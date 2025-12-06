Naši Portali
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
JOSIP ORŠUŠ

Ubojica iz Međimurja uhićen je u Sloveniji

Večernji.hr
Autor
Ivica Beti
06.12.2025.
u 16:22

Kaznena prijava protiv 40-godišnjaka zbog počinjenja kaznenih djela teškog ubojstva ženske osobe u pokušaju na štetu 29-godišnjakinje te teškog ubojstva na štetu 28-godišnjakinje, već ranije je podnijeta Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu s ciljem izdavanja Europskog uhidbenog naloga.

Policijska uprava međimurska zaprimila je obavijest slovenskih kolega iz Policijske uprave Morska Sobota da je na području mjesta Bistrica pronađen i uhićen 40-godišnji Josip Oršuš.

Na temelju Europskog uhidbenog naloga 40-godišnjak bit će predan policijskim službenicima Policijske uprave međimurske. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja osumnjičeni će se predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske.

Ovo je muškarac kojeg traže zbog ubojstva, policija upozorava građane: 'U bijegu je i naoružan!
policija ubojstvo

GL
globalsolutions
16:47 06.12.2025.

Zašto je uhićen, čemu trošiti novce na ovakve likove?

