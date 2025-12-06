DORH se oglasio nakon brutalnog napada nožem na policajca u Splitu

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je, u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave splitsko – dalmatinske, Sektora kriminalističke policije, Službe općeg kriminaliteta i Službe za očevide i kriminalističku tehniku, provelo 3. prosinca 2025. očevid na mjestu događaja na području Splita, povodom sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju iz članka 111. u svezi s člankom 34. stavak 1. Kaznenog zakona/11.

"Prema dosad prikupljenim podacima proizlazi da je 3. prosinca 2025. oko 23:30 sati na području Splita, počinitelj nožem zadao više uboda policijskom službeniku Policijske uprave splitsko – dalmatinske, nanijevši mu ozljede koje su opasne po život. U cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja provest će se kriminalističko istraživanje", stoji na njihovim stranicama.

Podsjetimo, policajca splitske Prve policijske postaje (59) izbo je u srijedu navečer nožem izboo navodno psihički bolesni mladić (18).