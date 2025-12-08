Naši Portali
PRESEDANSKI ISTUP STATE DEPARTMENTA

SAD preuzima vođenje politike prema migrantima u Europi

KEVIN LAMARQUE
Autor
Sandra Veljković
08.12.2025.
u 18:29

Time su otkrili jasnu namjeru da žele aktivno upravljati europskim odgovorom na migracije, odnosno voditi migrantske politike europskih država, što prirodno uključuje i Hrvatsku

Sjedinjene Države, u potezu bez presedana, optužile su europske vlade za "popustljivost prema migrantima", apostrofirale pojedine kaznene slučajeve te ustvrdile da pojedine europske države svojim politikama stavljaju u podređeni plan vlastite građane. Istodobno, američka veleposlanstva dobila su nalog da nadziru i lobiraju oko migracijskih politika europskih država. SAD je takav, dosad nezapamćeni javni pritisak i izravno miješanje u unutarpolitička pitanja tempirao oko početka nove izborne godine u kojoj se vode ključne kongresne bitke i poentirao na temi koja je donijela pobjedu Donaldu Trumpu. Time su otkrili jasnu namjeru da žele aktivno upravljati europskim odgovorom na migracije, odnosno voditi migrantske politike europskih država, što prirodno uključuje i Hrvatsku.

LU
Lujo123
20:12 08.12.2025.

Sandrice hajde se primi nekog drugog posla novinarstvo nije za tebe.

Avatar Točka na i
Točka na i
19:19 08.12.2025.

g. Trump, hvala vam

AL
AP_LaPapa
19:22 08.12.2025.

Pa oni su i pokrenuli migrantski val 2011. uvođenjem demokracije u Siriji. A danas su im demokracija i ljudska prava u Siriji nekako deseta briga.

