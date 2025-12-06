Ubojica iz Međimurja uhićen je u Sloveniji

Policijska uprava međimurska zaprimila je obavijest slovenskih kolega iz Policijske uprave Morska Sobota da je na području mjesta Bistrica pronađen i uhićen 40-godišnji Josip Oršuš.

Na temelju Europskog uhidbenog naloga 40-godišnjak bit će predan policijskim službenicima Policijske uprave međimurske. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja osumnjičeni će se predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske.

Kaznena prijava protiv 40-godišnjaka zbog počinjenja kaznenih djela teškog ubojstva ženske osobe u pokušaju na štetu 29-godišnjakinje te teškog ubojstva na štetu 28-godišnjakinje, već ranije je podnijeta Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu s ciljem izdavanja Europskog uhidbenog naloga.