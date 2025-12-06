Pronašli mu gotovo 300 kilograma sitno rezanog duhana

Ovlašteni carinski službenici Službe za mobilne jedinice Vukovar, u suradnji sa službenicima kriminalističke policije PU vukovarsko-srijemske temeljem naloga za pretragu, izdanog od Županijskog suda u Vukovaru, obavili su pretragu doma i drugih prostorija u mjestu Orolik.

-Pretragom je u prostoru pomoćne prostorije (štale) pronađeno petnaest crnih plastičnih vreća, ukupne težine 294,60 kilograma sitno rezanog duhana koji nije bio označen duhanskim markicama Ministarstva financija.

Zbog postojanja osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljena trgovina, slijedi podnošenje kaznene prijave nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Vukovaru, dok će se Područnom carinskom uredu Osijek podnijeti zahtjev za naplatu trošarine u iznosu od 35.499,30 eura - navode iz Carine.