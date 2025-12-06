Naši Portali
TIJEKOM LJETA

Kolumbijac u Splitu organizirao prostituciju po Dalmaciji, zaradio najmanje 25 tisuća eura

Prostitucija, ilustracija
Yui Mok
VL
Autor
Večernji.hr
06.12.2025.
u 13:24

U optužnici je predloženo okrivljeniku produljiti istražni zatvor zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je, nakon provedene istrage, podignulo optužnicu protiv okrivljenika (1984.) zbog kaznenog djela prostitucije iz članka 157. stavka 1. Kaznenog zakona, javljaju na svojim stranicama.

Optužnicom se okrivljeniku stavlja na teret da je od lipnja do rujna 2025., na području Splitsko-dalmatinske županije organizirao pružanje seksualnih usluga uz naplatu. Seksualne usluge su pružale četiri kolumbijske državljanke s kojima je dijelio zaradu.

Okrivljenika se tereti da je takvim postupanjem ostvario zaradu u iznosu od najmanje 25.000,00 eura. U optužnici je predloženo okrivljeniku produljiti istražni zatvor zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Kolumbija Split prostitucija

