Širi se snimka brutalnog napada na dvojicu stranih radnika u Zagrebu: 'Ovdje nismo sigurni'

Policijska uprava zagrebčka javlja kako je jučer oko 16.30 sati na Trešnjevci, u Prilazu Grge Antunca nepoznati je počinitelj tjelesno napao 31-godišnjeg stranog državljana s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj, kojom prilikom mu je otuđio novac i električni bicikl, a zatim je u obližnjoj Ulici Roberta Frangeša Mihanovića tjelesno napao drugog 31-godišnjeg stranog državljana s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj te mu otuđio električni bicikl nakon čega se udaljio s mjesta događaja.

Visina materijalne štete zasad nije utvrđena, a kriminalističko istraživanje je u tijeku. Jutarnji je u posjedu brutalne snimke na kojoj jednog od dostavljača udara šakama i koljenom u glavu . Panika među dostavljačima razbukta se nakon svakog napada, koji se u Zagrebu događaju gotovo svaki treći dan.

"Ovdje nismo sigurni", "Svaki put kad nas istuku i pokradu, rješenja nema", "Ovo mora prestati jer se bojimo ići na posao", "Poslije 7 ne izlazim na ulicu jer nije sigurno" samo su neke od poruka razmijenjenih u jednoj WhatsApp grupi stranih dostavljača nakon novih napada.