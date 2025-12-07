Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 79
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
ZA SVAKU OSUDU

Širi se snimka brutalnog napada na dvojicu stranih radnika u Zagrebu: 'Ovdje nismo sigurni'

policija ilustracija
pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
07.12.2025.
u 13:26

Panika među dostavljačima razbukta se nakon svakog napada, koji se u Zagrebu događaju gotovo svaki treći dan

Policijska uprava zagrebčka javlja kako je jučer oko 16.30 sati na Trešnjevci, u Prilazu Grge Antunca nepoznati je počinitelj tjelesno napao 31-godišnjeg stranog državljana s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj, kojom prilikom mu je otuđio novac i električni bicikl, a zatim je u obližnjoj Ulici Roberta Frangeša Mihanovića tjelesno napao drugog 31-godišnjeg stranog državljana s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj te mu otuđio električni bicikl nakon čega se udaljio s mjesta događaja.

Visina materijalne štete zasad nije utvrđena, a kriminalističko istraživanje je u tijeku. Jutarnji je u posjedu brutalne snimke na kojoj jednog od dostavljača udara šakama i koljenom u glavu . Panika među dostavljačima razbukta se nakon svakog napada, koji se u Zagrebu događaju gotovo svaki treći dan.

"Ovdje nismo sigurni", "Svaki put kad nas istuku i pokradu, rješenja nema", "Ovo mora prestati jer se bojimo ići na posao", "Poslije 7 ne izlazim na ulicu jer nije sigurno" samo su neke od poruka razmijenjenih u jednoj WhatsApp grupi stranih dostavljača nakon novih napada.

Ključne riječi
strani radnici PUZ Trešnjevka Nasilje

Komentara 9

Pogledaj Sve
DU
dugiarap
13:40 07.12.2025.

Ja sekunde nebi ostao negdje gdje nisam siguran....

NO
NoStress
14:06 07.12.2025.

Sve je to nazalost posljedica fasizacije drustva. Bit ce potrebno jos mnogo prosvjeda protiv fasizma.

Avatar Navijač
Navijač
14:17 07.12.2025.

Gdje će nego u Zagrebu , glavnom centru takozvanih antifašista.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja