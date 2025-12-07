Naši Portali
GROZAN SLUČAJ

U stanu pronađena dva krvava noža: Policija objavila nove detalje femicida u Rijeci

Rijeka: Žena umrla na stubištu, u stanu pronađen muškarac s ozljedama vrata
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
07.12.2025.
u 12:57

Jedan od susjeda ispričao je da je čuo galamu i buku, a zatim vidio policiju koja je pokušavala otvoriti vrata stana. Dodao je kako je cijelo stubište bilo prekriveno krvlju, a na mjestu događaja bio je i djed mladića

Policija je, podsjetimo, u subotu ujutro na stubištu zgrade u centru Rijeke pronašla 23-godišnju djevojku koja je, prema prvim informacijama, bila izbodena, ali je pokazivala znakove života. Unatoč naporima za reanimaciju, preminula je na licu mjesta. U stanu na četvrtom katu na Trgu Republike Hrvatske, policija je zatekla mladića (24), također ozlijeđenog, kojeg su odvezli u bolnicu pod policijskim nadzorom.

Svjedoci su za 24sata ispričali da je iz zgrade izašao strani radnik koji je vikao da je žena izbodena. Tragovi krvi vodili su do četvrtog kata, gdje su policajci pronašli zaključana vrata. Nakon što su ih nasilno otvorili, unutra su zatekli krvavog mladića s ozljedama vrata. Uz njega su pronašli dva krvava noža. Djevojka je, navodno, izbodena 30-ak puta.

Jedan od susjeda ispričao je da je čuo galamu i buku, a zatim vidio policiju koja je pokušavala otvoriti vrata stana. Dodao je kako je cijelo stubište bilo prekriveno krvlju, a na mjestu događaja bio je i djed mladića, koji je ostao u potpunom šoku nakon što je shvatio što se dogodilo.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/

