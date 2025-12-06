Kod Dubrovnika vozila četvero djece s 2.8 promila! Zabila se u auto. Dobila je 1700 € kazne

Policija u Dubrovniku zaustavila je pijanu vozačicu (31) u petak navečer u mjestu Sustjepan, javila je dubrovačko-neretvanska policija. Vozačica se u 18:10 sati vozila Sustjepanskom obalom. Ulaskom u desni pregledni zavoj, nije prilagodila brzinu kretanja osobinama i stanju ceste te je udarila zadnji dio osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka koje je bilo zaustavljeno u koloni. U vozilu se uz vozačicu nalazilo i četvero maloljetne djece. Alkotestiranjem je utvrđeno da je 31-godišnja vozačica vozilom upravljala pod utjecajem alkohola od 2,80 g/kg. Vozačica je prevezena u dubrovačku bolnicu gdje je zadržana na daljem liječenju, a brigu o djeci su preuzeli članovi obitelji.



Policija će o ovom događaju službenim dopisom obavijestiti Hrvatski zavod za socijalni rad - Područni ured Dubrovnik kako bi poduzeli mjere iz svoje nadležnosti. Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv 31-godišnjakinje slijedi podnošenje prekršajnog naloga kojim će se kazniti novčanom kaznom od 1.710 eura i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije.