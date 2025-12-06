Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
KAKAV ULOV

Pronašli mu gotovo 300 kilograma sitno rezanog duhana

Carina
Autor
Branimir Bradarić
06.12.2025.
u 22:26

Slijedi podnošenje kaznene prijave nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Vukovaru, dok će se Područnom carinskom uredu Osijek podnijeti zahtjev za naplatu trošarine u iznosu od 35.499,30 eura - navode iz Carine.

Ovlašteni carinski službenici Službe za mobilne jedinice Vukovar, u suradnji sa službenicima kriminalističke policije PU vukovarsko-srijemske temeljem naloga za pretragu, izdanog od Županijskog suda u Vukovaru, obavili su pretragu doma i drugih prostorija u mjestu Orolik.

-Pretragom je u prostoru pomoćne prostorije (štale) pronađeno petnaest crnih plastičnih vreća, ukupne težine 294,60 kilograma sitno rezanog duhana koji nije bio označen duhanskim markicama Ministarstva financija

Zbog postojanja osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljena trgovina, slijedi podnošenje kaznene prijave nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Vukovaru, dok će se Područnom carinskom uredu Osijek podnijeti zahtjev za naplatu trošarine u iznosu od 35.499,30 eura - navode iz Carine.

Ključne riječi
duhan carina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja