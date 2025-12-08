Plenković u Parizu s Macronom o sigurnosti Europe, BiH, ali i nabavi oružja

Susret i svečana večera s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, potpisivanje akcijskog plana za provedbu hrvatsko-francuskog strateškog partnerstva, gospodarski forum te potpisivanje ugovora za nabavu samohodnih haubica Caesar MK2 te pismo namjere o nabavi poboljšanih sposobnosti zrakoplova Rafale ključni su momenti boravka premijera Andreja Plenkovića i hrvatskog izaslanstva u službenom posjetu Francuskoj. Predvođeni premijerom, koji s Macronom, među ostalim, razgovara o sigurnosti, Ukrajini te BiH, u izaslanstvu su ministar obrane Ivan Anušić, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, ministar gospodarstva Ante Šušnjar, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga general-pukovnik Tihomir Kundid.

Plenković je prije susreta s francuskim šefom države položio vijenaca pored spomen-ploče u čast hrvatskim pukovnijama u sastavu Napoleonove Velike armije, a nakon toga održao predavanje u Francuskom institutu za međunarodne odnose (IFRI), kazavši kako se Europa nalazi na povijesnoj prekretnici, više ne može uzimati zdravo za gotovo institucionalnu, energetsku ili demografsku stabilnost europskih društava te da su ulaganja u obranu prioritet europskog kontinenta. Dodao je da Hrvatska danas jedna od vodećih zemalja u proizvodnji FPV dronova i da tijesno surađuje s Nizozemskom i Latvijom u koaliciji za dronove te da hrvatska poduzeća drže 80 posto tržišta u svijetu kada je riječ o strojevima za razminiranje na daljinsko upravljanje.

Plenković je istaknuo i da nova američka strategija nacionalne sigurnosti, u kojoj se govori o “civilizacijskom brisanju Europe” i ističe da ondje treba podržati tvrdu desnicu, “signalizira duboku promjenu u načinu na koji Washington shvaća svoju ulogu u svijetu”. Naglasio je da je rat u Ukrajini postao “odlučujući test za europsku sigurnost” i ponovio da se zauzima pravedan i održiv mir, koji se poštuje ukrajinski suverenitet.

– Granice se ne mogu mijenjati silom, a važno je da Ukrajina dobije trajna sigurnosna jamstva – rekao je Plenković, dodajući da Europa mora imati središnju ulogu u svakom mirovnom rješenju.

U takvom, novom geopolitičkom kontekstu, Hrvatska nabavlja i modernizira oružje. Ministar obrane Ivan Anušić s francuskom kolegicom stoga potpisuje ugovor o nabavi 18 samohodnih haubica CAESAR 6x6 Mk II te 90-ak različitih vozila. Vrijednost ovog ulaganja iznosi 328,089.223 eura, financira se kroz zajam uzet iz EU instrumenta SAFE. Ministar potpisuje i pismo namjere za nadogradnju Rafala sa standarda RAFALE F3-R na dodatne sposobnosti standarda RAFALE F4 radi poboljšanja vatrene moći, senzora za prikupljanje i obradu podataka te povećanja samozaštite i preživljavanja aviona Rafale u uvjetima suvremenog zračnog ratovanja.

Također, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman potpisuje akcijski plan koji pokriva niz područja suradnje: u području sigurnosti i obrane, uključujući borbu protiv kriminala i ilegalnih migracija, kao i suradnju u području kibernetičke sigurnosti, poticanje izravnih ulaganja, razvoj održivih i pametnih gradova, dobro korporativno upravljanja te ostala pitanja relevantna za članice OECD-a, kao i područje gospodarske suradnje. Prvi korak u toj suradnji bio je gospodarski forum na kojem je sudjelovalo četrdesetak hrvatskih tvrtki, među kojima su Končar, Infobip, Rimac Technology, Ericsson Nikola Tesla, Span, ELKA, Đuro Đaković, DOK-ING, ORQA, HS Produkt, HEP, Prvo plinarsko društvo, Luka Rijeka, Croatia Airlines, Adris Grupa, Fortenova i Podravka.