvo odustalo, teretio se da je u noći na 9. listopada 1998. u Kutini, u dogovoru s Grgićem i nepoznatom ženom, automobilom dovezao do kuće u Matoševoj 23 u Kutini. U toj su kući živjeli supružnici Renato Serdarušić (32) i Ingrid Šipek (23), vlasnici mjenjačnice te njihov zaposlenik Goran Cvrtak (25), a tužiteljstvo u optužnici tvrdi da su Grgić i Ajdarić znali da u kući drže veću količinu novca. Dok ih je nepoznata žena, čiji identitet nije utvrđen ni 24 godine od zločina, čekala u vozilu, pazeći da ostane skrivena, Grgić i Ajdarić su, tvrdilo je tužiteljstvo, na neutvrđen način ušli u kuću. Bili su naoružani Škorpionom iz kojeg su prvo Cvrtaku, koji je spavao u krevetu, s udaljenosti od 80 centimetra pucali u glavu. U njega su ispalili dva hica, a prije no što su izašli iz kuće s 960.000 kuna, na isti način, s po dva hica u glavu ubili su Serdarušića i Ingrid Šipek. Novac su međusobno podijelili, Grgić je uzeo oko 454.000 kuna, koje su nađene u njegovom hladnjaku.

Na prvom suđenju Grgić je bio oslobođen optužbi jer je sud u Sisku smatrao da je dokazao da je u vrijeme ubojstva bio u BiH. No ta je presuda ukinuta, a tijekom drugog suđenja pojavio se svjedok Savo Štula, koji je tvrdio da su mu Grgić i Ajdarić u Bolnici za osobe lišene slobode (BOLS) priznali da su počinili stravičan zločin u Kutini. No ispostavilo se da je Štula lagao, zbog čega je ESLJP i ukinuo presudu Ajdariću, nakon čega se on izborio za obnovu postupka. Za tu obnovu postupka se kasnije izborio i Grgić, a sutkinja je u obrazloženju komentirala i te dokaze.

- S dokazima smo opet završili na početku. Prve indicije o krivnji su bile pronalazak novca u ugašenom frižideru u Grgićevoj garaži, a osim novca pronađeno je oružje i meci, ali prema balističkom vještačenju tim oružjem a niti mecima nije počinjeno ubojstvo. Na pronađenom novcu nisu pronađeni tragovi žrtava, a i brojni svjedoci rekli su da je Grgić planirao ići u BiH te da je neke zvao i sa sobom. U Grgićevoj putovnici od onog dana postoji pečat, kao i polica osiguranja – pojasnila je sutkinja.

Nakon što je tužiteljstvo koncem prošle godine odustalo od kaznenog progona Ajdarića, na optuženičkoj klupi je ostao Grgić, dok je sud pred sobom imao isti skup dokaza prema kojima je jednom bio oslobođen, a jednom osuđen na 40 godina zatvora. Među tim dokazima bili su i telefonski pozivi upućeni s njegova mobitela, o kojima su se tijekom suđenja očitovali vještaci. Prvi poziv Grgić je 8. listopada 1998. u 20.09 uputio Vinku Zlomisliću, kako je tvrdio, s područja Potkozarja. Za taj poziv, koji je išao preko bazne stanice Moslavačka gora, vještak nije mogao isključiti da je doista upućen s područja BiH. Što se tiče drugog poziva, on je s Grgićeva mobitela upućen 9. listopada 1998. u 0.13 i to na mobitel Renata Serdarušića. Taj je poziv išao preko bazne stanice Kutina, no Grgić je tvrdio da mobitel uopće nije bio kod njega jer je ostao u autu kojega je posudio prijatelju.

- Nesporno je da su žrtve u to vrijeme već bile mrtve, one su najkasnije oko 23 sata sasvim sigurno bile ubijene. To je utvrdio vještak računajući koliko je vremena moglo proći od večere do smrti s obzirom na sadržaj želuca žrtava. Zašto bi Grgić, nakon što je tako detaljno isplanirao alibi, pribavio štambilje u putovnici na ulazu u BiH te policu osiguranja za vozilo, sve to ugrozio pozivajući žrtve za koje je, da je počinio djelo, morao znati da su mrtve. To nema nikakvog smisla - kazala je sutkinja.

Za novac koji je nađen u frižideru pretragom Grgićeve kuće, utvrđeno je da je mogao biti i njegov jer se i on bavio mijenjanjem novca na crno, dok je nađeno oružje i streljivo doista mogao biti suvenir iz Domovinskog rata. Vještačenjem je nesporno utvrđeno da žrtve nisu ubijene pištoljem koji je pronađen kod Grgića, nego Škorpionom. Za njega je Grgić, doduše, imao streljivo, no to je streljivo bilo druge godine proizvodnje u odnosu na ono koje je korišteno za ubojstva.

Tužiteljstvo nije uspjelo srušiti Grgićev alibi, a tijekom suđenja se čulo i da zbog propusta policajaca tijekom istrage sud nije utvrdio i da je bilo kakav novac uopće otuđen Serdarušićima. Policija je, četiri dana nakon ubojstva, čulo se tijekom suđenja, bez znanja istražnog suca i bez pretrage vratila sefove bratu žrtve. U policijskom zapisniku spominju se čak tri sefa, dva iz kuće i jedan iz mjenjačnice. Samo jedan je policija pregledala bez otvaranja "vireći kroz rupicu" te utvrdili da je prazan. Za druga dva sefa postoji jedino podatak da ih je brat žrtve dao otvoriti i da su bili navodno prazni.

I tako se priča o jednom stravičnom zločinu vratila na početak. Zna se da su na brutalan način ubijene tri osobe, a tko ih je ubio i dalje nije poznato. Zbog ovog slučaja Hrvatska je već dobila packe ESLJP-a koji je 2011. ukinuo Ajdarićevu presudu, uz obrazloženje da su mu prekršena prava jer je osuđen na temelju "rekla kazala" dokaza. ESLJP je tada naložio Hrvatskoj da u roku šest mjeseci provede novi postupak protiv Ajdarića koji će biti pravedniji te da mu plati odštetu od 17.674 eura.

Tih šest mjeseci tijekom kojih se trebalo provesti novo suđenje, na koncu se pretvorilo u godine. Jer nakon što je Ajdariću odobrena obnova postupaka, zatražio ju je i Grgić. S odobrenjem obnove postupka, oba su tražila prekid izvršenja kazne, koji im je odobren, no odmah im je određen novi istražni zatvor. Nakon što je osuđen na 40 godina Ajdarić je tražio da kaznu izdržava u BiH čiji je državljanin, pa kada je ping pong između hrvatskih sudova i ESLJP-a konačno završen te kada je 2015. njemu trebalo početi ponovljeno drugo, a Grgiću treće suđenje, on je bio u zatvoru u Foči. Hrvatska je tražila njegovo izručenje, zahtjev je odbijen, a njegov je odvjetnik Željko Olujić tvrdio da nitko nije osporio pravomoćnu presudu suda u Banja Luci kojom je Ajdarić s Grgićem osuđen za spomenuto trostruko ubojstvo iz 1998., pa mu se zbog toga ne može za isto djelo ponovo suditi. Ta presuda je zapravo bila preuzeta Hrvatska presuda nakon što je Ajdarić transportiran u BiH zatvor kako bi tamo služio kaznu. No nakon što je ESLJP ukinuo njegovu presudu, on je pušten na slobodu. Na slobodi je dočekao rješenje svih pravnih peripetija i početak suđenja 2018. Sudilo mu se u odsutnosti sve do prosinca lani kada je tužiteljstvo odustalo od njegovog kaznenog progona. Sada je i Grgić nepravomoćno oslobođen optužbi, no o toj presudi svoje još ima reći i Visoki kazneni sud. Ajdarić je u zavoru bio malo više od sedam godina, a Grgić oko osam. Ako odluče tužiti državu zbog toga, nečije višestruke propuste u ovoj nevjerojatno pravosudnoj priči prepunoj obrata, porezni obveznici će, bez sumnje, masno platiti.

