NIJE SE USPJELA ZAUSTAVITI

Kod Dubrovnika vozila četvero djece s 2.8 promila! Zabila se u auto. Dobila je 1700 € kazne

Jedna osoba smrtno stradala u eksploziji u skladištu kod Dubrovnika
Grgo Jelavic/PIXSELL/ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
06.12.2025.
u 12:49

U ovoj prometnoj nesreći, na sreću, nitko nije ozlijeđen, već je samo došlo do materijalne štete

Policija u Dubrovniku zaustavila je pijanu vozačicu (31) u petak navečer u mjestu Sustjepan, javila je dubrovačko-neretvanska policija. Vozačica se u 18:10 sati vozila Sustjepanskom obalom. Ulaskom u desni pregledni zavoj, nije prilagodila brzinu kretanja osobinama i stanju ceste te je udarila zadnji dio osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka koje je bilo zaustavljeno u koloni. U vozilu se uz vozačicu nalazilo i četvero maloljetne djece. Alkotestiranjem je utvrđeno da je 31-godišnja vozačica vozilom upravljala pod utjecajem alkohola od 2,80 g/kg.  Vozačica je prevezena u dubrovačku bolnicu gdje je zadržana na daljem liječenju, a brigu o djeci su preuzeli članovi obitelji.

Policija će o ovom događaju službenim dopisom obavijestiti Hrvatski zavod za socijalni rad - Područni ured Dubrovnik kako bi poduzeli mjere iz svoje nadležnosti. Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv 31-godišnjakinje slijedi podnošenje prekršajnog naloga kojim će se kazniti novčanom kaznom od 1.710 eura i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije.

Ključne riječi
nesreća Dubrovnik

